Kimi Antonelli heeft zijn allereerste Grand Prix gewonnen en zijn engineer Peter Bonnington is van mening dat de Italiaan wat weg heeft van Michael Schumacher. De twee werken sinds vorig seizoen samen.

Bonnington werkte voorheen samen met Lewis Hamilton, die naast Antonelli op het podium stond. De engineer heeft al meerdere successen beleefd met Antonelli, maar zijn eerste overwinning is een heel bijzonder hoogtepunt.

De samenwerking werkt enorm goed

Waarom de samenwerking zo goed werkt tussen Bonnington en Antonelli is de engineer wel bekend, zo vertelt hij tegenover Sky Sports F1. "Kimi stelt veel vertrouwen in mij, omdat ik de ervaring heb en hij de jeugd. We werken op een andere manier, maar ik leer hem hoe we kampioen kunnen worden en begeleid hem daarbij. Hij heeft de eerste stap net gezet, dus we moeten gewoon doorgaan."

Bonnington vergelijkt Antonelli met Schumacher en Hamilton

Voordat Bonnington met Antonelli aan de slag ging, heeft hij met twee legendes samengewerkt. Hij werkte bij Mercedes samen met Michael Schumacher en Lewis Hamilton. "Ik heb heel lang geleden een boek gelezen over de 10.000-uurregel. Ik begon er heilig in te geloven en dacht: 'O, als we maar genoeg zouden oefenen, zouden we goed genoeg zijn.' En toen ontmoette ik mensen als Michael, mensen als Lewis, en toen besefte ik: 'Nee, eigenlijk niet, er is nog een extra stap, die extra tiende of twee.' En dat is wat Kimi heeft. Hij heeft die extra tiende of twee", zo vergelijkt hij de jonge Italiaan met de twee legendes.

Michael Schumacher reed van 2010 tot en met 2012 bij Mercedes en Lewis Hamilton van 2013 tot en met 2024. Daarna zijn de legendes opgevolgd door een jonge Italiaan die zondag zijn allereerste Grand Prix gewonnen heeft. Antonelli staat hiermee tweede in het wereldkampioenschap met vier punten achter zijn teamgenoot George Russell.