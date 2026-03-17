user icon
icon

Mercedes-kopstuk duidelijk over Antonelli: "Hij heeft hetzelfde als Schumacher"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kimi Antonelli heeft zijn allereerste Grand Prix gewonnen en zijn engineer Peter Bonnington is van mening dat de Italiaan wat weg heeft van Michael Schumacher. De twee werken sinds vorig seizoen samen. 

Bonnington werkte voorheen samen met Lewis Hamilton, die naast Antonelli op het podium stond. De engineer heeft al meerdere successen beleefd met Antonelli, maar zijn eerste overwinning is een heel bijzonder hoogtepunt. 

De samenwerking werkt enorm goed 

Waarom de samenwerking zo goed werkt tussen Bonnington en Antonelli is de engineer wel bekend, zo vertelt hij tegenover Sky Sports F1. "Kimi stelt veel vertrouwen in mij, omdat ik de ervaring heb en hij de jeugd. We werken op een andere manier, maar ik leer hem hoe we kampioen kunnen worden en begeleid hem daarbij. Hij heeft de eerste stap net gezet, dus we moeten gewoon doorgaan."

Bonnington vergelijkt Antonelli met Schumacher en Hamilton

Voordat Bonnington met Antonelli aan de slag ging, heeft hij met twee legendes samengewerkt. Hij werkte bij Mercedes samen met Michael Schumacher en Lewis Hamilton. "Ik heb heel lang geleden een boek gelezen over de 10.000-uurregel. Ik begon er heilig in te geloven en dacht: 'O, als we maar genoeg zouden oefenen, zouden we goed genoeg zijn.' En toen ontmoette ik mensen als Michael, mensen als Lewis, en toen besefte ik: 'Nee, eigenlijk niet, er is nog een extra stap, die extra tiende of twee.' En dat is wat Kimi heeft. Hij heeft die extra tiende of twee", zo vergelijkt hij de jonge Italiaan met de twee legendes. 

Michael Schumacher reed van 2010 tot en met 2012 bij Mercedes en Lewis Hamilton van 2013 tot en met 2024. Daarna zijn de legendes opgevolgd door een jonge Italiaan die zondag zijn allereerste Grand Prix gewonnen heeft. Antonelli staat hiermee tweede in het wereldkampioenschap met vier punten achter zijn teamgenoot George Russell.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Michael Schumacher Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 821

    Hahahaha, nu even popcorn pakken, kom er masr in 😋

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 18:52
    • Mick34

      Posts: 1.288

      Alleen al als ik de naam Bonnington hoor krijg ik al de rillingen. Zal wel te maken hebben met de naweeën van het seizoen 2021.

      Verder; hoe kun je een 19-jarig broekie vergelijken met een 7-voudig wereldkampioen van destijds 40 jaar...

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 20:28
  • trucker0werner

    Posts: 520

    Hij heeft het zelfde bedoelen ze niks meer dan een snelle wagen.
    Ik kan alleen max en fernando herinderen dat die echt meer dan 100% uit de auto halen.
    Rest eigenlijk niet, dan heb ik wel over 2000 of later.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 19:07
    • Stillewerise

      Posts: 36

      Hebben we gezien hadjar verslaat hem zelfs nu😅

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 19:11
  • NicoS

    Posts: 20.377

    We gaan het zien……
    Tweede jaar is vaak lastiger dan het eerste jaar in de F1, maar Kimi heeft het voordeel om nu in de snelste auto te zitten, dat kan helpen.
    Hij zal te maken krijgen met “spelletjes” van Russell als het er echt om gaat, daar zal hij ook mee moeten leren omgaan.
    Daarnaast de druk die om de hoek komt kijken als je voor de titel strijdt, niet alleen op het circuit, maar ook alles daaromheen.
    We gaan meemaken hoe Kimi zich hiertegen gaat weren.

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 19:19
    • Hagueian

      Posts: 8.576

      Eind vorig jaar zag je wel een flinke stap en liet hij mooie dingen zien. Ik denk dat die stappen blijven komen, maar een titel is wel veel gevraagd op dit moment. Russel zal constanter zijn. Maar de piek van Kimi ligt hoger. Daar ben ik wel van overtuigt. Zou mooi zijn als het dit jaar al lukt. Hij zou Russel ook kunnen opfokken als die niet los komt van hem.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 21:08
    • NicoS

      Posts: 20.377

      Eind vorig seizoen was duidelijk de beste periode van Kimi, dus hopelijk kan hij dit voortzetten.
      Er zullen ook bij Mercedes nog wel wat problemen komen, hopelijk gaat dat de strijd niet teveel beïnvloeden.
      Seizoen is nog lang, en ik verwacht dat andere teams echt nog flinke stappen gaan maken, en zich ook met de strijd kunnen gaan bemoeien.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 21:31
  • Joeppp

    Posts: 8.413

    Als ik de kop alleen lees kan het betekenen dat hij homo is, geen talent heeft of niet kan skiën.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 20:45

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar