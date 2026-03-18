Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat de Formule 1-teams hun eerste grote upgradepakketten later dan gepland zullen introduceren. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië verschuift dat moment vermoedelijk naar de Grand Prix van Miami.

Daardoor krijgen teams volgens Vasseur meer tijd om hun ontwikkeling verder door te trekken, al geldt dat voordeel natuurlijk voor iedereen op de grid.

Grote upgrades vermoedelijk pas in Miami

Normaal gezien zou Bahrein een belangrijk ijkpunt zijn geweest voor de teams. Daar vonden immers twee wintertests plaats en veel teams wilden hun eerste grote upgrades precies op dat circuit introduceren. Door het wegvallen van die race schuift dat plan nu op.

“Op dit moment ontwikkelt iedereen volop”, legt Vasseur uit. “In Melbourne en Shanghai hebben we eigenlijk geen echte nieuwe onderdelen gezien en ik verwacht ook niet dat die er in Japan zullen zijn. Dat heeft onder meer met kosten en logistiek te maken. Volgens mij was het plan van de meeste teams om een groot upgradepakket naar Bahrein te brengen, maar dat moment verschuift nu waarschijnlijk naar Miami.”

Vasseur wil zich voorlopig echter niet te veel bezighouden met de concurrentie. “Ik kan moeilijk voorspellen wat Mercedes, Red Bull, McLaren of wij zelf precies zouden hebben meegenomen naar Bahrein. We moeten vooral naar onszelf kijken en blijven pushen richting Miami. We hebben nu simpelweg wat extra tijd om nog meer performance te vinden.”

Ferrari experimenteert met ‘macarena-achtervleugel’

Tijdens het weekend in China bracht Ferrari wel al een opvallend nieuw onderdeel mee: de zogenaamde ‘macarena-achtervleugel’. Daarbij zit de actuator niet in het midden van de vleugel, maar in de endplates, waardoor de flap tot 270 graden kan draaien en in de zogenaamde Straight Mode als het ware ondersteboven staat.

Toch verdween die vleugel al snel weer van de auto. Ferrari gebruikte hem enkel in de eerste vrije training en schakelde daarna opnieuw over naar een traditioneel systeem. Volgens Vasseur heeft dat vooral met testkilometers te maken.

“Het probleem is dat we nog niet genoeg kilometers met die achtervleugel hebben gereden”, verduidelijkt de Fransman. “Met het huidige format heb je eigenlijk alleen de eerste vrije training om nieuwe onderdelen te testen en tussen de races door mogen we niet testen.”

Ferrari blijft de nieuwe vleugel daarom verder evalueren. “Als we kilometers willen maken met nieuwe onderdelen, moeten we dat dus in VT1 doen. Dat zullen we waarschijnlijk ook in Japan opnieuw proberen. Zodra de betrouwbaarheid en het aantal kilometers op het juiste niveau zitten, kunnen we hem echt in een raceweekend introduceren.”