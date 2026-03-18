Ferrari verwacht meer duels: "Teams nemen updates mee naar Miami"

Ferrari verwacht meer duels: "Teams nemen updates mee naar Miami"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat de Formule 1-teams hun eerste grote upgradepakketten later dan gepland zullen introduceren. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië verschuift dat moment vermoedelijk naar de Grand Prix van Miami.

Daardoor krijgen teams volgens Vasseur meer tijd om hun ontwikkeling verder door te trekken, al geldt dat voordeel natuurlijk voor iedereen op de grid.

Grote upgrades vermoedelijk pas in Miami

Normaal gezien zou Bahrein een belangrijk ijkpunt zijn geweest voor de teams. Daar vonden immers twee wintertests plaats en veel teams wilden hun eerste grote upgrades precies op dat circuit introduceren. Door het wegvallen van die race schuift dat plan nu op.

“Op dit moment ontwikkelt iedereen volop”, legt Vasseur uit. “In Melbourne en Shanghai hebben we eigenlijk geen echte nieuwe onderdelen gezien en ik verwacht ook niet dat die er in Japan zullen zijn. Dat heeft onder meer met kosten en logistiek te maken. Volgens mij was het plan van de meeste teams om een groot upgradepakket naar Bahrein te brengen, maar dat moment verschuift nu waarschijnlijk naar Miami.”

Vasseur wil zich voorlopig echter niet te veel bezighouden met de concurrentie. “Ik kan moeilijk voorspellen wat Mercedes, Red Bull, McLaren of wij zelf precies zouden hebben meegenomen naar Bahrein. We moeten vooral naar onszelf kijken en blijven pushen richting Miami. We hebben nu simpelweg wat extra tijd om nog meer performance te vinden.”

Ferrari experimenteert met ‘macarena-achtervleugel’

Tijdens het weekend in China bracht Ferrari wel al een opvallend nieuw onderdeel mee: de zogenaamde ‘macarena-achtervleugel’. Daarbij zit de actuator niet in het midden van de vleugel, maar in de endplates, waardoor de flap tot 270 graden kan draaien en in de zogenaamde Straight Mode als het ware ondersteboven staat.

Toch verdween die vleugel al snel weer van de auto. Ferrari gebruikte hem enkel in de eerste vrije training en schakelde daarna opnieuw over naar een traditioneel systeem. Volgens Vasseur heeft dat vooral met testkilometers te maken.

“Het probleem is dat we nog niet genoeg kilometers met die achtervleugel hebben gereden”, verduidelijkt de Fransman. “Met het huidige format heb je eigenlijk alleen de eerste vrije training om nieuwe onderdelen te testen en tussen de races door mogen we niet testen.”

Ferrari blijft de nieuwe vleugel daarom verder evalueren. “Als we kilometers willen maken met nieuwe onderdelen, moeten we dat dus in VT1 doen. Dat zullen we waarschijnlijk ook in Japan opnieuw proberen. Zodra de betrouwbaarheid en het aantal kilometers op het juiste niveau zitten, kunnen we hem echt in een raceweekend introduceren.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Polleke2

    Posts: 1.937

    Dit zijn toch geen duels dit is stuivertje wisselen tussen teamgenoten totdat iemand zijn banden te ver vernaggelt heeft.
    Gaat waarschijnlijk elke race hetzelfde zijn zeker daar Mercedes nog een beetje meespeelt in dit toneelstukje,maar die zijn nog steeds aan het zandbaggen.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 10:05
  • Politik

    Posts: 9.840

    Ik denk dat Mercedes en Ferrari het minst blij zijn met het uitvallen van de twee races in het Midden-Oosten.

    Zij zijn immers de teams met de grootste voorsprong en dit geeft de andere teams meer tijd om effectieve updates te ontwikkelen.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 10:17
    • DutchTifosi

      Posts: 2.828

      Denk dat Ferrari juist blij is. De eerste races zal Mercedes vrijwel onverslaanbaar zijn met hun motor.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:34
    • Politik

      Posts: 9.840

      Enerzijds blij, omdat ze naar Mercedes toe kunnen ontwikkelen, anderzijds is de kans dat de teams achter hun nu sneller dichtbij komen ook groter en sneller dan verwacht is.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:48
  • NicoS

    Posts: 20.383

    Miami…. Ook weer een circuit die met twee lange volgas stukken, ongeschikt is voor deze auto’s. Een chicane op het rechte stuk zou kunnen helpen….;)

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 10:30
    • f(1)orum

      Posts: 9.723

      "twee lange volgas stukken"
      Da's nog een term uit het illustere F1 verleden, want nu heet het volstroom stukken.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:40
    • NicoS

      Posts: 20.383

      O ja, dat is ook zo…

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

