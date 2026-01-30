Sergio Pérez was in uiterst positieve stemming op het circuit in Barcelona tijdens de eerste testmomenten. De Mexicaan mocht na een jaar lang niks doen weer in een Formule 1-auto stappen, wat een glimlach terug op zijn gezicht bezorgde. Pérez liep daar wel tegen een paar problemen aan, maar volgens hem zelf is dat alleen maar goed.

Het zijn feestelijke dagen voor Pérez. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing vierde zijn 36e verjaardag en mocht uitgerekend op hetzelfde moment, zijn rentree maken in een F1-auto. De man uit Guadalajara produceerde slechts elf ronden en kwam maar liefst bijna acht seconden tekort ten opzichte van de snelste man, Isack Hadjar.

A birthday celebration to remember in Barcelona 🙌 pic.twitter.com/dZea2XsYIB — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 26, 2026

Pérez positief gestemd

Het zijn spannende dagen voor Pérez en Cadillac. De Mexicaan is ongetwijfeld een van de meest ervaren mannen binnen zijn team, aangezien het Amerikaanse merk debuteert in de Formule 1. Tegelijkertijd vindt een van de grootste reglementenwijzigingen ooit plaats in de koningsklasse van de autosport, waardoor niemand eigenlijk weet waar ze staan.

Desondanks oogde Pérez positief. "Het is altijd een uitdaging als er een grote regelwijziging is. Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk rondjes te rijden", zo klonk het bij Sky Sports. "We boekten een aantal rondetijden, wat veelbelovend was", voegde hij daaraan toe.

Pérez baart opzien

Pérez baarde daarbij opzien nadat hij de eerste testdag had afgerond. Volgens de 36-jarige liep hij meteen tegen wat problemen aan met Cadillac, maar is dat volgens hem alleen maar goed. "We hadden vandaag veel problemen, wat goed is. Het is onze eerste dag, dus in dat opzicht is het positief geweest. Je wilt dat alle problemen nu komen, zodat de komende dagen hopelijk een stuk soepeler verlopen."

Pérez zal met wraakgevoelens op de grid verschijnen als het nieuwe F1-seizoen echt gaat beginnen in Australië. Nadat hij weggestuurd werd bij Red Bull, stak de Mexicaan meerdere keren zijn frustratie niet onder stoelen of banken.