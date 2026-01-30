user icon
Pérez baart weer eens opzien: "De auto heeft problemen en dat is goed nieuws"

Sergio Pérez was in uiterst positieve stemming op het circuit in Barcelona tijdens de eerste testmomenten. De Mexicaan mocht na een jaar lang niks doen weer in een Formule 1-auto stappen, wat een glimlach terug op zijn gezicht bezorgde. Pérez liep daar wel tegen een paar problemen aan, maar volgens hem zelf is dat alleen maar goed.

Het zijn feestelijke dagen voor Pérez. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing vierde zijn 36e verjaardag en mocht uitgerekend op hetzelfde moment, zijn rentree maken in een F1-auto. De man uit Guadalajara produceerde slechts elf ronden en kwam maar liefst bijna acht seconden tekort ten opzichte van de snelste man, Isack Hadjar.

Pérez positief gestemd

Het zijn spannende dagen voor Pérez en Cadillac. De Mexicaan is ongetwijfeld een van de meest ervaren mannen binnen zijn team, aangezien het Amerikaanse merk debuteert in de Formule 1. Tegelijkertijd vindt een van de grootste reglementenwijzigingen ooit plaats in de koningsklasse van de autosport, waardoor niemand eigenlijk weet waar ze staan. 

Desondanks oogde Pérez positief. "Het is altijd een uitdaging als er een grote regelwijziging is. Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk rondjes te rijden", zo klonk het bij Sky Sports. "We boekten een aantal rondetijden, wat veelbelovend was", voegde hij daaraan toe.

Pérez baart opzien

Pérez baarde daarbij opzien nadat hij de eerste testdag had afgerond. Volgens de 36-jarige liep hij meteen tegen wat problemen aan met Cadillac, maar is dat volgens hem alleen maar goed. "We hadden vandaag veel problemen, wat goed is. Het is onze eerste dag, dus in dat opzicht is het positief geweest. Je wilt dat alle problemen nu komen, zodat de komende dagen hopelijk een stuk soepeler verlopen."

Pérez zal met wraakgevoelens op de grid verschijnen als het nieuwe F1-seizoen echt gaat beginnen in Australië. Nadat hij weggestuurd werd bij Red Bull, stak de Mexicaan meerdere keren zijn frustratie niet onder stoelen of banken. 

GPToday.net

Posts: 453

Beste Leden en bezoekers,

Van huis uit staan wij veel toe, al hebben wij ook huisregels waar een ieder zich aan te houden heeft, geen uitzonderingen daar gelaten. We merken echter dat veel van jullie de laatste dagen reacties achterlaten die de spuigaten uitlopen en een hetze vormen tegen de red... [Lees verder]

  • 18
  • 30 jan 2026 - 00:31
F1 Nieuws Formule 1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (13)

Login om te reageren
  • GPToday.net

    Posts: 453

    Beste Leden en bezoekers,

    Van huis uit staan wij veel toe, al hebben wij ook huisregels waar een ieder zich aan te houden heeft, geen uitzonderingen daar gelaten. We merken echter dat veel van jullie de laatste dagen reacties achterlaten die de spuigaten uitlopen en een hetze vormen tegen de redactie. Het staat ons als redactie vrij om reacties te verwijderen wanneer dit van toepassing is. De selectieve verontwaardiging zorgt voor de meest gekke reacties, waarvan jullie niet zien wat wij de afgelopen dagen hebben moeten verwijderen:

    - Bedreigingen aan onze redactie of specifieke redacteurs
    - Steevast redactieleden door het slijk halen
    - Naamgrappen maken of auteurs ziektes toewensen
    - Bepalen wat wij wel en niet mogen doen
    - Bepalen hoe wij moeten schrijven
    - Onze redactie als een groep amateurs of schizofrenen wegzetten

    Meerdere leden hebben zich schuldig gemaakt aan bovenstaande feiten…

    Ook de laatste dagen lijkt het erop dat veel leden zichzelf een vrijbrief hebben gegeven om helemaal los te gaan op de redactie of specifieke namen binnen onze redactie. ‘Kanker redactie’ ‘Klikbait hoerenkind’ en andere varianten zien wij regelmatig langskomen.

    In het verleden heeft zo’n hetze geresulteerd in bedreigingen richting de redactie en eigenaar van de site, inclusief stalking op het thuisadres. Ga allen maar eens goed nadenken wat je veroorzaakt, want niemand van ons verplicht je hier te komen of te reageren, noch op deze grove manier. Wij geven jullie de mogelijkheid om inhoudelijk op het sportieve gedeelte van het betreffende artikel te reageren en volwassen en normaal te reageren.

    Het kost ons als redactie ontzettend veel tijd om jullie reacties door te lezen en controleren, tijd die we eigenlijk in het redactionele gedeelte moeten en willen stoppen.

    We waren van plan om het reactiesysteem voor de rest van de dag te sluiten, iets dat we in ons 23-jarig bestaan nog nooit hebben gedaan! Dit hebben we besloten omdat we merken dat veel van jullie reacties de laatste maanden de spuigaten uitlopen en de laatste dagen een hetze vormen tegen ons als redactie. Door een technisch probleem met de site lukt dat echter niet. Geluk voor jullie maar laat duidelijk zijn dat het vanaf nu klaar is. Wij verwachten dat een ieder normaal reageert volgens de huisregels die hier al heel lang bestaan. Degene die zich er niet aan houden blokkeren we direct zonder in discussie te gaan zoals we in het verleden wel hebben gedaan.

    Hopelijk is de boodschap duidelijk.

    Sportieve groet,
    Redactie GPToday.net

    • + 18
    • 30 jan 2026 - 00:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.664

      Beste redactie,
      Dat er op die manier gescholden wordt, op een agressieve en mensonterende manier, is absurd. Heel logisch dat jullie daar tegenop treden, en ik kan me voorstellen dat dat ontzettend vervelend is om te moeten lezen.

      Ik wil echter ook gebruik maken van de gelegenheid door te zeggen dat als de redactie inhoudelijke kritiek krijgt, op een normale volwassen manier, ik het bijzonder jammer vind dat die reacties verwijderd worden. Soms zijn de artikelen van een lager niveau, door bijvoorbeeld flinke taalfouten of het herhalen van een nieuwsbericht dat al drie keer eerder is geplaatst, maar dan in een ander jasje. Natuurlijk tolereren jullie geen scheldreacties of persoonlijke aanvallen, maar als iemand inhoudelijk kritiek levert op artikelen, vind ik het echt "not done" deze kritiek te verwijderen. Natuurlijk... het is aan jullie... maar zolang men op een volwassen inhoudelijke manier reageert lijkt het me normaal om een discussie te voeren.

      De artikelen waren een paar jaar geleden soms echt net even wat beter, en we kunnen juist SAMEN ervoor zorgen dat die kwaliteit weer omhoog gaat. Ik heb ook wel eens aangeboden zelf ook wel eens wat voor jullie te schrijven, maar bijvoorbeeld nooit een reactie gehad... wat ik altijd jammer heb gevonden.

      Daarom bij deze, een oprechte sportieve groet terug en de vraag om inhoudelijke reacties, ook als ze kritisch zijn, niet te verwijderen. We leven immers niet in China ;).

      • 6
      • 30 jan 2026 - 09:26
    • Chimo

      Posts: 133

      Ik heb het allemaal niet gevolgd en bedreigingen of verwensingen zijn absoluut niet ok.

      • 4
      • 30 jan 2026 - 09:33
    • Joeppp

      Posts: 8.270

      Beste, het is natuurlijk idioot wat je hier omschrijft, bedreigingen, mensen aan huis etc. Dan zou ik ook mijn winkel sluiten want wie zit daar nou op te wachten, het is walgelijk.

      Maar er staan redelijk wat fouten in de a r t i k e l e n die jullie schrijven en daar maak ik regelmatig een opmerking over. Vooral omdat het zo vaak voorkomt en heel knullig overkomt.

      • 5
      • 30 jan 2026 - 09:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 592

      Misschien geen slecht idee om dit ook even als nieuwsbericht te posten dat de "discussie" hier over niet verspreid wordt over verschillende berichten?

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 10:06
    • GPToday.net

      Posts: 453

      @Damon Hill

      Beste Damon,

      Eigenlijk zouden we deze reactie ook verwijderen, omdat je het toch weer gaat lopen buigen naar iets waarvan we hierboven hebben gezegd dat we het niet meer accepteren.

      Aangezien jij als langdurig gebruiker het schijnbaar ook niet goed begrijpt zal ik het voor jou (en eventueel anderen), nog eens uitleggen:

      Dit reactiesysteem is bedoeld om INHOUDELIJK SPORTIEF te reageren. Anders gezegd; heb je opmerkingen over taalfouten dan kun je die bij ons via de mail of in een reactie @redactie melden.

      Alle andere opmerkingen hebben niets inhoudelijks te maken met hoe wij GPToday al bijna 25 jaar draaien en dat zal zo blijven. We leven zeker niet in China, maar ook niet in Amsterdam waar alles maar moet mogen in de vrijheid blijheid.

      Dit discussieplatform gaat over de sport, niet om ons te beoordelen want nogmaals: Als het je niet bevalt dan zijn er genoeg andere platformen waar je ook terecht kunt, wij verplichten niemand om hier te komen.

      Zodra er een opmerking is gekomen schept dat een precedent voor de volgende en dat gaat dus van kwaad tot erger met als gevolg de vele bedreigingen ook aan het thuisadres van onze redactie. Daarom staan wij dit niet meer toe, en daarmee uit. Het is van de zotte dat een redacteur en zijn gezin thuis niet veilig zijn omdat er een gebruiker is geblokkeerd wegens grove reacties en bedreigingen, en vervolgens die gebruiker aan de deur heeft met een knuppel met de eis dat zijn account direct gedeblokkeerd wordt…

      Hoe veel duidelijker moet het nog uitgelegd worden?

      Als je wilt schrijven ben je altijd welkom, dat juichen wij zeker toe. Daar kunnen we altijd contact over leggen met elkaar!

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 10:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.664

      @DRS-Zone,
      Dat schelden, bedreigingen en haat-reacties totaal niet binnen de grenzen valt, daar zijn we het toch beide ook over eens? Dat is het punt helemaal niet.

      Mijn punt is dat ik nooit op een hatelijke of agressieve manier heb gereageerd, alleen dat ik het jammer vindt dat de kwaliteit van artikelen soms niet meer is wat het was. Dat is kritiek uit liefde, omdat ik al jaren graag op deze site kom en het leuk vindt om te reageren onder artikelen. Het is ook inhoudelijke kritiek die gewoon besproken moet kunnen worden, toch?

      En ja, natuurlijk heb je gelijk dat jullie uiteindelijk de "baas" zijn over wat er op de site aan artikelen wordt geplaatst. Maar mag er dan helemaal geen commentaar gegeven worden op bijvoorbeeld misleidende titels om simpelweg veel kliks te genereren?

      Door dan te zeggen "als het je niet bevalt ga je maar weg" vind ik wel erg makkelijk klinken. Blijkbaar zien jullie weinig waarde in leden die hier al jaren zitten, en het jammer vinden dat de kwaliteit van sommige (lang niet alle) artikelen wat gedaald is.
      Als ik daar al niet eens meer wat van mag zeggen, ja... dan is het misschien beter dat ik ga inderdaad.

      Dit discussieplatform gaat inderdaad over sport. En precies dáárom is het belangrijk dat titels boven artikelen niet misleidend zijn, en in ieder geval kloppend. Dat is waar niet alleen ik - maar meerdere forumleden soms over vallen. Dan kun je inderdaad denken: "nou dan kom je toch niet meer", maar dat zou jammer zijn toch? Dat de vaste kern aan forumleden die wél inhoudelijke en met passie reageren, langzaam verdwijnt, en je alleen de "spreekwoordelijke tokkies" overhoudt. Uiteindelijk is dat niet leuk voor jullie, en ook niet leuk voor de harde kern.

      Daarom vraag ik jullie - enigszins kritisch, maar vanuit een goede hart - om soms iets kritischer te kijken naar titels boven artikelen. Ik snap dat je kliks wilt genereren, maar je wilt ook een bepaalde kwaliteit waarborgen, of niet soms?

      • 3
      • 30 jan 2026 - 11:05
    • KiekisNL

      Posts: 2.199

      @redactie en wellicht wat er al gezegd is een apart nieuwsbericht van maken zodat daar de (hopelijk) positieve kritische opbouwende kritiek geven kan worden in plaats van een klein stukje onder alle artikelen.

      Juist het reactie systeem maakt dat ik hier al meer dan 10jaar dagelijks even kom kijken en andere bronnen eigenlijk links laat liggen.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:28
    • RonHymer

      Posts: 109

      Ik ben het met je eens Damon Hill. Jou insteek is om mee te helpen een betere s I t e te creëren.


      Maar anderszijds begrijp ik de r e d a c t i e ook wel, het is een gratis plat form. De regels mogen zij opstellen. Ze dulden geen kritiek. En dat is hun goed recht. Staat het ons niet aan? Dan ben je vrij om te gaan.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:30
    • GPToday.net

      Posts: 453

      @Damon Hill

      Ik snap hoe jij het bedoelt, maar je hebt het goed begrepen. Wij tolereren ook dat soort commentaren niet meer. Gebruiker A vindt woordje 'X' in de titel niet goed en gebruiker B vindt dat de titel een andere coureur erbij had moeten hebben etc etc.

      Alles wordt continu maar gegooid op voor de clicks, clickbait etc. Het gevolg is echter, ook al bedoel jij het goed, dat een ander gebruiker zich geroepen voelt (lees dit als een vrijbrief ziet) om ook een duit in het zakje te doen en daar gaat het vaak mis.

      Ik krijg vaak in de mailbox als ik reacties verwijder of accounts blokkeer 'ja maar hij mag dat wel en zijn reactie blijft wel staan!'

      Daarom geen onderscheid meer. Ook al bedoel jij het niet verkeerd, de volgende wil dan ook zijn zegje doen en dat gaat van kwaad tot erger en dan loopt het fout af en ik pas ervoor om weer de politie te moeten inschakelen. De andere optie is gewoon het hele reactiesysteem te sluiten.

      Dus bij deze nogmaals: Reageer op de sport en zie je een taalfout @redactie en we plukken hem eruit. Al het andere verwijderen we en de redenen zijn volgens mij inmiddels wel duidelijk.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 11:32
  • Maximaal Verslapen

    Posts: 330

    Perez heeft blijkbaar PR lessen van zijn vader gehad, dat maakt hem bij mij niet echt populair...
    Maar als coureur, er zijn mindere goden in F1 dus ik ben benieuwd hoe ze er bij staan aan met Cadillac het einde van het seizoen.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 08:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.664

      Als je ziet hoe de teamgenoten van Verstappen het doen, heeft Perez het nog niet eens zo slecht gedaan.

      Dat hij een papa heeft die totaal onrealistisch is en onzin uitkraamt, tja, daar kan Checo ook weinig aan doen.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 10:26
  • JV fan

    Posts: 2.947

    Ja je wilt liever nu veel problemen hebben dan dat je voor een verrassing komen te staan in Australie..

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 11:32

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Team profiel

Cadillac
show sidebar