Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing verschijnen vandaag zoals verwacht niet op de baan in Barcelona. De Oostenrijkse renstal mag nog één testdag in actie komen, en die keuze is zoals verwacht gevallen op de vrijdag. Red Bull zou tevens nog wachten op nieuwe onderdelen na de crash van Isack Hadjar.

Deze week staat in Barcelona de besloten testweek op het programma. Achter gesloten deuren draaien de teams hun eerste rondjes met de nieuwe auto's, en ze hebben onderling afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf dagen zullen rijden. Red Bull reed al op maandag en dinsdag, en heeft dus nog één testdag openstaan.

Waarom ging Verstappen naar huis?

Aangezien Hadjar al anderhalve dag heeft gereden, is de laatste testdag bij Red Bull gereserveerd voor Verstappen. Aan het einde van de middagsessie op dinsdag schreef Hadjar zijn nieuwe RB22 echter volledig af bij een crash, en er werd even gevreesd voor het restant van de testweek. Verstappen vloog gisteren al naar zijn woonplaats Monaco, waar hij in de avond deelnam aan een gamesessie van Team Redline op Twitch. Het is de verwachting dat hij snel weer terugvliegt naar Spanje, want hij moet nog testen.

Red Bull wacht op onderdelen

Dat gaat vandaag niet gebeuren, zo meldt De Telegraaf. Vanochtend verschenen onder meer Ferrari en Mercedes op de baan, maar Red Bull niet. De Telegraaf meldt dat het na de crash van Hadjar nog wachten is op nieuwe onderdelen die onderweg zijn vanuit de fabriek in het Britse Milton Keynes. Naar verwachting zullen de onderdelen later vandaag arriveren, en kan Red Bull de auto na de crash van Hadjar weer volledig gaan opbouwen.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Het is dan ook de verwachting dat ze morgen weer de baan op kunnen gaan met Verstappen, die dan de hele dag zal rijden. Verstappen heeft nog maar één ochtend gereden met de nieuwe RB22, en kon toen niet veel meters maken. Door de regenval kwam hij slechts een handjevol rondes in actie.

Ondanks de crash van Hadjar lijkt er wel optimisme te heersen bij Red Bull. Ze zijn met hun nieuwe krachtbron nog niet tegen grote problemen aangelopen, en ze wisten een aantal snelle tijden te noteren.