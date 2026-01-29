user icon
Crash Hadjar zit Verstappen dwars: 'Red Bull wacht op nieuwe onderdelen'

Crash Hadjar zit Verstappen dwars: 'Red Bull wacht op nieuwe onderdelen'

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing verschijnen vandaag zoals verwacht niet op de baan in Barcelona. De Oostenrijkse renstal mag nog één testdag in actie komen, en die keuze is zoals verwacht gevallen op de vrijdag. Red Bull zou tevens nog wachten op nieuwe onderdelen na de crash van Isack Hadjar.

Deze week staat in Barcelona de besloten testweek op het programma. Achter gesloten deuren draaien de teams hun eerste rondjes met de nieuwe auto's, en ze hebben onderling afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf dagen zullen rijden. Red Bull reed al op maandag en dinsdag, en heeft dus nog één testdag openstaan.

Waarom ging Verstappen naar huis?

Aangezien Hadjar al anderhalve dag heeft gereden, is de laatste testdag bij Red Bull gereserveerd voor Verstappen. Aan het einde van de middagsessie op dinsdag schreef Hadjar zijn nieuwe RB22 echter volledig af bij een crash, en er werd even gevreesd voor het restant van de testweek. Verstappen vloog gisteren al naar zijn woonplaats Monaco, waar hij in de avond deelnam aan een gamesessie van Team Redline op Twitch. Het is de verwachting dat hij snel weer terugvliegt naar Spanje, want hij moet nog testen.

Red Bull wacht op onderdelen 

Dat gaat vandaag niet gebeuren, zo meldt De Telegraaf. Vanochtend verschenen onder meer Ferrari en Mercedes op de baan, maar Red Bull niet. De Telegraaf meldt dat het na de crash van Hadjar nog wachten is op nieuwe onderdelen die onderweg zijn vanuit de fabriek in het Britse Milton Keynes. Naar verwachting zullen de onderdelen later vandaag arriveren, en kan Red Bull de auto na de crash van Hadjar weer volledig gaan opbouwen.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Het is dan ook de verwachting dat ze morgen weer de baan op kunnen gaan met Verstappen, die dan de hele dag zal rijden. Verstappen heeft nog maar één ochtend gereden met de nieuwe RB22, en kon toen niet veel meters maken. Door de regenval kwam hij slechts een handjevol rondes in actie.

Ondanks de crash van Hadjar lijkt er wel optimisme te heersen bij Red Bull. Ze zijn met hun nieuwe krachtbron nog niet tegen grote problemen aangelopen, en ze wisten een aantal snelle tijden te noteren.

shakedown

Posts: 1.585

"Hadjar zijn nieuwe RB22 echter volledig af bij een crash"

Kom op, volledig afschrijven? Ja, er is schade. Maar ze hebben twee dagen om het weer op te bouwen. Reserve onderdelen zullen er niet direct op het circuit zijn. Maar in de fabriek zijn die wel tijdig te maken. Daarvoor in de productie ... [Lees verder]

  • 3
  • 29 jan 2026 - 10:28
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

  • StevenQ

    Posts: 10.122

    Zolang Max morgen de hele dag kan testen is er niet veel aan de hand, meer dan 3 dagen mag je toch niet testen bij deze test

    • + 2
    • 29 jan 2026 - 10:18
  • snailer

    Posts: 31.528

    Las hier van iemand onder ons dat Die crash van Hadjar niet te vergelijken was met die van Gasly toen ter tijd. Duidelijk wel dus. Het is maar te hopen dat de onderdelen voor morgen komen. Denk wel dat er nu wel genoeg data is verzameld om in ieder geval verbeteringen door te voeren. Toen met Gasly liepen ze een cyclus updates achter door de crash.

    Geeft mogelijk ook wel aan dat het halen van deze testweek door RBR zeer krap was. Ze hebben blijkbaar 1 set met onderdelen kunnen produceren.

    • + 1
    • 29 jan 2026 - 10:23
    • hupholland

      Posts: 9.580

      vind ik niet. Dit was op het einde van de 2e dag, op een nat circuit. Volgens mij was het sowieso al het plan om pas vrijdag weer te rijden. Het was een prima moment om te crashen wat dat betreft. Niet dat je het dan gelijk moet doen, maar als je het dan toch wilt doen.. dinsdagmiddag of vrijdagmiddag.. verder vind ik het wel vrij belachelijk dat we het nog steeds over een testcrash hebben van 6 of 7 jaar geleden. Dat is ook het risico van het vak. Was niet heel handig, maar het is wel enorm opgeblazen.. hij was totaal niet opgewassen tegen Max, zoals niemand dat voor of na hem geweest is.. dat heeft hem de das om gedaan.. en het krankzinnige beleid bij RBR om veels te snel weer een ander aan te wijzen.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 11:52
  • shakedown

    Posts: 1.585

    "Hadjar zijn nieuwe RB22 echter volledig af bij een crash"

    Kom op, volledig afschrijven? Ja, er is schade. Maar ze hebben twee dagen om het weer op te bouwen. Reserve onderdelen zullen er niet direct op het circuit zijn. Maar in de fabriek zijn die wel tijdig te maken. Daarvoor in de productie capaciteit groot genoeg. Het kost alleen wat tijd. Ik kan me niet voorstellen dat ze vrijdag niet gewoon in actie kunnen komen.

    • + 3
    • 29 jan 2026 - 10:28
    • Maximo

      Posts: 9.692

      Die auto zag er op de foto anders behoorlijk Total los uit.
      Meer dan alleen wat ophanging en een vleugeltje.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 12:55
  • Maximo

    Posts: 9.692

    Hadjar had geen slechtere start bij RB kunnen maken dan zoals nu de wagen helemaal aan gort te rijden, dat is iets voor Rookies in teams als VCARB, maar deze testdagen zijn essentieel voor de ontwikkeling van de wagen en dit had hem echt niet mogen overkomen.

    Hij dacht zichzelf binnen het team op de kaart te zetten, maar staat nu juist bij iedereen in het team op 0-2 achterstand

    • + 3
    • 29 jan 2026 - 10:30
    • F1jos

      Posts: 4.987

      Hadjar Overmoedig gedrag is een houding waarbij iemand zichzelf overschat en te veel zelfvertrouwen heeft. Het gaat hierbij om een onrealistisch gevoel van superioriteit en het nemen van onnodige risico's. Mensen die overmoedig gedrag vertonen, denken vaak dat ze alles aankunnen en zijn geneigd om roekeloze beslissingen te nemen.

      • + 1
      • 29 jan 2026 - 12:51
  • mario

    Posts: 15.008

    Was te verwachten..... 2de coureur bij RBR is altijd 2de garnituur en dus ook gedoemd te mislukken

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 10:32
  • Pietje Bell

    Posts: 32.917

    Craig Scarborough is kennelijk goed te spreken over de RB22.

    Maandag:
    Craig Scarborough
    @ScarbsTech
    Need to see more of the @redbullracing
    . It's hard to get a feel for the actual sidepod shape & the hidden details
    Like VCarb, the centreline cooling is greater & sidepods smaller. I guess there's an additive manufactured charge-air-cooler freeing up space in the pods.
    #F1 #F1tech
    Ik wil graag meer van de @redbullracing
    zien. Het is lastig om een ​​goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke vorm van de sidepods en de verborgen details.
    Net als bij VCarb is de koeling in het midden van de motor beter en zijn de zijcompartimenten kleiner. Ik vermoed dat er een additief gefabriceerde intercooler is gebruikt om ruimte in de compartimenten vrij te maken.

    x.com/ScarbsTech/status/2015893560994738415

    Dinsdag:
    Craig Scarborough
    @ScarbsTech
    Better pictures of the RB22. It's not that the sidepods have no undercut, there's no overhang at the top, very slim.
    Front suspension, like the VCarb, is not inclined.
    The diffuser wall is totally missing!
    Not convinced, that's a hole in the back of the sidepod.

    Betere foto's van de RB22. Het is niet zo dat de sidepods geen ondersnijding hebben, er is geen overhang aan de bovenkant, ze zijn erg slank.
    De voorwielophanging is, net als bij de VCarb, niet schuin geplaatst.
    De diffuserwand ontbreekt volledig!
    Niet overtuigd, dat is een gat aan de achterkant van de sidepod.

    Onder dit laatste bericht heeft hij veel vragen beantwoord.

    x.com/ScarbsTech/status/2016166041794105438

    • + 2
    • 29 jan 2026 - 10:33
    • Pietje Bell

      Posts: 32.917

      De rest wat Scarbs te vertellen heeft is hier te beluisteren.Lange zit.

      Live F1 chat 0128 with Craig Scarborough and Peter Windsor

      https://youtu.be/MwMiniOYrAw

      • + 2
      • 29 jan 2026 - 10:43
  • tour71

    Posts: 1.605

    "Deze week staat in Barcelona de besloten testweek op het programma. Achter gesloten deuren draaien de teams hun eerste rondjes met de nieuwe auto's, en ze hebben onderling afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf dagen zullen rijden." Denken jullie ook dat de s c h r i j v e r t per gepubliceerd woord zijn centjes krijgt?

    • + 1
    • 29 jan 2026 - 10:59
    • Joeppp

      Posts: 8.266

      Nee, maar wel dat ze een goede s e o cursus hebben gehad.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 11:23
    • gridiron

      Posts: 3.145

      ik gok per letter

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 12:05
  • Pietje Bell

    Posts: 32.917

    Jon Nobel is weer thuis maar schreef net dat er drie personen af en toe verslag doen
    en dichtbij het circuit zijn:

    x.com/JPEIR0

    x.com/Nachez98

    x.com/ekaitzgilf1

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 11:59

