Verstappen trots op Antonelli en deelt mooi compliment uit

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli trad vandaag in de voetsporen van Max Verstappen. Hij is de tweede tiener in de geschiedenis van de sport die een Grand Prix weet te winnen, en Verstappen heeft mooie woorden over voor zijn goede vriend en concullega.

Verstappen kon zelf geen potten breken in de Grand Prix van China op het circuit van Shanghai. Hij viel ver terug bij de start, en moest in de slotfase opgeven nadat zijn Red Bull de geest had gegeven. Eenmaal uitgestapt kon hij nog net het slot van de race zien, en zag hij hoe zijn goede vriend Antonelli voor het eerst won.

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

Terwijl Antonelli dol van vreugde met champagne stond te spuiten, stond Verstappen de media te woord. Bij Viaplay complimenteerde hij de Mercedes-coureur: "Dat blijven natuurlijk heel erg mooie momenten. Ik ben heel blij voor hem en ik denk dat er ook wat druk van je schouders afvalt, wanneer je je eerste race wint. En het zal ook zeker niet zijn laatste zijn."

Wat is de invloed van Verstappen?

Verstappen en Antonelli kunnen het goed met elkaar vinden. De Nederlander wordt vaak in het gezelschap van de jonge Mercedes-coureur gespot, en Verstappen lijkt hem soms op sleeptouw te nemen. Veel mensen zien Verstappen dan ook als een soort mentor voor de rookies.

Toen Verstappen werd gevraagd welke rol hij speelt bij de ontwikkeling van Antonelli, legt hij het uit: "We kunnen het gewoon goed met elkaar vinden en als hij wat vragen heeft... Hij is ook heel erg enthousiast over het GT3-programma. Hij wil heel erg graag samen rijden. We gaan het wel zien in de toekomst."

Samen in een GT3?

Vooralsnog raadt Verstappen Antonelli aan om zich niet bezig te gaan houden met andere zaken: "Hij moet zich nu sowieso lekker hier op concentreren. Die auto gaat echt als een soort kogel, dus je kan dit seizoen natuurlijk heel erg veel gaan winnen. Dan hebben we nog tijd zat om ook andere dingen te gaan doen."

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.335

    Max weet precies wat Kimi voelt, net als meerdere coureurs natuurlijk, maar weet ook dat niets eeuwig blijft in de F1.
    Nú genieten van het momentum en vol voor de titel gaan……

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 13:37
    • Fred Grieveringh

      Posts: 62

      Russell zal dit seizoen te sterk zijn, maar wie weet volgend seizoen. Mercedes gaat nog wel een tijdje de beste zijn.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 13:50
  • Pietje Bell

    Posts: 33.671

    De debrief zit er op en Max is onderweg naar huis. Zijn jet is maar even te zien geweest.
    Is boven China vaak van de radar verdwenen. Hij is onze tijd 13:04u vertrokken.
    Wat zal hij blij zijn dat hij naar huis gaat.

    https://postimg.cc/kRFfdj5G

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 13:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.687

      Debrief zal brief geweest zijn.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 13:52
    • Fred Grieveringh

      Posts: 62

      Blij zijn om naar huis te gaan, thats the spirit!

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 14:12
    • Ikje

      Posts: 53

      Hey Fred! Of zal ik zeggen Xandra! Lang niet gezien op de forums! Dom wicht…

      • + 11
      • 15 maa 2026 - 14:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.514

      Ik zie een groene lijn @Pietje...

      Vliegt Max ook hybride?

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 15:25
    • De Vogel is Geland

      Posts: 762

      Max is de enige die vol over Iran vliegt. Geeft geen f

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 15:41
    • Pietje Bell

      Posts: 33.671

      Heb onder het artikel van "Verstappen is het zat ..." een paar van de talloze berichten die @Fred G op G P B l o g heeft gepost geplaatst. Hij heeft ook dáár afgelopen vrijdag een nieuw account aangemaakt. Hij overstelpt hen daar met berichten.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 15:44
    • Pietje Bell

      Posts: 33.671

      Hier is te zien hoe oa Mekies en Lambiase met Max meevliegen
      naar huis terwijl ze aan boord gaan:

      www.instagram.com/p/DV6K_4JDT8G/

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 16:06
  • red

    Posts: 939

    The King is dead, Long live the King ………… ?

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 14:26
  • snailer

    Posts: 32.139

    Heb wat in de data zitten turen en ook de samenvatting bekeken.

    Dit zegt zowel iets over Russell als over Antonelli.

    Antonelli laat zien rondes er in te pompen en Russell had of een off day. Of hij moet nog erg wennen aan deze auto's.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 14:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.514

      Antonelli is de toekomst, Russell is passé...

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 15:37

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
