Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli trad vandaag in de voetsporen van Max Verstappen. Hij is de tweede tiener in de geschiedenis van de sport die een Grand Prix weet te winnen, en Verstappen heeft mooie woorden over voor zijn goede vriend en concullega.

Verstappen kon zelf geen potten breken in de Grand Prix van China op het circuit van Shanghai. Hij viel ver terug bij de start, en moest in de slotfase opgeven nadat zijn Red Bull de geest had gegeven. Eenmaal uitgestapt kon hij nog net het slot van de race zien, en zag hij hoe zijn goede vriend Antonelli voor het eerst won.

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

Terwijl Antonelli dol van vreugde met champagne stond te spuiten, stond Verstappen de media te woord. Bij Viaplay complimenteerde hij de Mercedes-coureur: "Dat blijven natuurlijk heel erg mooie momenten. Ik ben heel blij voor hem en ik denk dat er ook wat druk van je schouders afvalt, wanneer je je eerste race wint. En het zal ook zeker niet zijn laatste zijn."

Wat is de invloed van Verstappen?

Verstappen en Antonelli kunnen het goed met elkaar vinden. De Nederlander wordt vaak in het gezelschap van de jonge Mercedes-coureur gespot, en Verstappen lijkt hem soms op sleeptouw te nemen. Veel mensen zien Verstappen dan ook als een soort mentor voor de rookies.

Toen Verstappen werd gevraagd welke rol hij speelt bij de ontwikkeling van Antonelli, legt hij het uit: "We kunnen het gewoon goed met elkaar vinden en als hij wat vragen heeft... Hij is ook heel erg enthousiast over het GT3-programma. Hij wil heel erg graag samen rijden. We gaan het wel zien in de toekomst."

Samen in een GT3?

Vooralsnog raadt Verstappen Antonelli aan om zich niet bezig te gaan houden met andere zaken: "Hij moet zich nu sowieso lekker hier op concentreren. Die auto gaat echt als een soort kogel, dus je kan dit seizoen natuurlijk heel erg veel gaan winnen. Dan hebben we nog tijd zat om ook andere dingen te gaan doen."