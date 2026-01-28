user icon
Ferrari draait verrassend veel kilometers in Barcelona: "Vroeger was dit ondenkbaar"

Ferrari draait verrassend veel kilometers in Barcelona: "Vroeger was dit ondenkbaar"

Ferrari is sterk begonnen aan de shakedown van de SF-26. Op dinsdag werkte de Scuderia in Barcelona meer dan 120 ronden af, een aantal dat volgens Head of Track Engineering Matteo Togninalli bij eerdere reglementswijzigingen nauwelijks voorstelbaar was.

Ondanks lastige omstandigheden stond Ferrari vrijwel continu op de baan. Het hoge aantal ronden voelde voor Togninalli bijna onwerkelijk. "Als je terugkijkt naar eerdere reglementswijzigingen, dan was het bijna een droom om op een dag zeshonderd kilometer te rijden", benadrukte hij.

Regen gooit roet in het eten, Ferrari draait door

De weersomstandigheden werkten niet bepaald mee. In de ochtend was de baan slechts anderhalf uur droog, waarna regen en natte omstandigheden het programma bepaalden. Toch slaagde Ferrari erin om het geplande schema grotendeels af te werken.

Volgens Togninalli lag de prioriteit daarbij duidelijk op betrouwbaarheid. "We konden ons programma afronden en hadden geen grote betrouwbaarheidsproblemen", stelde hij. "En dat is op dit moment het belangrijkste."

Betrouwbaarheid boven prestaties

Dat Ferrari direct zoveel kilometers kon maken, is extra bijzonder gezien de schaal van het project. De ontwikkeling van de power unit begon al jaren geleden, terwijl ook de auto zelf al lange tijd in voorbereiding is. "Iedereen heeft tot het laatste moment keihard gewerkt", aldus Togninalli, die daarbij wijst op teams die nauwelijks konden rijden door een gebrek aan onderdelen.

Over prestaties wil Ferrari zich voorlopig niet uitlaten. Daarvoor is het simpelweg te vroeg. "Het is nog veel te vroeg om over performance te spreken. We proberen de auto te begrijpen, te leren kennen en stap voor stap te verfijnen. Het gaat nu vooral om kilometers maken."

Woensdag pas op de plaats, focus op analyse

Na de productieve openingsdag deed Ferrari het op woensdag rustiger aan. Charles Leclerc en Lewis Hamilton stapten niet in de SF-26; de Scuderia gebruikte de dag om data te analyseren en het vervolg van de test voor te bereiden.

Donderdag en vrijdag keert Ferrari terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya, met het oog op de officiële wintertests in Bahrein. Daarbij hoopt het team op drogere omstandigheden. "We hebben nog weinig op slicks gereden", legde Togninalli uit. Vergelijken met andere teams kan helpen, maar is volgens hem niet leidend: "Het is altijd goed om met anderen op de baan te zijn, maar wij focussen ons op onszelf. Begrijpen wat we hebben, dat is nu de eerste stap."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

