Mercedes domineert tijdens Red Bull-loze testdag

De ochtend van de derde testdag in Barcelona is een feit. Achter gesloten deuren kwamen veel teams weer de baan op, maar bleef Red Bull binnen. McLaren draaide hun eerste meters van het jaar, maar de meeste aandacht ging weer uit naar Mercedes. George Russell kende een sterke ochtend in de W17.

Toen het licht vanochtend op groen schoot, zagen de teams en coureurs een blauwe lucht boven het circuit. Waar het gisteren nog regende, was het nu droog en dat betekende dat de meeste teams ervoor kozen om te rijden. Op dinsdag kwamen alleen Ferrari en Red Bull in actie, en bij het laatstgenoemde team ging het ook nog mis aan het einde van de sessie. Isack Hadjar crashte hard, en Red Bull zal hard moeten werken om de auto af te krijgen voor later deze week.

Hoe ging het met Mercedes?

Naast Red Bull kwamen ook Ferrari en Cadillac niet in actie in de ochtendsessie van de derde dag. Wie zich wel weer liet zien, was George Russell. De Brit had plaatsgenomen in de Mercedes, en hij maakte weer een zeer stabiele indruk. Russell reed volgens de verhalen 92 (!) rondjes, en kwam tot een tijd van 1:17.580. Hiermee was hij met afstand de snelste coureur op de baan, en het was ook de snelste tijd van de week tot nu toe. Snelle tijden zeggen nog niets tijdens een testweek, maar het geeft de burger wel moed.

McLaren de baan op

Mercedes was niet het team dat de meeste aandacht kreeg in de ochtendsessie in Barcelona. Alhoewel het een besloten test is, lekte wel al snel uit dat McLaren voor het eerst de baan op was gegaan. Met regerend wereldkampioen Lando Norris achter het stuur draaide het team de eerste rondjes, en alles leek redelijk soepel te verlopen. De MCL40 is deze week nog gehuld in een zwarte kleurstelling, de definitieve livery wordt pas vlak voor de start van de tweede testweek in Bahrein gepresenteerd. Norris zou zo'n 33 rondjes hebben gereden.

Problemen voor Audi en Haas

Niet alles liep op rolletjes in de ochtendsessie, want er werd twee keer met een rode vlag gezwaaid. Eerst viel Nico Hülkenberg stil met zijn Audi, en de takelwagen moest er aan te pas komen om de gestrande R26 terug te brengen naar het team. Even later viel ook de Haas van Oliver Bearman stil, maar hij reed wel weer wat rondjes aan het einde van de ochtend.

De teams van Aston Martin en Williams ontbreken nog in Barcelona. De eerstgenoemde renstal verwacht morgen wel de baan op te gaan.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.333

Als je tussen de regels doorleest kun je nu al concluderen dat glibbervriend dit seizoen kampioen wordt met die Mercedes.
Ik hoef dit jaar eigenlijk niet meer te kijken, maar......ik doe het toch!

  • 11
  • 28 jan 2026 - 13:37
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.333

    Als je tussen de regels doorleest kun je nu al concluderen dat glibbervriend dit seizoen kampioen wordt met die Mercedes.
    Ik hoef dit jaar eigenlijk niet meer te kijken, maar......ik doe het toch!

    • + 11
    • 28 jan 2026 - 13:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.333

      En als ik kijk kan ik ook reageren op het forum.
      Het schijnt dat ik nogal populair ben hier......toch zeker bij de Max-postelen en die kunnen mijn inbreng wel waarderen....denk.

      • + 3
      • 28 jan 2026 - 14:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.785

      hordeloper

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:23
  • HarryLam

    Posts: 5.185

    Zeker geen slechte tijd gezien de omstandigheden.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 16:00
  • Knalpijp

    Posts: 2.375

    Dan maar hopen dat het Antonelli wordt, en niet die glibberige Russselll

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 16:01

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar