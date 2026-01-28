De ochtend van de derde testdag in Barcelona is een feit. Achter gesloten deuren kwamen veel teams weer de baan op, maar bleef Red Bull binnen. McLaren draaide hun eerste meters van het jaar, maar de meeste aandacht ging weer uit naar Mercedes. George Russell kende een sterke ochtend in de W17.

Toen het licht vanochtend op groen schoot, zagen de teams en coureurs een blauwe lucht boven het circuit. Waar het gisteren nog regende, was het nu droog en dat betekende dat de meeste teams ervoor kozen om te rijden. Op dinsdag kwamen alleen Ferrari en Red Bull in actie, en bij het laatstgenoemde team ging het ook nog mis aan het einde van de sessie. Isack Hadjar crashte hard, en Red Bull zal hard moeten werken om de auto af te krijgen voor later deze week.

Hoe ging het met Mercedes?

Naast Red Bull kwamen ook Ferrari en Cadillac niet in actie in de ochtendsessie van de derde dag. Wie zich wel weer liet zien, was George Russell. De Brit had plaatsgenomen in de Mercedes, en hij maakte weer een zeer stabiele indruk. Russell reed volgens de verhalen 92 (!) rondjes, en kwam tot een tijd van 1:17.580. Hiermee was hij met afstand de snelste coureur op de baan, en het was ook de snelste tijd van de week tot nu toe. Snelle tijden zeggen nog niets tijdens een testweek, maar het geeft de burger wel moed.

McLaren de baan op

Mercedes was niet het team dat de meeste aandacht kreeg in de ochtendsessie in Barcelona. Alhoewel het een besloten test is, lekte wel al snel uit dat McLaren voor het eerst de baan op was gegaan. Met regerend wereldkampioen Lando Norris achter het stuur draaide het team de eerste rondjes, en alles leek redelijk soepel te verlopen. De MCL40 is deze week nog gehuld in een zwarte kleurstelling, de definitieve livery wordt pas vlak voor de start van de tweede testweek in Bahrein gepresenteerd. Norris zou zo'n 33 rondjes hebben gereden.

Problemen voor Audi en Haas

Niet alles liep op rolletjes in de ochtendsessie, want er werd twee keer met een rode vlag gezwaaid. Eerst viel Nico Hülkenberg stil met zijn Audi, en de takelwagen moest er aan te pas komen om de gestrande R26 terug te brengen naar het team. Even later viel ook de Haas van Oliver Bearman stil, maar hij reed wel weer wat rondjes aan het einde van de ochtend.

De teams van Aston Martin en Williams ontbreken nog in Barcelona. De eerstgenoemde renstal verwacht morgen wel de baan op te gaan.