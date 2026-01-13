De relatie tussen Max Verstappen en George Russell, daar kan naderhand een film over gemaakt worden. Zowel op de baan als naast de baan kwamen beide coureurs elkaar regelmatig tegen, ook in 2025. Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, had geen goed woord over voor Russell, die Verstappen in Canada blokkeerde.

Tijdens de Grand Prix van Canada wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen en Russell. Aangezien Red Bull Racing op dat moment niet over een winnende auto beschikt, ruikt Toto Wolff zijn kans. De Mercedes-teambaas trekt op dat moment aan Verstappen ,waardoor hij met Russell kan concurreren om het stoeltje.

Russell 'naait' Verstappen in Canada

Eenmaal aangekomen in Canada, wil het toeval dat Russell van pole vertrekt met Verstappen daarachter op de tweede plaats. Tijdens een safetycar-situatie trapt de Brit vol op de rem, waardoor Verstappen even voor hem komt te liggen. “Verstappen haalde mij in tijdens de safety car”, luidde Russell meteen op de boordradio.

En juist die actie schoot bij Van der Garde in het verkeerde keelgat. “Russell man, ouwe matennaaier”, aldus de Nederlander in het jaaroverzicht van Viaplay. “Die gaat gewoon even vol op de rem trappen achter de safety car, zodat Max even voorbij vloog. En dan hup, meteen op de boordradio. Ja, dat zijn echt vieze spelletjes”, voegde hij eraan toe.

Verstappen en Russell hebben een verleden

Verstappen en Russell zijn elkaar al meerdere keren tegengekomen in de Formule 1. Zowel op het circuit, maar ook verbaal. In 2023 tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan raakten ze elkaar, waarna Verstappen daarna roept dat hij hem tijdens de race terug kan verwachten. Vervolgens krijgen ze het verbaal aan de stok in Qatar in 2024, waar de viervoudig wereldkampioen hem beticht van een straf aannaaien. En vervolgens reden beide kemphanen elkaar in Spanje in 2025 in de wielen.

Komend seizoen, met ingang van de nieuwe reglementen, valt het nog te bezien of Verstappen en Russell elkaar veel tegen zullen komen.