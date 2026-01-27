user icon
Russell deelt bijzondere mening over nieuwe Red Bull-motor

Het nieuwe Formule 1-seizoen is gisteren officieus van start gegaan met de eerste testdag op het circuit van Barcelona. Achter gesloten deuren werden er veel rondjes gereden, en wist Red Bull-coureur Isack Hadjar de snelste tijd te noteren. George Russell was onder de indruk van de prestaties van de nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford.

Buiten het zicht van pottenkijkers ging het nieuwe tijdperk van de Formule 1 van start in Spanje. Op de eerste testdag kwamen zeven van de elf teams in actie, en dat was het moment voor hen om goed kennis te maken met de nieuwe auto's en de nieuwe krachtbronnen. Voor Red Bull was het de eerste keer dat ze meters konden maken met de nieuwe RB22, en de nieuwe krachtbron.

Red Bull rijdt vanaf dit jaar met eigen motoren die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Het is een grote stap voor het team, en niemand weet nog wat ze kunnen verwachten van de in Milton Keynes gebouwde krachtbronnen. Op de eerste testdag zag het er in ieder geval goed uit, aangezien Hadjar de snelste tijd noteerde en hij veel rondjes kon rijden. Ook bij zusterteam Racing Bulls werkte alles naar wens.

Hoe keek Russell naar de concurrentie?

Mercedes-coureur George Russell reed op maandag de middagsessie, en had de rest van de dag gebruikt om naar de concurrentie te kijken. Bij F1 TV was hij duidelijk: "We zijn zeker tevreden met deze dag, maar om eerlijk te zijn was ik onder de indruk van een aantal andere teams. Kijk bijvoorbeeld naar de teams met Red Bull-motoren. Qua krachtbronnen zijn ze een compleet nieuw team, en ze hadden een soepele dag met twee auto's."

'Het is heel anders dan in 2014'

Red Bull was niet het enige team dat indruk maakte op Russell: "Audi reed ook een aantal goede rondjes, en ik denk dat Haas met een Ferrari-krachtbron de meeste rondjes heeft gereden. Het is niet zoals in 2014, toen de halve grid stilviel of veel problemen had. Ik denk dat de Formule 1 enorm is veranderd, het niveau ligt zo hoog!"

Russell reed zelf zeer veel rondjes in de middag, maar kan vandaag bijkomen. Aangezien het vandaag kan gaan regenen, heeft Mercedes besloten om niet te rijden.

F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws George Russell Red Bull Racing Mercedes F1 Test Barcelona 2026

