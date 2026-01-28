Het team van Red Bull Racing heeft twee goede testdagen in Barcelona achter de rug. De dinsdag eindigde voor het team echter niet op de gewenste wijze, want Isack Hadjar parkeerde de gloednieuwe RB22 in de muur. Deze crash heeft gevolgen, en teambaas Laurent Mekies hoopt dat ze de auto op tijd afkrijgen voor de derde testdag.

Voor Red Bull is de besloten testweek in Barcelona zeer belangrijk. De Oostenrijkse renstal verschijnt dit jaar voor het eerst aan de start met een eigen krachtbron, en ze hadden voor deze week nog geen meter gereden met de nieuwe auto. Op maandag maakten ze dan ook veel meters met Hadjar, en gisteren kende Verstappen een goede ochtend in de regen.

Hadjar nam in de middag weer het stuur over, en kende een productieve sessie. De Fransman sloot de dag niet op de juiste manier af, en schoot hard van de baan. Aangezien het om een test achter gesloten deuren gaat, is het niet duidelijk wat er precies gebeurde en hoe groot de schade was. Het is hoe dan ook een klap voor Red Bull, want zo vroeg in het seizoen hebben ze nog geen grote hoeveelheid reserveonderdelen achter de hand.

Wat zijn de gevolgen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelde na afloop dat ze gaan proberen om de auto deze week te repareren. Hij wordt geciteerd door The Race: "We gaan ons best doen om de auto te repareren en we gaan zien wat er nog meer gaat komen."

Kan Red Bull weer de baan op?

Mekies wilde vlak na de crash niet te hard van stapel lopen: "We kunnen niet wachten om weer te gaan rijden, maar we gaan het nu analyseren en hopelijk hebben we snel antwoorden. Het is nu onze prioriteit om de schade te bekijken, en te kijken welke kansen ons dit biedt voor de komende dagen."

Red Bull mag nog één dag testen, en volgens Mekies is het belangrijk om alles rustig te bekijken: "We hebben nog één dag die we mogen gebruiken, en we moeten ervoor zorgen dat we die kaart op de juiste manier inzetten."