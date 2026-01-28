user icon
icon

Red Bull in de problemen door crash Hadjar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull in de problemen door crash Hadjar

Het team van Red Bull Racing heeft twee goede testdagen in Barcelona achter de rug. De dinsdag eindigde voor het team echter niet op de gewenste wijze, want Isack Hadjar parkeerde de gloednieuwe RB22 in de muur. Deze crash heeft gevolgen, en teambaas Laurent Mekies hoopt dat ze de auto op tijd afkrijgen voor de derde testdag.

Voor Red Bull is de besloten testweek in Barcelona zeer belangrijk. De Oostenrijkse renstal verschijnt dit jaar voor het eerst aan de start met een eigen krachtbron, en ze hadden voor deze week nog geen meter gereden met de nieuwe auto. Op maandag maakten ze dan ook veel meters met Hadjar, en gisteren kende Verstappen een goede ochtend in de regen.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Hadjar nam in de middag weer het stuur over, en kende een productieve sessie. De Fransman sloot de dag niet op de juiste manier af, en schoot hard van de baan. Aangezien het om een test achter gesloten deuren gaat, is het niet duidelijk wat er precies gebeurde en hoe groot de schade was. Het is hoe dan ook een klap voor Red Bull, want zo vroeg in het seizoen hebben ze nog geen grote hoeveelheid reserveonderdelen achter de hand.

Wat zijn de gevolgen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelde na afloop dat ze gaan proberen om de auto deze week te repareren. Hij wordt geciteerd door The Race: "We gaan ons best doen om de auto te repareren en we gaan zien wat er nog meer gaat komen."

Kan Red Bull weer de baan op?

Mekies wilde vlak na de crash niet te hard van stapel lopen: "We kunnen niet wachten om weer te gaan rijden, maar we gaan het nu analyseren en hopelijk hebben we snel antwoorden. Het is nu onze prioriteit om de schade te bekijken, en te kijken welke kansen ons dit biedt voor de komende dagen."

Red Bull mag nog één dag testen, en volgens Mekies is het belangrijk om alles rustig te bekijken: "We hebben nog één dag die we mogen gebruiken, en we moeten ervoor zorgen dat we die kaart op de juiste manier inzetten."

Politik

Posts: 9.682

Maar goed dat ze meteen maandag en dinsdag de baan op zijn gegaan.
Hebben ze vandaag en morgen iig ruimte om de schade te repareren en vrijdag weer de volle dag te benutten.

  • 5
  • 28 jan 2026 - 09:02
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.682

    Maar goed dat ze meteen maandag en dinsdag de baan op zijn gegaan.
    Hebben ze vandaag en morgen iig ruimte om de schade te repareren en vrijdag weer de volle dag te benutten.

    • + 5
    • 28 jan 2026 - 09:02
    • Maximo

      Posts: 9.689

      De kop van dit artikel is veel spectaculairder dan de uitspraken van Mekkies.

      Die zegt niet anders dan dat ze gaan beginnen met het herstellen en analyseren. Niets bijzonders zo ver.

      • + 2
      • 28 jan 2026 - 09:56
    • hupholland

      Posts: 9.574

      dit fixen ze normaal tussen VT3 en kwalificatie. t is alleen de vraag of ze in dit stadium alle onderdelen wel op voorraad hebben. Zo niet, dan kan vrijdag ook zo maar een lastig verhaal worden.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 11:08
  • meister

    Posts: 4.215

    Drive it like you stole it.

    • + 1
    • 28 jan 2026 - 09:05
  • OfficialPradero

    Posts: 1.500

    Hadjar heeft een goede tactiek, zelf meters maken, zelf de meeste input geven en Max lekker zijn sessie op de vrijdag proberen te onthouden.




    Kappa.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 09:23
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 781

    Was al bang dat RBR niet zou omkomen in de reserveonderdelen, in die zin dus wel weer een storende actie geweest.

    Wat een onzinnig besluit overigens weer om maar drie van de vijf dagen te mogen testen. Compleet nieuwe reglementen voor motor en chassis. Twee nieuwe teams en een compleet nieuwe motorfabrikant. Zelf heeft de FiA al de grootste moeite om in meer dan een jaar tijd de regels waterdicht op papier te krijgen. Had alle dagen gedaan.

    • + 5
    • 28 jan 2026 - 09:41
    • Sander

      Posts: 1.610

      Helemaal mee eens. En op het moment dat je de baan opdraait en je crashed in bocht 1 en kan niet meer rijden die dag, telt dat toch als een hele dag.

      • + 1
      • 28 jan 2026 - 09:46
    • shakedown

      Posts: 1.581

      Vergeet niet dat vorig jaar er mar 3 testdagen waren. Nu twee keer 3 testdagen en deze extra 5 (3) dagen.

      Dus ze maken al veel meer kilometers dan vorige jaren.

      Ja de motoren zijn nieuwsz maar de technieken niet. De vorige keer dat er een grote regel wijziging was, was alles nieuw. Dat zag je toen ook. Om de haverklap rode vlaggen en stilstaande auto's. Dit jaar niet. Alles rijd eigenlijk wel zijn rondjes. (Tot dusver dan) Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat je dat de vorige keer bij Mercedes ook zag en vooral de Honda en Renault stil vielen. Ferrari viel dacht ook ook wel mee. Dat red bull de rondjes rijd en betrouwbaar genoeg lijkt is een top prestatie. Honda moet nog blijken. En de Audi? Echt geen idee. Ze rijden. En volgens mij ook redelijk betrouwbaar.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 09:57
    • hupholland

      Posts: 9.574

      ze hebben idd juist 3x zoveel testdagen dit jaar. Dat deze 3 verdeeld mogen worden over 5 is juist ook nog eens een extra service (waarschijnlijk ivm het onvoorspelbare weer in deze periode) en dan gaan we daar nog weer over klagen...

      • + 1
      • 28 jan 2026 - 11:08
  • Pietje Bell

    Posts: 32.896

    Erik van Haren
    @ErikvHaren
    ·
    4 m
    Veel teams zullen vandaag testen in Barcelona. McLaren bevestigde eerder al dat het vandaag voor het eerst in actie komt.

    Geen Red Bull vandaag. Team hoopt auto na crash Hadjar te kunnen prepareren voor later deze week, zodat Verstappen nog een dag kan rijden.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 09:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.896

    Zonder Jon Nobel zouden we helemaal geen info krijgen van wat er allemaal gaande is.
    Hij zit ergens verscholen op een heuveltje in de hoop dat de politie helikopters hem niet zien. Werkelijk!! Er vliegen politie helikopters rond die iedereen wegsturen.


    Jon Noble
    @NobleF1
    I had some visitors to my secret bench media centre up the hill to watch the start of
    #F1 testing today.

    Thanks @JPEIR0
    @Nachez98
    and @ekaitzgilf1
    for popping by. 👍👍👍

    Ik had vandaag wat bezoekers in mijn geheime mediacenter op de heuvel,
    waar ze de start van de #F1 test kwamen bekijken.

    Bedankt @JPEIR0
    @Nachez98
    en @ekaitzgilf1
    voor jullie bezoekje. 👍👍

    Hoewel we op een gegeven moment wel even schrokken toen er een witte bestelwagen
    aankwam en er een man in een fluorescerend gele jas uitstapte.

    We dachten dat de beveiliging ons kwam zoeken…

    Het was gewoon iemand die de vuilnisbakken leegde. 😂😂

    x.com/NobleF1/status/2016453556270776762

    x.com/NobleF1/status/2016416113827942738

    x.com/NobleF1/status/2016417980628738301

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 11:29
  • Knalpijp

    Posts: 2.373

    Geluk van Hadjar is dat Marko er niet meer is!! Anders had Liam hem vervagen.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 11:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 24
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar