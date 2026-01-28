user icon
icon

Mekies tevreden na eerste ronden Verstappen: "Red Bull mag trots zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies tevreden na eerste ronden Verstappen: "Red Bull mag trots zijn"

Laurent Mekies kijkt met een positief gevoel terug op de eerste twee dagen van de shakedown in Barcelona. De teambaas van Red Bull Racing zag toe hoe Max Verstappen en Isack Hadjar het benodigde aantal ronden wisten te rijden in de nieuwe RB22. De Fransman oogde dan ook optimistisch, ondanks dat het nog vroeg is om veel te zeggen.

Mekies gaf onlangs aan dat de Red Bull-fans nog even geduld moesten hebben. De man die afgelopen jaar Christian Horner opvolgde als teambaas van Red Bull zei dat de Oostenrijkse renstal en de gloednieuwe motor die samen met Ford wordt gebouwd, nog even nodig hadden om echt competitief te worden in de Formule 1. Maar desondanks vielen de eerste twee dagen in Barcelona mee voor Mekies. 

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Productieve dagen van Red Bull 

In tegenstelling tot heel wat andere F1-teams, slaagde Red Bull erin om wat ronden te rijden en mogelijk ook wat data te verzamelen. Op de eerste dag produceerde Hadjar maar liefst 107 ronden en bovendien de snelste tijd en op de tweede dag zette hij 42 ronden neer. Verstappen, die op de tweede dag pas in actie kwam, voegde daar nog 27 ronden aan toe terwijl alle andere teams behoudens Ferrari, ervoor kozen om niet de baan op te gaan door de regen. 

Het enige smetje beleefde Hadjar in de slotfase van de tweede dag. De 21-jarige die overkwam van de Racing Bulls, plantte zijn RB22 in de muur en veroorzaakte daarmee een rode vlag. 

Mekies tevreden over RB22 

Desondanks oogde Mekies tevreden na de eerste twee dagen. "De afgelopen maanden en weken waren ongelooflijk hectisch om klaar te zijn, maar uiteindelijk waren we maandagochtend klaar om te rijden", zo zei hij na afloop tegen de aanwezige pers. "Wat we van de krachtbron in de eerste paar dagen hadden verwacht, daar kan ik alleen maar op wijzen hoe trots we zijn op iedereen op de basis dat ze ons iets hebben gegeven waarmee we daadwerkelijk konden rijden." 

Naar verluidt krijgen Verstappen en Hadjar ook nog updates van Red Bull. Beide coureurs zullen dus met een vernieuwde RB22 aantreden in Melbourne voor de eerste race van 2026. 

Mekies houdt benen op de grond

Toch beseft Mekies ook nog dat het veel te vroeg is om illusies te maken. Aangezien Mercedes en Ferrari er ook sterk uitzagen en McLaren en Aston Martin nog in actie moeten komen, houdt de teambaas van Red Bull zijn benen op de grond. "Natuurlijk is het nog erg vroeg en is niets perfect, maar we konden rijden, we konden beginnen te leren en als één team samen te werken." 

"Dat gaf een enorme voldoening. Het verandert niets aan de omvang van de reis die voor ons ligt, maar het is zeker een eerste moment waar iedereen in Milton Keynes trots op mag zijn", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Larry Perkins

Posts: 62.777

Per engineer die is vertrokken gaat de RBR een halve seconde sneller...

  • 2
  • 28 jan 2026 - 08:41
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.777

    Per engineer die is vertrokken gaat de RBR een halve seconde sneller...

    • + 2
    • 28 jan 2026 - 08:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar