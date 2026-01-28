Laurent Mekies kijkt met een positief gevoel terug op de eerste twee dagen van de shakedown in Barcelona. De teambaas van Red Bull Racing zag toe hoe Max Verstappen en Isack Hadjar het benodigde aantal ronden wisten te rijden in de nieuwe RB22. De Fransman oogde dan ook optimistisch, ondanks dat het nog vroeg is om veel te zeggen.

Mekies gaf onlangs aan dat de Red Bull-fans nog even geduld moesten hebben. De man die afgelopen jaar Christian Horner opvolgde als teambaas van Red Bull zei dat de Oostenrijkse renstal en de gloednieuwe motor die samen met Ford wordt gebouwd, nog even nodig hadden om echt competitief te worden in de Formule 1. Maar desondanks vielen de eerste twee dagen in Barcelona mee voor Mekies.

Productieve dagen van Red Bull

In tegenstelling tot heel wat andere F1-teams, slaagde Red Bull erin om wat ronden te rijden en mogelijk ook wat data te verzamelen. Op de eerste dag produceerde Hadjar maar liefst 107 ronden en bovendien de snelste tijd en op de tweede dag zette hij 42 ronden neer. Verstappen, die op de tweede dag pas in actie kwam, voegde daar nog 27 ronden aan toe terwijl alle andere teams behoudens Ferrari, ervoor kozen om niet de baan op te gaan door de regen.

Het enige smetje beleefde Hadjar in de slotfase van de tweede dag. De 21-jarige die overkwam van de Racing Bulls, plantte zijn RB22 in de muur en veroorzaakte daarmee een rode vlag.

Mekies tevreden over RB22

Desondanks oogde Mekies tevreden na de eerste twee dagen. "De afgelopen maanden en weken waren ongelooflijk hectisch om klaar te zijn, maar uiteindelijk waren we maandagochtend klaar om te rijden", zo zei hij na afloop tegen de aanwezige pers. "Wat we van de krachtbron in de eerste paar dagen hadden verwacht, daar kan ik alleen maar op wijzen hoe trots we zijn op iedereen op de basis dat ze ons iets hebben gegeven waarmee we daadwerkelijk konden rijden."

Naar verluidt krijgen Verstappen en Hadjar ook nog updates van Red Bull. Beide coureurs zullen dus met een vernieuwde RB22 aantreden in Melbourne voor de eerste race van 2026.

Mekies houdt benen op de grond

Toch beseft Mekies ook nog dat het veel te vroeg is om illusies te maken. Aangezien Mercedes en Ferrari er ook sterk uitzagen en McLaren en Aston Martin nog in actie moeten komen, houdt de teambaas van Red Bull zijn benen op de grond. "Natuurlijk is het nog erg vroeg en is niets perfect, maar we konden rijden, we konden beginnen te leren en als één team samen te werken."

"Dat gaf een enorme voldoening. Het verandert niets aan de omvang van de reis die voor ons ligt, maar het is zeker een eerste moment waar iedereen in Milton Keynes trots op mag zijn", zo sloot hij uiteindelijk af.