Verstappen krijgt heel goed nieuws: 'Red Bull komt in Australië al met updates'

Verstappen krijgt heel goed nieuws: 'Red Bull komt in Australië al met updates'

Max Verstappen kan met voorzichtig optimisme toeleven naar de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Na twee redelijk productieve dagen tijdens de shakedown in Barcelona, krijgt de Nederlander naar verluidt al een aantal updates van Red Bull Racing voor de eerste race in Australië. 

Het zijn spannende tijden in de Formule 1. Door de entree van de nieuwe reglementen en slechts twee dagen shakedown in Barcelona, is het nog onduidelijk welk team er over de beste auto beschikt. De meeste geluiden vanuit de paddock beweren dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli over de beste bolide zullen beschikken van Mercedes, maar niets is nog zeker.

Red Bull oogt productief

Ondanks de geruchten over Mercedes en hun almachtige motor, kende Red Bull tot nu toe twee redelijk goede dagen in Barcelona. Verstappen en Isack Hadjar kwamen, ondanks de regen, aan hun ronden toe waardoor de Oostenrijkse renstal al enigszins wat data tot hun beschikking zal krijgen. Daarbij liepen zij niet tegen problemen aan wat betreft hun nieuwe motor, die in samenwerking met Ford is gemaakt. 

Alleen Hadjar liep op het einde van de tweede dag tegen een blauwtje aan. De Fransman en tevens nieuwe teamgenoot van Verstappen crashte bij het uitkomen van bocht 14. Nadien bleek dat hij in orde was, alleen de RB22 liep schade op. 

'Updates komen eraan'

In aanloop naar de derde dag van de shakedown, komt de Telegraaf al met goed nieuws voor Verstappen en Hadjar. Het Nederlandse medium weet te melden dat Red Bull al voor de eerste race in Australië, met nieuwe updates zal komen. 'De auto waarmee Verstappen en Hadjar op 8 maart aan de start staan in Melbourne, zal alweer verschillen met het model van deze week. Red Bull introduceert in Australië al een flink pakket met updates', zo schrijft het Nederlandse medium. 

Ondanks dat Verstappen aangaf nog weinig te kunnen zeggen over de vorderingen met zijn RB22, is er dus reden om positief naar de start van het nieuwe F1-seizoen toe te leven. Op de derde dag zal er meer duidelijk worden in Barcelona, als er behoudens Red Bull en Ferrari nog veel meer teams hun opwachting zullen maken op het circuit.

StevenQ

Posts: 10.117

Elk team zal met updates komen in Australië, zeker de topteams, hoe goed je windtunnel ook is zijn er toch dingen die op een circuit anders zijn dan in een windtunnel. In een windtunnel beweegt de auto niet ten opzichte van een luchtstroom zoals in een bocht op een circuit en in een windtunnel t... [Lees verder]

  • 1
  • 28 jan 2026 - 09:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.521

    Kijk dat is wat ik bedoelde in die discussie dat Williams er nog niet staat.
    RedBull heeft nu al data verzameld die ze gebruiken voor de eerste update cyclus.
    Overigens waarschijnlijk net als alle andere teams die een gedegen aantal rondes zullen rijden.

    Dit is waarom Williams door de afwezigheid deze week buiten de achterstand die ze al hebben nu een nog grotere achterstand krijgen. Puur mijn gedachtegang. Het is daarom niet de absolute waarheid natuurlijk. Maar een sterk vermoeden.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 07:56
  • meister

    Posts: 4.215

    Klaarblijkelijk hebben ze nog steeds problemen met de windtunnel correlatie en de praktijk.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 09:07
    • StevenQ

      Posts: 10.117

      Elk team zal met updates komen in Australië, zeker de topteams, hoe goed je windtunnel ook is zijn er toch dingen die op een circuit anders zijn dan in een windtunnel. In een windtunnel beweegt de auto niet ten opzichte van een luchtstroom zoals in een bocht op een circuit en in een windtunnel test je natuurlijk alleen de aerodynamica

      • + 1
      • 28 jan 2026 - 09:19
    • snailer

      Posts: 31.521

      "Elk team zal met updates komen in Australië,"

      Elk team dat voldoende data heeft kunnen veramelen deze week.

      Williams is er niet. Audi lees ik net een header dat ze ook op dag 2 issues hebben. (Weet niet of ze wel un rondes tussen de issues door hebben kunnen rijden.

      Ik hou het niet bij verder. Die twee teams lijken in ieder geval een achterstand in de onwikkeling van de auto op te lopen.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 11:00
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.165

    Wordt Hadjar ap vervangen in Australië?

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 11:05

