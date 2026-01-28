Max Verstappen kan met voorzichtig optimisme toeleven naar de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Na twee redelijk productieve dagen tijdens de shakedown in Barcelona, krijgt de Nederlander naar verluidt al een aantal updates van Red Bull Racing voor de eerste race in Australië.

Het zijn spannende tijden in de Formule 1. Door de entree van de nieuwe reglementen en slechts twee dagen shakedown in Barcelona, is het nog onduidelijk welk team er over de beste auto beschikt. De meeste geluiden vanuit de paddock beweren dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli over de beste bolide zullen beschikken van Mercedes, maar niets is nog zeker.

Red Bull oogt productief

Ondanks de geruchten over Mercedes en hun almachtige motor, kende Red Bull tot nu toe twee redelijk goede dagen in Barcelona. Verstappen en Isack Hadjar kwamen, ondanks de regen, aan hun ronden toe waardoor de Oostenrijkse renstal al enigszins wat data tot hun beschikking zal krijgen. Daarbij liepen zij niet tegen problemen aan wat betreft hun nieuwe motor, die in samenwerking met Ford is gemaakt.

Alleen Hadjar liep op het einde van de tweede dag tegen een blauwtje aan. De Fransman en tevens nieuwe teamgenoot van Verstappen crashte bij het uitkomen van bocht 14. Nadien bleek dat hij in orde was, alleen de RB22 liep schade op.

'Updates komen eraan'

In aanloop naar de derde dag van de shakedown, komt de Telegraaf al met goed nieuws voor Verstappen en Hadjar. Het Nederlandse medium weet te melden dat Red Bull al voor de eerste race in Australië, met nieuwe updates zal komen. 'De auto waarmee Verstappen en Hadjar op 8 maart aan de start staan in Melbourne, zal alweer verschillen met het model van deze week. Red Bull introduceert in Australië al een flink pakket met updates', zo schrijft het Nederlandse medium.

Ondanks dat Verstappen aangaf nog weinig te kunnen zeggen over de vorderingen met zijn RB22, is er dus reden om positief naar de start van het nieuwe F1-seizoen toe te leven. Op de derde dag zal er meer duidelijk worden in Barcelona, als er behoudens Red Bull en Ferrari nog veel meer teams hun opwachting zullen maken op het circuit.