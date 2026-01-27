user icon
icon

Red Bull voert rijderswissel door: Verstappen weer uit de auto, Hadjar in actie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull voert rijderswissel door: Verstappen weer uit de auto, Hadjar in actie

Max Verstappen heeft zijn eerste stint in de nieuwe Red Bull RB22 achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reed vanochtend in de regen met de nieuwe Red Bull-bolide, maar kijkt in de middag toe vanuit de pitlane. Zijn teamgenoot Isack Hadjar heeft het stuur weer overgenomen.

Het team van Red Bull Racing is naast Ferrari het enige team dat vandaag in actie komt op het circuit van Barcelona. Door de regenval hebben veel teams besloten om deze dag aan zich voorbij te laten gaan. Alle teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen, en de regenval zit ze dan ook niet in de weg.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Bij Red Bull besloten ze vandaag wél te rijden, en vanochtend maakte Verstappen zijn eerste meters in de nieuwe RB22. Aangezien het om een besloten test gaat, en er geen livetiming beschikbaar is, is het niet duidelijk hoeveel rondjes hij heeft gereden en wat zijn rondetijden waren. Hij zou vanochtend wel van de baan zijn geschoten, maar kon daarna wel verder met zijn testwerk. Verstappen reed later op de ochtend wel in de regen, en hij leek verder niet in de problemen te komen.

Hamilton weer in actie

Naast Verstappen reed vanochtend alleen Charles Leclerc in zijn Ferrari, maar de Monegask kwam niet meer de baan op in de middag. Lewis Hamilton werd op het asfalt gespot, en de zevenvoudig wereldkampioen maakte zo zijn eerste meters van deze week. Aangezien er geen livetiming beschikbaar is, blijft het onduidelijk wie er rijdt en wat er precies aan de hand is.

Red Bull voert rijderswissel door

Het Spaanse SoyMotor meldt dat Verstappen ook niet meer in actie komt in de middagsessie. Op een spyfoto van het Spaanse medium is te zien dat Hadjar weer rijdt, en dat hij zijn eerste meters maakt op een natte baan. Deze tactiek is niet vreemd, want Red Bull koos er in voorgaande tests ook voor om de dagen op deze manier te verdelen. Beide coureurs krijgen dan anderhalve dag de tijd. Dat zou betekenen dat dit Hadjars laatste meters van deze week zijn, en dat Verstappen later deze week een hele dag mag rijden.

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Totalia

    Posts: 1.830

    Dit zei Pietje eerder op dit forum…. Die Pietje toch altijd alert, toppie!
    Maar dit is natuurlijk een hele verstandige beslissing, beide weten straks hoe de auto aanvoelt bij nat weer en Max krijgt vrijdag bij prachtig weer een hele dag om te testen. Moet Hadjar hem natuurlijk niet in de muur zetten vanmiddag

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 15:44
  • Maximo

    Posts: 9.677

    Gelukkig voor Hadjar heeft Verstappen vanmorgen die auto niet gesloopt met zijn grindbak uitje.
    Nú kan Hadjar die RB22 weer eens goed aan de tand voelen want hij was niet voor niks gisterenochtend meteen een stuk sneller dan Max vanmorgen.
    Duidelijk de nieuwe nr 1 die Hadjar. Beetje voor Max war Ricciardo voor Vettel was en Russell voor Lewis. ;)

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 15:55
    • Need5Speed

      Posts: 3.480

      Hadjar was op een droge baan sneller dan Max op een natte baan? Het moet niet gekker worden zeg!

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 16:07
    • Maximo

      Posts: 9.677

      Het was precies andersom, Hadjar begon in de ochtend op een natte baan.... Max vanmorgen op een droge baan.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 16:13
  • Knalpijp

    Posts: 2.370

    Hadjar duidelijk de nr1 rijder dit seizoen.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 16:10
  • StevenQ

    Posts: 10.101

    Wijziging van het plan, waarschijnlijk vanwege de weersverwachtig waardoor Max dan weer een volledige dag kan rijden als het circuit weer droog is.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 16:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar