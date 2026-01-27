Max Verstappen heeft zijn eerste stint in de nieuwe Red Bull RB22 achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reed vanochtend in de regen met de nieuwe Red Bull-bolide, maar kijkt in de middag toe vanuit de pitlane. Zijn teamgenoot Isack Hadjar heeft het stuur weer overgenomen.

Het team van Red Bull Racing is naast Ferrari het enige team dat vandaag in actie komt op het circuit van Barcelona. Door de regenval hebben veel teams besloten om deze dag aan zich voorbij te laten gaan. Alle teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen, en de regenval zit ze dan ook niet in de weg.

Bij Red Bull besloten ze vandaag wél te rijden, en vanochtend maakte Verstappen zijn eerste meters in de nieuwe RB22. Aangezien het om een besloten test gaat, en er geen livetiming beschikbaar is, is het niet duidelijk hoeveel rondjes hij heeft gereden en wat zijn rondetijden waren. Hij zou vanochtend wel van de baan zijn geschoten, maar kon daarna wel verder met zijn testwerk. Verstappen reed later op de ochtend wel in de regen, en hij leek verder niet in de problemen te komen.

Hamilton weer in actie

Naast Verstappen reed vanochtend alleen Charles Leclerc in zijn Ferrari, maar de Monegask kwam niet meer de baan op in de middag. Lewis Hamilton werd op het asfalt gespot, en de zevenvoudig wereldkampioen maakte zo zijn eerste meters van deze week. Aangezien er geen livetiming beschikbaar is, blijft het onduidelijk wie er rijdt en wat er precies aan de hand is.

Red Bull voert rijderswissel door

Het Spaanse SoyMotor meldt dat Verstappen ook niet meer in actie komt in de middagsessie. Op een spyfoto van het Spaanse medium is te zien dat Hadjar weer rijdt, en dat hij zijn eerste meters maakt op een natte baan. Deze tactiek is niet vreemd, want Red Bull koos er in voorgaande tests ook voor om de dagen op deze manier te verdelen. Beide coureurs krijgen dan anderhalve dag de tijd. Dat zou betekenen dat dit Hadjars laatste meters van deze week zijn, en dat Verstappen later deze week een hele dag mag rijden.