Er wacht Max Verstappen een bijzonder intens seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen strijdt opnieuw in de Formule 1 met Red Bull Racing, maar is daarnaast steeds dieper betrokken bij zijn eigen GT-project, Verstappen.com Racing. Twee werelden, twee programma’s en een overvolle agenda, toch blijft de Nederlander opvallend ontspannen.

Na zijn sterke stappen in de GT-wereld is terugschakelen geen optie meer. Verstappen moet dit seizoen zowel op het hoogste niveau in de Formule 1 presteren als resultaten leveren in de GT3-klasse. Volgens hemzelf levert die drukte echter geen stress op.

Verstappen is vooralsnog relaxed

In een Twitch-stream van Team Redline vertelde Verstappen over het aankomende seizoen: "Ik voel me goed. Ik ben nog steeds erg ontspannen, want je weet op dit moment natuurlijk nog niet hoe competitief je zult zijn. Dus ja, we zullen zien. Ik ben vrij relaxed; ik maak me niet al te druk, want dat is slecht voor je en het verandert toch niets aan het resultaat."

"En daarnaast ben ik natuurlijk ook erg enthousiast over het GT3-project. Ik probeer er veel tijd in te steken om er echt een succes van te maken. Bovendien kun je je dit jaar, met een professionele line-up, niet meer verstoppen. Je moet vooraan vechten – dat is het doel", zo laat Verstappen duidelijk weten.

Er zitten ook voordelen aan de drukte

De voorbereiding is erg belangrijk in de autosport en dus ook in de GT3: "Maar daar komt natuurlijk veel voorbereiding bij kijken, waar we nu middenin zitten. En ja, we proberen gewoon elke keer dat we met de auto de baan op gaan, ons te blijven verbeteren. Daarnaast is er natuurlijk het simracingprogramma – daar ben ik sowieso altijd erg enthousiast over, want het is een grote passie van mij."

"Maar tegelijkertijd weten de jongens wat ze doen. Ze zijn erg solide, ze zijn erg sterk, en ik weet dat ze overal waar ze aan deelnemen, hun uiterste best doen. Dus dat is waarschijnlijk, zou ik zeggen, het meest geruststellende deel van het geheel", zo laat de Nederlander weten.