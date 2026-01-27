Max Verstappen ziet simracen niet als een spelletje, maar als een essentieel onderdeel van de opleiding van jonge coureurs. De viervoudig wereldkampioen heeft zelf een grote passie voor simracen en maakt daar in zijn vrije tijd veelvuldig gebruik van.

Volgens Verstappen kunnen jonge talenten juist buiten het circuit enorme stappen zetten door achter de simulator te kruipen. In een Q&A van Team Redline op Twitch legt de Nederlander uit waarom simracen volgens hem een vaste plek zou moeten hebben in de voorbereiding van toekomstige Formule 1-coureurs.

'Je leert veel van simracen'

"Ik hoop het wel. Zo proberen wij het ook aan te pakken. Ik denk dat het heel nuttig is. Je ziet tegenwoordig heel jonge kinderen al in het karten, en voordat ze gaan karten, zitten ze op de simulator. Het is goed om alvast te leren te begrijpen hoe een raceauto werkt, of dat nou een GT-auto of een formuleauto is. Toen ik voor het eerst in een formuleauto stapte, had ik nog niet zo veel op een simulator gedaan", laat Verstappen weten.

"Het was toen allemaal nog vrij nieuw. Maar ik denk wel dat je er veel meer van kunt leren, als je het vanaf heel jonge leeftijd doet", antwoordde de viervoudig wereldkampioen op de vraag in de Q&A.

Simulators worden steeds beter

"De laatste tien jaar zijn simulators ook veel beter geworden. Eigenlijk waren het alleen degenen die op de simulator reden die het ook als werk hadden, die het deden. Er waren maar weinig echte coureurs die er gebruik van maakten", zo vertelt Verstappen.

Tegenwoordig is dat compleet anders, mede dankzij games als Asseto Corsa, die Verstappen zelf regelmatig gebruikt. Voor de Red Bull-coureur is simracen dan ook meer dan training alleen: het is een serieuze hobby die hem scherp houdt, en volgens hem de toekomst van talentontwikkeling in de autosport vormt.