Sergio Pérez staat aan de vooravond van zijn terugkeer in de Formule 1. Na zijn ontslag bij Red Bull Racing in 2024 mag de Mexicaan zich dit jaar gaan inzetten voor Cadillac. Hij is van mening dat hij het heel ver kan gaan schoppen met Cadillac.

Volgens Pérez is Cadillac er niet alleen maar om mee te doen, maar om prijzen te winnen en daar is de Mexicaan heilig van overtuigd. De voormalig teamgenoot van Verstappen ziet een positieve toekomst voor zich met de gloednieuwe deelnemer aan het F1-kampioenschap.

Pérez wil prijzen winnen

In de F1: Back at Base-podcast laat Pérez weten dat hij niet zonder reden is teruggekeerd naar de Formule 1: "Dit is een team waarmee ik de hele route wil meemaken. Ik wil genieten van de weg die we samen afleggen en ik ben ervan overtuigd dat we ons zeer snel kunnen ontwikkelen. Cadillac is hier om grote dingen te bereiken."

Pérez is van mening dat zijn teamgenoot Valtteri Bottas en hijzelf een goede combinatie maakt: "We hebben alles gezien en meegemaakt in deze sport. Dat maakt ons een sterke combinatie. Het bouwen aan een nieuw team is een totaal andere uitdaging en juist dat sprak me enorm aan."

Bottas ziet winkansen

Teamgenoot Valtteri Bottas ziet ook kansen om te winnen en heeft een persoonlijk doel voor dit jaar, zo laat hij weten in dezelfde podcast: "We hebben alles gezien en meegemaakt in deze sport. Dat maakt ons een sterke combinatie. Het bouwen aan een nieuw team is een totaal andere uitdaging en juist dat sprak me enorm aan."

Pérez en Bottas rijden beide niet meer in de Formule 1 sinds 2024, maar keren dit jaar terug. Pérez eindigde in 2024 als achtste en Bottas wist geen punt te halen. De beste eindklassering wat betreft punten was voor Pérez 305 punten in 2022 en voor Bottas 326 punten voor Mercedes in 2019.