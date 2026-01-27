user icon
Pérez gelooft in succes bij Cadillac: "We zijn hier om prijzen te winnen"

Sergio Pérez staat aan de vooravond van zijn terugkeer in de Formule 1. Na zijn ontslag bij Red Bull Racing in 2024 mag de Mexicaan zich dit jaar gaan inzetten voor Cadillac. Hij is van mening dat hij het heel ver kan gaan schoppen met Cadillac. 

Volgens Pérez is Cadillac er niet alleen maar om mee te doen, maar om prijzen te winnen en daar is de Mexicaan heilig van overtuigd. De voormalig teamgenoot van Verstappen ziet een positieve toekomst voor zich met de gloednieuwe deelnemer aan het F1-kampioenschap.

Pérez wil prijzen winnen

In de F1: Back at Base-podcast laat Pérez weten dat hij niet zonder reden is teruggekeerd naar de Formule 1: "Dit is een team waarmee ik de hele route wil meemaken. Ik wil genieten van de weg die we samen afleggen en ik ben ervan overtuigd dat we ons zeer snel kunnen ontwikkelen. Cadillac is hier om grote dingen te bereiken."

Pérez is van mening dat zijn teamgenoot Valtteri Bottas en hijzelf een goede combinatie maakt: "We hebben alles gezien en meegemaakt in deze sport. Dat maakt ons een sterke combinatie. Het bouwen aan een nieuw team is een totaal andere uitdaging en juist dat sprak me enorm aan."

Bottas ziet winkansen

Teamgenoot Valtteri Bottas ziet ook kansen om te winnen en heeft een persoonlijk doel voor dit jaar, zo laat hij weten in dezelfde podcast: "We hebben alles gezien en meegemaakt in deze sport. Dat maakt ons een sterke combinatie. Het bouwen aan een nieuw team is een totaal andere uitdaging en juist dat sprak me enorm aan."

Pérez en Bottas rijden beide niet meer in de Formule 1 sinds 2024, maar keren dit jaar terug. Pérez eindigde in 2024 als achtste en Bottas wist geen punt te halen. De beste eindklassering wat betreft punten was voor Pérez 305 punten in 2022 en voor Bottas 326 punten voor Mercedes in 2019. 

meister

Posts: 4.212

Hij heeft zich weer gek laten praten door zijn pa.

  • 2
  • 27 jan 2026 - 17:08
Reacties (3)

  • meister

    Posts: 4.212

    Hij heeft zich weer gek laten praten door zijn pa.

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 17:08
  • Dale U

    Posts: 1.800

    Ik zie in Cadillac een 2e Renault, de nodige bla bla, een hoop verbale ambitie en over 5 jaar verkopen ze de toko. Ik gun ze meer, maar ik vrees........

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 17:32
    • Canson Po

      Posts: 2.962

      Dan ben jij even vergeten dat net nu er veel Amerikaanse GP's zijn er toevallig ook nog een Ford embleem te zien is, dat is reden genoeg om te beseffen dat het menens zal zijn.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 20:09

