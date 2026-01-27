user icon
Amper actie: Verstappen draait eenzame rondjes in regenachtig Barcelona

Amper actie: Verstappen draait eenzame rondjes in regenachtig Barcelona

De ochtendsessie van de tweede testdag op het circuit van Barcelona is weer een feit. Achter gesloten deuren kwamen alleen Max Verstappen en Charles Leclerc in actie, al zat de regen hen in de weg. Verder viel er weinig te beleven op het Catalaanse circuit.

Alle Formule 1-teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen. Op de maandag kwamen er zeven teams in actie, en het was al de verwachting dat er vandaag minder zou worden gereden. De weerradars lieten namelijk naderende regen zien, en dat betekende dat veel teams ervoor kozen om niet te rijden. In de ochtend lieten Mercedes en Haas weten dat ze binnenbleven, terwijl de andere teams niets met de buitenwereld deelden.

Leclerc direct de baan op

Toen de lichten vanochtend op groen schoten, was het nog droog. Ferrari was gearriveerd, en ze kwamen direct de baan op met Charles Leclerc. De Italiaanse renstal had op maandag nog niet gereden, maar werkte vorige week wel een shakedown af op het circuit van Fiorano. Nu kunnen ze uitgebreid testen, en Leclerc begon de dag met een aantal installatierondjes.

Hoe deed Verstappen het?

Even later werd ook Max Verstappen op de baan gespot. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen keek gisteren toe, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar veel meters maakte en zelfs de snelste tijd reed. Verstappen maakte vanochtend zijn eerste meters in de RB22, en belandde volgens de geruchten direct in de grindbak. Hij veroorzaakte een korte rode vlag, maar kon op eigen kracht zijn weg vervolgen, en reed daarna de nodige meters.

Veel eerder dan verwacht begon het daarna met regenen, en was er een regenboog te zien boven het circuit.  Verstappen en Leclerc zochten de pitbox weer op, en ze wachtten lang voordat ze weer wat meters konden maken. Na een forse regenbui werden Verstappen en Leclerc weer op de baan gespot, en konden ze weer de nodige data verzamelen.

Rondetijden blijven een raadsel

Hoe snel ze waren, is niet bekend. De organisatie trok gisteren de stekker uit de livetiming, waardoor men het momenteel alleen kan doen met onbevestigde geruchten. Volgens Spaanse media wist Leclerc in de ochtendsessie 45 rondjes te rijden, terwijl Verstappen tot 24 rondes kwam op het natte asfalt.

Glasvezelcoureur

Posts: 772

@Ouw

Weer zo'n hilarische grap, die je vast op het scheurkalendertje op je wc had geschreven voor later hergebruik, en de horde niet begrijpt...

  • 4
  • 27 jan 2026 - 14:03
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.324

    De rest heeft gezien dat Max in die grindbak reed en daarom is Max nogal...... opgefokt.
    Dus blijft de rest binnen.....we en ze weten allemaal wat 'n opgefokte Max doet bij andere rijders hè.

    BAM!!!

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 13:38
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 772

      @Ouw

      Weer zo'n hilarische grap, die je vast op het scheurkalendertje op je wc had geschreven voor later hergebruik, en de horde niet begrijpt...

      • + 3
      • 27 jan 2026 - 14:03
    • Flexwing

      Posts: 252

      Denk dat jij bent opgefokt ouw-sjagerijn

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 15:25
  • meister

    Posts: 4.210

    In de regen leer je de auto pas echt kennen.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 13:47
  • Larry Perkins

    Posts: 62.764

    Iets zegt me dat (ongeveer) hetzelfde stuk ook al om 12.19 uur is geplaatst...

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 14:38
  • Pietje Bell

    Posts: 32.888

    Het lijkt erop dat het weer alleen vrijdag goed zal zijn, wel een behoorlijke wind.
    Ik ga ervan uit dat Hadjar en Max dan beiden een halve dag gaan testen.
    Even kijken of Max straks naar huis vliegt dan lijkt me dat bevestigd.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 15:10
    • Pietje Bell

      Posts: 32.888

      Ik moet dus net elders lezen dat Hadjar achter het stuur zit sinds de lunch.

      Max zal dus vermoedelijk vrijdag de hele dag rijden.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 15:18

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar