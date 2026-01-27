De ochtendsessie van de tweede testdag op het circuit van Barcelona is weer een feit. Achter gesloten deuren kwamen alleen Max Verstappen en Charles Leclerc in actie, al zat de regen hen in de weg. Verder viel er weinig te beleven op het Catalaanse circuit.

Alle Formule 1-teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen. Op de maandag kwamen er zeven teams in actie, en het was al de verwachting dat er vandaag minder zou worden gereden. De weerradars lieten namelijk naderende regen zien, en dat betekende dat veel teams ervoor kozen om niet te rijden. In de ochtend lieten Mercedes en Haas weten dat ze binnenbleven, terwijl de andere teams niets met de buitenwereld deelden.

Leclerc direct de baan op

Toen de lichten vanochtend op groen schoten, was het nog droog. Ferrari was gearriveerd, en ze kwamen direct de baan op met Charles Leclerc. De Italiaanse renstal had op maandag nog niet gereden, maar werkte vorige week wel een shakedown af op het circuit van Fiorano. Nu kunnen ze uitgebreid testen, en Leclerc begon de dag met een aantal installatierondjes.

Hoe deed Verstappen het?

Even later werd ook Max Verstappen op de baan gespot. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen keek gisteren toe, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar veel meters maakte en zelfs de snelste tijd reed. Verstappen maakte vanochtend zijn eerste meters in de RB22, en belandde volgens de geruchten direct in de grindbak. Hij veroorzaakte een korte rode vlag, maar kon op eigen kracht zijn weg vervolgen, en reed daarna de nodige meters.

Veel eerder dan verwacht begon het daarna met regenen, en was er een regenboog te zien boven het circuit. Verstappen en Leclerc zochten de pitbox weer op, en ze wachtten lang voordat ze weer wat meters konden maken. Na een forse regenbui werden Verstappen en Leclerc weer op de baan gespot, en konden ze weer de nodige data verzamelen.

Rondetijden blijven een raadsel

Hoe snel ze waren, is niet bekend. De organisatie trok gisteren de stekker uit de livetiming, waardoor men het momenteel alleen kan doen met onbevestigde geruchten. Volgens Spaanse media wist Leclerc in de ochtendsessie 45 rondjes te rijden, terwijl Verstappen tot 24 rondes kwam op het natte asfalt.