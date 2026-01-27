Max Verstappen maakt vandaag zijn eerste meters in de nieuwe Red Bull-bolide. Op het circuit van Barcelona kwam hij vanochtend direct de pits uit, maar al snel begon het te regenen. Daar heeft hij echter geen boodschap aan, zo blijkt uit beelden die zijn uitgelekt.

De weersverwachtingen hebben ervoor gezorgd dat veel teams vandaag niet in actie komen. De teams mogen tijdens deze testweek drie van de vijf dagen rijden, en aangezien het in de regen lastiger is om data te verzamelen en de risico's groot zijn, hebben veel renstallen besloten binnen te blijven. Vanochtend verschenen alleen Ferrari met Charles Leclerc én Red Bull met Max Verstappen op de baan.

Verstappen veroorzaakte een korte rode vlag met een spin, terwijl Leclerc de dag begon met een aantal korte installatierondjes. Halverwege de ochtend begon het hard te regenen op het Catalaanse circuit, en dat zorgde ervoor dat er geruime tijd niets gebeurde. Toen het weer begon op te klaren, klonk er echter motorgeronk vanuit de pitlane. Verstappen en Leclerc kwamen allebei weer de baan op voor hun eerste rondjes in natte omstandigheden.

Rijdt Verstappen in de regen?

Op spybeelden van het Spaanse medium SoyMotor is te zien hoe Verstappen en Leclerc zich door de regen worstelen. Op de beelden is te zien dat er zeer veel water op de baan ligt, maar dat lijkt geen probleem te vormen voor beide teams. Verstappen maakt vandaag zijn eerste meters met de nieuwe RB22, en hij lijkt zich direct op zijn plek te voelen. Verstappens rondetijden zijn nog niet bekend, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar noteerde op maandag wel de snelste tijd.

Komen er vandaag nog meer teams in actie?

Of er later vandaag nog meer teams de baan op komen, is nog niet helemaal duidelijk. De teams van Haas en Mercedes hebben al laten weten dat ze niet gaan rijden, terwijl veel andere teams nog niets hebben laten weten, maar nog niet in actie zijn gekomen. McLaren zou vandaag hun eerste meters rijden, maar ze zijn de garage nog niet uitgekomen.