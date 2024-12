Is Verstappen de titelfavoriet? "Hij is er altijd klaar voor"

Max Verstappen werd dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. In 2025 kan hij zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. De concurrentie zal niet stilzitten, maar de verwachtingen zijn hoog. Stoffel Vandoorne denkt dat Verstappen er weer klaar voor is.

Verstappen moest er afgelopen seizoen hard voor werken. Red Bull was hun voorsprong verloren, en vooral de teams van McLaren en Ferrari waren dichterbij gekomen. McLaren-coureur Lando Norris was de grootste uitdager van Verstappen, maar hij wist nooit echt in de buurt te komen van de Nederlandse wereldkampioen. In Las Vegas prolongeerde Verstappen zijn titel, waarna hij zijn team aanspoorde om het in 2025 beter te gaan doen.

Verstappen is voor veel mensen nog steeds de titelfavoriet voor 2025. De Nederlandse coureur krijgt mogelijk weer te maken met Norris. Aston Martin-reserve Stoffel Vandoorne wordt door Formule 1 Magazine gevraagd of Norris weer de titeluitdager wordt in 2025: "Was Verstappen zo goed en schoot Norris tekort? Een beetje van beide, denk ik. McLaren heeft over het algemeen de snelste auto gehad, maar heeft er niet altijd het maximale uitgehaald. Ook Lando liet zelf een paar keer punten liggen. Dat heeft Max niet gedaan. Hij is er altijd klaar voor, dat zal volgend seizoen niet anders zijn. Daar hoeft niemand ook maar één moment aan te twijfelen. Het zal in 2025 alleen wel nog dichter bij elkaar zitten, want het is het laatste jaar met deze regels. Let dus op Ferrari en Mercedes, je ziet nu al hoe snel die zijn geworden. De titel winnen wordt voor wie dan ook in 2025 moeilijker dan dit jaar."