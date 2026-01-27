user icon
Verstappen spint door het grind bij eerste F1-test van het jaar

Ook voor Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen officieus begonnen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen keek gisteren toe hoe zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar reed, en kroop vanochtend zelf achter het stuur van de RB22. Het zijn zijn eerste rondjes in de nieuwe Red Bull-bolide.

Gisteren ging de eerste testweek op het circuit van Barcelona van start. Achter gesloten deuren kwamen de heren coureurs voor het eerst de baan op om uitgebreid kennis te maken met hun nieuwe strijdwapens voor het nieuwe seizoen. De teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken, en ze vullen zelf in wanneer ze gaan rijden.

Eerste meters van Verstappen

Red Bull was één van de zeven teams die in actie kwam op de maandag. Aangezien er vandaag regen wordt verwacht, is het veel minder druk op de baan. De teams van Mercedes en Haas lieten weten dat ze niet gaan rijden, terwijl Ferrari vanochtend direct de baan betrad voor een installatierondje. Niet veel later verscheen er een tweede wagen op de baan: de Red Bull van Max Verstappen.

Op een spyfoto van het Spaanse medium SoyMotor is te zien dat Verstappen zijn eerste rondjes rijdt op de rode banden. Op het eerste oog is dit opvallend, maar Red Bull heeft vrijwel alleen maar rode banden meegenomen naar Spanje. Verstappen moest al snel de pits opzoeken, want volgens meerdere geruchten zou er met de rode vlag zijn gezwaaid.

Verstappen door de grindbak

De oorzaak van de rode vlag blijft een beetje onduidelijk, maar volgens aanwezige Spaanse verslaggevers en The Race-reporter Jon Noble zou Verstappen een uitstapje door het grind hebben gemaakt. Hij kon zijn weg echter weer vervolgen, en de rode vlag is dan ook weer verdwenen. Vooralsnog zijn alleen Verstappen en Ferrari op de baan verschenen. Of er nog meer teams in actie komen, moet nog blijken. McLaren zou vandaag ook rijden, maar de verwachte regen kan hun plannen in de war schoppen.

