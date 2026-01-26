user icon
icon

Hadjar deelt opvallende eerste reactie na debuut van nieuw Red Bull-wapen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar deelt opvallende eerste reactie na debuut van nieuw Red Bull-wapen

Isack Hadjar heeft de snelste tijd genoteerd op de eerste testdag van het Formule 1-seizoen. De Franse coureur kreeg de eer om de eerste meters te rijden in de nieuwe Red Bull RB22, en dat stemde hem tevreden. Hij heeft veel positieve dingen gezien.

De eerste testweek van het jaar in Barcelona is omgeven door mysterie. Aangezien het om een besloten testweek gaat waarbij de fans en media niet aanwezig mogen zijn, is er veel onduidelijk. Zo wordt er van tevoren niet gecommuniceerd welke teams er wanneer rijden en welke coureurs er in actie zullen komen. Van Red Bull, dat nog geen shakedown had verricht, was bekend dat ze vandaag in actie zouden komen.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Naast de Oostenrijkse renstal kozen nog zes teams ervoor om meters te maken op de maandag. Bij Red Bull zat niet viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, maar jongeling Isack Hadjar achter het stuur. In de ochtend werden er direct wat rondjes gereden, én noteerde Hadjar de snelste tijd. Het geeft de burger moed bij Red Bull, die ook wel weten dat rondetijden niets zeggen tijdens een test.

Wat was de eerste indruk van Hadjar?

Hadjar was in ieder geval tevreden toen hij met F1 TV sprak na de test: "Ja, we waren best productief vandaag. Verrassend genoeg hebben we veel meer rondjes kunnen rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep best soepel, we hebben slechts een paar kleine probleempjes gehad, en dat is best indrukwekkend als je je bedenkt dat dit onze eerste dag met een eigen motor was. Dus het verliep zeker soepel."

Hoe voelde de nieuwe motor aan?

Voor Hadjar was het ook de eerste kans om kennis te maken met de nieuwe technische regels die dit jaar in zijn gegaan. Over de nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford was hij tevreden: "Om eerlijk te zijn was het best goed voor zo'n eerste dag. Het voelt niet heel anders aan dan waar ik aan gewend was. Het was oké. We hebben nog wel wat dingetjes die we moeten aanpassen, natuurlijk, maar dit is zeker solide."

Fireblade

Posts: 1.052

Ik heb ergens gelezen dat elk team max. 12 foto's mag delen, 6 van de auto en 6 van iets anders, teamleden, garage e.d. Daarna deelt de FIA nog wat foto's.

  • 1
  • 26 jan 2026 - 20:22
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • elflitso

    Posts: 1.754

    Dacht dat er geen foto's gemaakt mochten worden....

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 20:13
    • Rimmer

      Posts: 13.125

      Er werden door de F1 zelf enkele foto’s gemaakt en die zouden later op de dag bekend gemaakt worden. Dit was vooraf al kenbaar gemaakt.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 20:21
    • StevenQ

      Posts: 10.088

      Slecht een paar fotografen waren toegelaten, 1 van de F1 zelf en ieder team had hun eigen fotograaf

      Ze mogen alleen maar maximaal 6 foto's per dag delen volgens mij

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 20:22
    • Fireblade

      Posts: 1.052

      Ik heb ergens gelezen dat elk team max. 12 foto's mag delen, 6 van de auto en 6 van iets anders, teamleden, garage e.d. Daarna deelt de FIA nog wat foto's.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 20:22
    • elflitso

      Posts: 1.754

      @Fireblade.... en 6 foto's van de concurrentie?! :-))))

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 20:29
    • Snork

      Posts: 22.327

      Er zijn door F1 zelf beelden gedeeld van Audi. Voor wie Facebook heeft:

      www.facebook.com/s(...)J9/?mibextid=wwXIfr

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 20:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar