Isack Hadjar heeft de snelste tijd genoteerd op de eerste testdag van het Formule 1-seizoen. De Franse coureur kreeg de eer om de eerste meters te rijden in de nieuwe Red Bull RB22, en dat stemde hem tevreden. Hij heeft veel positieve dingen gezien.

De eerste testweek van het jaar in Barcelona is omgeven door mysterie. Aangezien het om een besloten testweek gaat waarbij de fans en media niet aanwezig mogen zijn, is er veel onduidelijk. Zo wordt er van tevoren niet gecommuniceerd welke teams er wanneer rijden en welke coureurs er in actie zullen komen. Van Red Bull, dat nog geen shakedown had verricht, was bekend dat ze vandaag in actie zouden komen.

Naast de Oostenrijkse renstal kozen nog zes teams ervoor om meters te maken op de maandag. Bij Red Bull zat niet viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, maar jongeling Isack Hadjar achter het stuur. In de ochtend werden er direct wat rondjes gereden, én noteerde Hadjar de snelste tijd. Het geeft de burger moed bij Red Bull, die ook wel weten dat rondetijden niets zeggen tijdens een test.

Wat was de eerste indruk van Hadjar?

Hadjar was in ieder geval tevreden toen hij met F1 TV sprak na de test: "Ja, we waren best productief vandaag. Verrassend genoeg hebben we veel meer rondjes kunnen rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep best soepel, we hebben slechts een paar kleine probleempjes gehad, en dat is best indrukwekkend als je je bedenkt dat dit onze eerste dag met een eigen motor was. Dus het verliep zeker soepel."

Hoe voelde de nieuwe motor aan?

Voor Hadjar was het ook de eerste kans om kennis te maken met de nieuwe technische regels die dit jaar in zijn gegaan. Over de nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford was hij tevreden: "Om eerlijk te zijn was het best goed voor zo'n eerste dag. Het voelt niet heel anders aan dan waar ik aan gewend was. Het was oké. We hebben nog wel wat dingetjes die we moeten aanpassen, natuurlijk, maar dit is zeker solide."