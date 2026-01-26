Red Bull Racing staat aan de vooravond van een aantal cruciale weken in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal plant momenteel de zaadjes voor de komende jaren, te beginnen met de wintertest in Barcelona. Ben Hodgkinson - topman wat betreft de motor - legde uit wat Red Bull nastreeft met Max Verstappen en Isack Hadjar in Spanje.

Red Bull kan met gemengde gevoelens terugkijken op 2025. De zesvoudig winnaar van de constructeurstitel begon stroef, maar wist met Verstappen een waanzinnige comeback in te zetten in het slotstuk van het seizoen. Uiteindelijk kwamen zij slechts twee punten tekort op wereldkampioen Lando Norris.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen

Komend seizoen staat in het teken van een metamorfose in de F1. Doordat de nieuwe reglementen hun entree maken, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto op de grid verschijnen. Red Bull zal vanaf dit jaar zelf de motor bouwen voor Verstappen - in samenwerking met Ford - en heeft afscheid genomen van Honda.

Hodgkinson liet weten reikhalzend uit te kijken naar het nieuwe avontuur in de Formule 1. "De eerste test, en altijd de grootste uitdaging bij een compleet nieuw reglement, is gewoon de tijd op het circuit", zo zei hij in gesprek met Sky Sports in Barcelona.

Hodgkinson haalt Mercedes aan

De laatste grote reglementenverandering vond plaats in 2014. Toen slaagde Mercedes erin om meteen de koe bij de hoorns te vatten en maar liefst acht constructeurstitels op een rij te winnen. Ook Hodgkinson kan zich dat nog goed herinneren.

"Ik meen me te herinneren dat in 2014 toen de hybride motoren in de Formule 1 werden geïntroduceerd veel teams het erg moeilijk hadden om de auto überhaupt rond te krijgen", zo vervolgde hij. "En het team dat dat jaar uiteindelijk dominant was, Mercedes, bleef maar ronde na ronde rijden."

Red Bull kent goede start

Hodgkinson hoopt dan ook met name veel ronden te rijden met Verstappen en Hadjar, om zoveel mogelijk data te verzamelen. "Het gaat er dus gewoon om het team langs de baan en de coureurs een vrije doorgang te geven. Het doel is dan ook om het probleemloos te laten verlopen."

Red Bull kende een goede start tijdens de eerste testsessie in Barcelona. Met Hadjar achter het stuur werd de snelste tijd geklokt op het Circuit de Barcelona-Catalunya.