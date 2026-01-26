user icon
Leclerc stelt Ferrari-fans gerust: "Het was een positieve dag"

Charles Leclerc heeft na de shakedown van Ferrari benadrukt dat de eerste kennismaking met de SF-26 zonder noemenswaardige problemen is verlopen. De Monegask reageerde daarmee op de onrust die op sociale media ontstond na opvallende beelden uit Fiorano.

Afgelopen jaar was een deceptie voor Ferrari. Lewis Hamilton kwam maar niet vooruit en ook Leclerc slaagde er niet in om een overwinning te pakken. Door de nieuwe reglementen in de Formule 1, liggen er weer genoeg kansen voor Ferrari.

Beelden zorgen voor opschudding

Ferrari presenteerde vrijdag de SF-26, waarna op het eigen testcircuit in Fiorano een demonstratierit volgde. Hamilton mocht als eerste plaatsnemen achter het stuur, voordat Leclerc het stokje overnam.

Op sociale media doken vervolgens beelden op waarop zowel Hamilton als Leclerc vlak bij de Ferrari-garage stil kwamen te staan. De auto’s werden daarna door monteurs teruggeduwd, wat bij fans al snel leidde tot speculaties over mogelijke betrouwbaarheidsproblemen.

Bewuste keuze van Ferrari

Naar verluidt was er echter niets aan de hand. Bronnen rond het team melden dat Ferrari de stops bewust had ingepland als onderdeel van het trainingsprogramma.

Tijdens demonstratie-evenementen mogen auto’s slechts vijftien kilometer rijden. Door de wagens terug te duwen naar de garage kon Ferrari die beperkte kilometers zo efficiënt mogelijk benutten.

‘Geen grote problemen’

Na afloop stelde Leclerc de tifosi gerust. De Ferrari-coureur liet weten dat alles functioneerde zoals verwacht. “Ik kijk hier elk jaar naar uit,” vertelde hij. “Het belangrijkste is dat je controleert of alles werkt en dat er geen grote problemen zijn. Dat was vandaag het geval.”

Over prestaties wilde Leclerc nog niets kwijt. “Het is daarvoor simpelweg te vroeg. De omstandigheden waren ook niet ideaal, met mist en een natte baan. Dat zijn niet de beste omstandigheden om een auto voor het eerst te testen.”

Bijzonder moment in Fiorano

Toch overheerste bij Leclerc vooral enthousiasme. “Er is zoveel werk achter de schermen verricht om dit moment te bereiken. Het was mooi om te zien dat de auto gewoon normaal kon rijden en dat we voor het eerst alle sensoren konden testen.”

Volgens de Monegask kreeg het moment extra lading door de aanwezigheid van fans. “In Fiorano staan altijd veel tifosi langs de baan. Dat maakt zo’n eerste rit meteen heel speciaal.”

Reacties (3)

