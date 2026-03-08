Charles Leclerc zorgde vandaag voor een spannende race op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Monegask kende een geweldige start, streed mee voor de zege maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Hij was na afloop zeer tevreden met zijn resultaat.

Leclerc kende een geweldige start, en hij vloog naar de eerste plaats. Hij haalde alle coureurs voor hem in, en lag bij het ingaan van de eerste bocht aan de leiding van de race. Vlak achter hem reed George Russell, die hem ook een paar keer wist in te halen. Het resulteerde in een prachtig duel, waar ook Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton zich nog in wist te mengen.

Een strategische fout van Ferrari gooide uiteindelijk roet in het eten voor Leclerc. Toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd, koos Ferrari er namelijk niet voor om Leclerc en Hamilton naar binnen te halen. Bij Mercedes deden ze dat wél, en daardoor kregen ze de leiding in de schoot geworpen.

Hoe kijkt Leclerc terug op de race?

De derde plaats zorgde voor een grote glimlach bij Leclerc. Na afloop stond hij gezellig te babbelen met zijn mede podiumklanten, waarna hij tekst en uitleg gaf bij interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een heel erg lastige race. Bij de start wist niemand wat we konden verwachten met de energie en de gevechten. Het was nog lastiger met het inhalen."

"Je weet niet wanneer je batterij uitslaat op het rechte stuk, dus terwijl je aan het vechten bent, zijn de snelheidsverschillen heel erg groot. Het was heel erg uitdagend, maar ik was blij dat ik de koppositie kon pakken. Jammer genoeg hielp ons dat niet voor de rest van de race, maar het was wel een leuk gedeelte. De derde plaats was het best mogelijke resultaat."

Was de zege mogelijk?

De vraag die blijft hangen, is of Leclerc zonder Virtual Safety Car wel had kunnen winnen: "Ik denk het niet, maar misschien heb ik het mis. Het leek erop dat Mercedes een beetje meer pace had vandaag. Ze waren misschien niet zo snel als gisteren, wat wel positief is, maar ik denk niet dat wij hadden kunnen winnen."