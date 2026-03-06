Charles Leclerc heeft een degelijke start van het Formule 1-weekend in Australië achter de rug, maar kijkt met een schuin oog naar de concurrentie. Hoewel Oscar Piastri de snelste man van de vrijdag was, is de Ferrari-coureur vooral onder de indruk van de snelheid die Mercedes in Melbourne liet zien.

Leclerc sloot de eerste vrije training nog als snelste af en eindigde in de tweede sessie op de vijfde plaats. Volgens de Monegask zegt dat verschil vooral iets over de progressie die Mercedes gedurende de dag boekte.

Leclerc ziet Mercedes opstaan in Melbourne

Volgens Leclerc lijkt Mercedes nu pas echt te tonen wat het team in huis heeft. Tijdens de wintertests in Bahrein had hij al het gevoel dat de Duitse renstal nog niet het achterste van de tong liet zien.

“Ik denk dat Mercedes langzaam laat zien wat ze echt kunnen”, legt Leclerc uit tegenover de aanwezige pers. “In de tweede vrije training werd duidelijk waar wij momenteel tekortkomen ten opzichte van hen. Ik weet niet hoeveel marge ze nog hebben op een kwalificatieronde, maar in de lange runs lijken ze momenteel sterker dan wij.”

Opvallend genoeg was het niet Mercedes, maar McLaren-coureur Oscar Piastri die de dag als snelste afsloot. Toch kijkt Leclerc vooral naar de prestaties van George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Veel vraagtekens bij nieuwe generatie auto’s

Volgens de Ferrari-coureur blijft het voorlopig lastig om de krachtsverhoudingen exact te bepalen. Teams testen nog volop met verschillende afstellingen en programma’s.

“Oscar reed een indrukwekkende ronde, maar het is lastig om te weten wat McLaren precies doet met beide auto’s”, zegt Leclerc. “Misschien testen ze verschillende dingen, want Lando Norris stond vrij ver naar achteren. Het blijft de eerste race met een compleet nieuwe auto, dus er zijn nog veel vraagtekens.”

Toch heeft Leclerc wel een eerste indruk van de pikorde. “Als ik nu naar de langere runs kijk, lijkt Mercedes een kleine voorsprong te hebben. Daarachter zitten Red Bull en McLaren, en daarna wij. Maar wij hebben nog genoeg punten waar we de auto kunnen verbeteren. In VT2 probeerde ik een vrij agressieve afstelling en dat werkte niet. Morgen ga ik terug naar iets conservatievers en dan zien we wel waar we staan. Melbourne en Shanghai zijn voor mij sowieso altijd lastige circuits, maar dat mag geen excuus zijn.”