Leclerc vreest Mercedes: "Zij staan voor Red Bull, McLaren en Ferrari"

Charles Leclerc heeft een degelijke start van het Formule 1-weekend in Australië achter de rug, maar kijkt met een schuin oog naar de concurrentie. Hoewel Oscar Piastri de snelste man van de vrijdag was, is de Ferrari-coureur vooral onder de indruk van de snelheid die Mercedes in Melbourne liet zien.

Leclerc sloot de eerste vrije training nog als snelste af en eindigde in de tweede sessie op de vijfde plaats. Volgens de Monegask zegt dat verschil vooral iets over de progressie die Mercedes gedurende de dag boekte.

Leclerc ziet Mercedes opstaan in Melbourne

Volgens Leclerc lijkt Mercedes nu pas echt te tonen wat het team in huis heeft. Tijdens de wintertests in Bahrein had hij al het gevoel dat de Duitse renstal nog niet het achterste van de tong liet zien.

“Ik denk dat Mercedes langzaam laat zien wat ze echt kunnen”, legt Leclerc uit tegenover de aanwezige pers. “In de tweede vrije training werd duidelijk waar wij momenteel tekortkomen ten opzichte van hen. Ik weet niet hoeveel marge ze nog hebben op een kwalificatieronde, maar in de lange runs lijken ze momenteel sterker dan wij.”

Opvallend genoeg was het niet Mercedes, maar McLaren-coureur Oscar Piastri die de dag als snelste afsloot. Toch kijkt Leclerc vooral naar de prestaties van George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Veel vraagtekens bij nieuwe generatie auto’s

Volgens de Ferrari-coureur blijft het voorlopig lastig om de krachtsverhoudingen exact te bepalen. Teams testen nog volop met verschillende afstellingen en programma’s.

“Oscar reed een indrukwekkende ronde, maar het is lastig om te weten wat McLaren precies doet met beide auto’s”, zegt Leclerc. “Misschien testen ze verschillende dingen, want Lando Norris stond vrij ver naar achteren. Het blijft de eerste race met een compleet nieuwe auto, dus er zijn nog veel vraagtekens.”

Toch heeft Leclerc wel een eerste indruk van de pikorde. “Als ik nu naar de langere runs kijk, lijkt Mercedes een kleine voorsprong te hebben. Daarachter zitten Red Bull en McLaren, en daarna wij. Maar wij hebben nog genoeg punten waar we de auto kunnen verbeteren. In VT2 probeerde ik een vrij agressieve afstelling en dat werkte niet. Morgen ga ik terug naar iets conservatievers en dan zien we wel waar we staan. Melbourne en Shanghai zijn voor mij sowieso altijd lastige circuits, maar dat mag geen excuus zijn.”

WickieDeViking

Posts: 524

Ik vind het allemaal nog moeilijk te voorspellen en beiden trainingen zeggen me eigenlijk niet zoveel, het was over het algemeen redelijk stuivertje wisselen en door de vele uitstapjes in het grind van meerdere coureurs en het nog altijd een VT en VT2 waren, zit er bij iedereen nog meer in het vat.

  • 1
  • 6 maa 2026 - 13:24
Reacties (7)

  • shakedown

    Posts: 1.715

    Ferrari zat er erg goed bij. Maar ergens heb ik het idee dat ze echt maximaal reden. Dat er nog maar weinig extra in de wagen zit. Ook de McLaren leek erop dat ze flink aan de bak gingen. Dat terwijl ik juist Mercedes veel minder op zijn top vind rijden. Red Bull geen idee. Daar had ik het idee dat Verstappen echt een stuk sneller kon. Hadjar zit er bijzonder dicht op.

    Alsof

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 14:29
  • DutchTifosi

    Posts: 2.810

    Het is heel moeilijk te zeggen, maar alles bij elkaar lijkt de huidige Ferrari redelijk competitief dus er is voorzichtig reden voor optimisme. Dat je met de nieuwste generatie auto's niet een enorme achterstand hebt is op zich prima voor nu.

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 14:43
  • myell

    Posts: 119

    Longruns was Mercedes een behoorlijke klap sneller, heeft denk ik ook met deze baan te maken de Ferrari met kleinere turbo past een stuk beter bij de circuits met langzame bochten en minder lange rechte stukken.

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 15:14
  • Pietje Bell

    Posts: 33.505

    Om een indruk te krijgen van Mevrouw Leclerc.
    Hier is ze voor het eerst Engels sprekend te zien. We zien haar eigenlijk nooit praten
    als ze in beeld komt. Ze heeft een groot interview voor The Vogue Australian gedaan.
    Dat lag op 27 februari in de winkels en toen noemde ze zich al Leclerc, oeps foutje,
    want dat mocht nog niet bekend worden.

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 16:30

