Norris lyrisch over 'geweldige' Piastri: "Ik werk heel nauw samen met Oscar"

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen, had wereldkampioen Lando Norris lovende woorden klaarliggen voor Oscar Piastri. De Brit vocht veel duels uit met zijn teamgenoot bij McLaren, maar geeft aan dat hij tegelijkertijd daar ook veel van geleerd heeft. 

Piastri arriveerde in 2023 bij McLaren als vervanger van Daniel Ricciardo. Nadat het team uit Woking met de beste auto aan de haal ging in 2024, vochten beide coureurs ineens vooraan in het F1-veld. Na een lang titelgevecht in 2025 tussen de twee McLaren-rijders en later ook Max Verstappen, was het Norris die uiteindelijk met de titel ervandoor ging. 

Norris looft Piastri

Met oog op het nieuwe seizoen, had Norris lyrische woorden klaarliggen voor Piastri. De kersverse wereldkampioen stelt een goede relatie te hebben met de Australiër. "Een van de mensen met wie ik het nauwst samenwerk is Oscar", aldus de Brit tegenover de officiële kanalen van McLaren. 

"Je moet elkaar helpen en steunen. Je leert veel van elkaar en Oscar is gewoon een geweldige kerel, die net zo snel van begrip is. Ik heb veel van hem kunnen leren en we hebben de reis samen kunnen maken", voegde hij daaraan toe.

Wat kan McLaren in 2026? 

McLaren presenteerde deze week het strijdwapen voor komend jaar. Op de eigen kanalen, lanceerde het team uit Woking voor het eerst de nieuwe auto van Norris en Piastri. Aangezien de reglementen volledig op de schop worden gegooid, zal ieder team met een gloednieuwe auto aantreden en is er bovendien geen enkele garantie voor elke rijder. 

Ook Norris beseft dat. "Van voor tot achter is de hele auto nieuw. 2026 wordt een heel spannend seizoen, met veel onbekende factoren en vraagtekens. Ik weet wel wat ik wil bereiken. Als team zijn de verwachtingen hooggespannen, maar dit is een compleet andere uitdaging", zo sloot hij uiteindelijk af.

show sidebar