Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieus van start gegaan met de besloten test op het circuit van Barcelona. Ruim een uur geleden sprongen de lichten voor het eerst op groen, maar de teams bleven opvallend stil op de sociale kanalen. Toch lijkt het erop dat veel van hen direct aan de slag zijn gegaan, waaronder het Red Bull van Max Verstappen.

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is op een mysterieuze wijze van start gegaan. Ver uit het zicht van fans, fotografen en media zijn de teams de baan opgegaan voor de eerste testweek. De test wordt afgewerkt achter gesloten deuren, en aan het einde van de dag zullen er slechts een handjevol foto's en video's worden gedeeld. Alleen een kleine delegatie van F1 TV is aanwezig op de baan, maar zij zullen slechts korte fragmenten delen aan het einde van de dag.

Wie ontbreken er vandaag?

Er is ook niets officieels gecommuniceerd over wie op welke dag rijdt, en welke coureurs in actie zullen komen. De teams hebben afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf dagen zullen rijden, en dat ze zelf mogen beslissen wanneer ze precies gaan rijden. Ferrari en McLaren hebben laten weten pas op dinsdag of woensdag te rijden, terwijl Williams niet is afgereisd naar Barcelona. Ook het team van Aston Martin zou problemen hebben, en komt vandaag nog niet in actie.

Welke teams rijden er wel?

De vraag is dan: welke teams rijden er vandaag wel? Direct bij de start van de dag zouden volgens meerdere media Mercedes en Audi direct de baan op zijn gegaan. Op sociale media circuleren foto's en video's van deze auto's die op de baan zijn verschenen. Ook het team van Alpine kwam vroeg naar buiten, wat de teller op drie teams brengt.

Ook Red Bull direct in actie

Volgens Sky Sports kwamen later in het eerste uur van de test ook nieuwkomer Cadillac, Racing Bulls én Red Bull de baan op. Wie er achter het stuur zaten, is niet bekend. Het is vooralsnog niet duidelijk of Max Verstappen vandaag in actie komt in de nieuwe RB22. De Oostenrijkers hadden nog geen shakedown uitgevoerd, en maken vandaag dus hun eerste meters. Het is de verwachting dat ook Haas vandaag gaat rijden.