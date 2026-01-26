user icon
icon

F1-seizoen begonnen: 'Red Bull maakt eerste meters met nieuwe RB22'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-seizoen begonnen: 'Red Bull maakt eerste meters met nieuwe RB22'

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieus van start gegaan met de besloten test op het circuit van Barcelona. Ruim een uur geleden sprongen de lichten voor het eerst op groen, maar de teams bleven opvallend stil op de sociale kanalen. Toch lijkt het erop dat veel van hen direct aan de slag zijn gegaan, waaronder het Red Bull van Max Verstappen.

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is op een mysterieuze wijze van start gegaan. Ver uit het zicht van fans, fotografen en media zijn de teams de baan opgegaan voor de eerste testweek. De test wordt afgewerkt achter gesloten deuren, en aan het einde van de dag zullen er slechts een handjevol foto's en video's worden gedeeld. Alleen een kleine delegatie van F1 TV is aanwezig op de baan, maar zij zullen slechts korte fragmenten delen aan het einde van de dag.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Wie ontbreken er vandaag?

Er is ook niets officieels gecommuniceerd over wie op welke dag rijdt, en welke coureurs in actie zullen komen. De teams hebben afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf dagen zullen rijden, en dat ze zelf mogen beslissen wanneer ze precies gaan rijden. Ferrari en McLaren hebben laten weten pas op dinsdag of woensdag te rijden, terwijl Williams niet is afgereisd naar Barcelona. Ook het team van Aston Martin zou problemen hebben, en komt vandaag nog niet in actie.

Welke teams rijden er wel?

De vraag is dan: welke teams rijden er vandaag wel? Direct bij de start van de dag zouden volgens meerdere media Mercedes en Audi direct de baan op zijn gegaan. Op sociale media circuleren foto's en video's van deze auto's die op de baan zijn verschenen. Ook het team van Alpine kwam vroeg naar buiten, wat de teller op drie teams brengt.

Ook Red Bull direct in actie

Volgens Sky Sports kwamen later in het eerste uur van de test ook nieuwkomer Cadillac, Racing Bulls én Red Bull de baan op. Wie er achter het stuur zaten, is niet bekend. Het is vooralsnog niet duidelijk of Max Verstappen vandaag in actie komt in de nieuwe RB22. De Oostenrijkers hadden nog geen shakedown uitgevoerd, en maken vandaag dus hun eerste meters. Het is de verwachting dat ook Haas vandaag gaat rijden.

Williams_F1

Posts: 1.310

waarom zo geheimzinnig allemaal?
het is maar een test.

  • 2
  • 26 jan 2026 - 10:45
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • DeGladdeViking

    Posts: 925

    Voor de geïnteresseerden die echt niet kunnen wachten is op YT wel een linkje te vinden met live sector- en rondetijden.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 10:23
    • NicoS

      Posts: 20.052

      Zo geheim is die geheime test dus ook weer niet……;)
      Niet dat die tijden mij iets interesseren, want dat zegt in deze fase nog helemaal geen bal. Wat belangrijker is, is de gereden ronden, daaruit kun je opmaken welk team de betrouwbaarheid redelijk op orde heeft, en wie nog niet.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:29
    • Larry Perkins

      Posts: 62.739

      Mij interesseert vooral de eerste reactie(s) van Max, en hoe hij het zegt, met zijn gezicht erbij...

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:37
    • mario

      Posts: 14.977

      Er zullen toch wel wat foto's en video's opduiken van mensen die van buiten het circuit hun drone hebben opgelaten.... Je hoeft dan ook niet boven het circuit te vliegen om goede beelden te maken als je een beetje goede camera aan je drone hebt hangen...

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:38
    • StevenQ

      Posts: 10.066

      Het is Hadjar die momenteel achter het stuur zit, maar dat zal wel gepland zijn zo want hij heeft momenteel 3 ronden gereden, dus Isack mag de echte shakedown ronden doen met veel stilstaan en weinig rijden

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:48
    • snailer

      Posts: 31.497

      Mij interesseren de rondetijden wel. Als geheel. En dan in combinatie met de telemetrie-data. Heb er een goede reden voor.

      Alleen zou ik niet weten hoe daar aan te komen.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:57
    • WickieDeViking

      Posts: 210

      Leuk, een naam en fotogenoot.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:15
    • Pietje Bell

      Posts: 32.860

      Herhaalde plaatsing:

      Geen idee wat hier te zien/horen is, maar het is live en gaat over het testen.

      https://youtu.be/7GOpAio5M34

      3

      26 jan 2026 - 09:25

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 11:16
    • HarryLam

      Posts: 5.177

      Schijnbaar heeft Max zijn jet nog niet terug ?

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:37
    • VestAan

      Posts: 748

      Om blamages te voorkomen net zoals bij Renault toen de vorige V6 generatie werd geïntroduceerd.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:59
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.083

      Thanks voor de llink. Op dit moment rijdt Hadjar achter elkaar 'snelle rondes'.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 31.497

      Ben wel ooit involved geweest. Dat was een NatteViking. Blond. NatteValkyrie, zeg maar.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:48
  • Williams_F1

    Posts: 1.310

    waarom zo geheimzinnig allemaal?
    het is maar een test.

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 10:45
    • azzey

      Posts: 406

      Bahrein heeft heel veel geld betaald om ieder jaar de start van het seizoen en de 'wintertest' te organiseren. Dus ze willen ook maximale (media) exposure daarvoor terug hebben (met beelden van Bahrein op de achtergrond). Vandaar dat dit dus een 'shakedown' is achter gesloten deuren, zodat ze de Emir niet voor de hoofd stoten.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:44
  • Mr.Rofl

    Posts: 898

    Mooi dat het weer begonnen is. Alleen op deze sait nog niet, de kalender en testkalender zijn nog in 2025 blijven hangen.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 10:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.311

    "F1-seizoen begonnen: 'Red Bull maakt eerste meters met nieuwe RB22'.

    "Direct bij de start van de dag zouden volgens meerdere media Mercedes en Audi direct de baan op zijn gegaan"

    Auteur was vergeten in de header dat buiten Redbull ook nog anderen mee reden en zelfs nog eerder naar buiten waren gegaan.

    Oh ja, vergeten dat het hier alleen maar draait om Max en Redbull.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 11:09
    • koppie toe

      Posts: 5.098

      Nog niks van aanpassingen in het Nls en over Daytona.
      Maar hij de buren wel gelukkig.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:37
    • koppie toe

      Posts: 5.098

      De Nls trek ik in. ;)
      Kom het net tegen verder naar beneden.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:42

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar