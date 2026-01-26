Vlak voor de start van de besloten testweek in Barcelona heeft het team van Red Bull Racing de eerste echte beelden van de nieuwe auto gedeeld. De Oostenrijkse renstal presenteerde twee weken geleden al hun nieuwe livery, maar presenteert nu ook de echte auto.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat vandaag officieus van start op het circuit van Barcelona in Spanje. Achter gesloten deuren zullen de coureurs hun eerste echte rondjes van het jaar rijden, en Red Bull zal naar verwachting direct de baan opgaan. Ze presenteerden als eerste team hun nieuwe kleuren, maar hielden hun echte auto nog geheim. Max Verstappen en Isack Hadjar trokken in Detroit slechts het doek van een showcar met een nieuwe livery.

Wat heeft Red Bull zojuist gepresenteerd?

Nu de eerste testdag in Barcelona op het punt van beginnen staat, heeft Red Bull ook de eerste echte beelden van de nieuwe RB22 met de rest van de wereld gedeeld. In een kort filmpje krijgen de fans en volgers voor het eerst een glimp te zien van de nieuwe wagen die wordt aangedreven door een krachtbron die Red Bull samen met Ford heeft gebouwd. Ze hebben nog geen shakedown afgewerkt, en de test in Barcelona vormt dan ook de eerste echte vuurdoop voor de auto.

Het belangrijke jaar voor Red Bull

Voor Red Bull wordt het een seizoen vol met uitersten, want ze weten dat ze tegen fabrikanten moeten vechten die al veel meer ervaring hebben met het ontwikkelen van een motor. Teambaas Laurent Mekies heeft al meerdere keren laten weten dat ze slapeloze nachten verwachten in de eerste fase van het seizoen.

Nu ze ook de beelden van de echte auto hebben laten zien, hebben ze alle kaarten op tafel gelegd. Vanzelfsprekend laten ze niet alles aan de buitenwereld zien, in de promotievideo die het team deelde, wordt er veel met licht gespeeld en kunnen bepaalde delen nog niet écht worden gezien. Het is wel de verwachting dat Red Bull met een ver ontwikkelde auto op de baan zal verschijnen deze week.