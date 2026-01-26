De kans is weer iets groter geworden dat Max Verstappen later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Ring, en zich zo goed mogelijk voorbereiden op de 24-uursrace. Door een aanstaande kalenderwijziging lijken alle seinen nu op groen te staan.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de NLS, en wist hij zijn eerste GT3-race te winnen. Voor dit jaar heeft hij de nodige veranderingen doorgevoerd bij zijn GT3-team, en dat zorgt ervoor dat hij zijn ambities kan najagen.

Verstappen heeft voor dit jaar een exclusieve deal gesloten met Mercedes. Zijn team zal gebruik gaan maken van de GT3-bolides van Mercedes, en Verstappen testte deze auto al uit op de circuits van Estoril en Portimão. Het lijkt een perfecte stap te zijn richting succes op de Nordschleife, maar vooralsnog staat zijn naam niet op de startlijst.

Ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring moet Verstappen namelijk deelnemen aan andere races uit de NLS. De eerste twee rondes van dit kampioenschap clashen echter met de Formule 1-kalender, en dat betekende dat er een oplossing moest worden gezocht. De top van Mercedes zou zich er zelfs mee hebben bemoeid.

Kalenderwijziging biedt Verstappen kansen

Volgens The Race heeft men nu een oplossing gevonden voor deze zaak. De organisatie van de NLS had eerst het plan om NLS1 te verplaatsen. Deze race wordt op 14 maart verreden, en clasht met de Grand Prix van China. Het bleek echter onmogelijk te zijn om hier iets te veranderen, en daarom is er doorgeschakeld naar plan B. Het plan is nu om NLS2 een week naar voren te halen, zodat deze niet meer op dezelfde dag valt als de Japanse Grand Prix.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens The Race stond er vorige week een meeting op het programma, en is er een oplossing gevonden. Een ander kampioenschap, de Rundstrecken-Challenge Nürburgring, heeft nu zijn kalender aangepast. De organisatie van dat kampioenschap deelde een statement: "De start van het seizoen 2026 van de RCN zal kort worden uitgesteld. De eerste race zal nu plaatsvinden op zaterdag 28 maart, dit is gebeurd na een kleine aanpassing. De RCN heeft gereageerd op een verzoek van de NLS en de ADAC, die graag hun kalender wilden aanpassen."

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

Dit zou betekenen dat Verstappen op 21 maart kan deelnemen aan de NLS2-race op de Nordschleife met Windward Racing, dat een Mercedes kan runnen voor zijn team. Aangezien Verstappens nieuwe coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella op die dag WEC-verplichtingen hebben, is de kans aannemelijk dat hij een auto moet delen met Lucas Auer.

Een officiële aankondiging van Verstappen en de NLS is er nog niet, maar ze hebben de kalender wel aangepast met een reden.