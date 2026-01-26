user icon
icon

Alle seinen op groen: 'Verstappen debuteert in 24 uur van Nürburgring'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alle seinen op groen: 'Verstappen debuteert in 24 uur van Nürburgring'

De kans is weer iets groter geworden dat Max Verstappen later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Ring, en zich zo goed mogelijk voorbereiden op de 24-uursrace. Door een aanstaande kalenderwijziging lijken alle seinen nu op groen te staan.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de NLS, en wist hij zijn eerste GT3-race te winnen. Voor dit jaar heeft hij de nodige veranderingen doorgevoerd bij zijn GT3-team, en dat zorgt ervoor dat hij zijn ambities kan najagen.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Verstappen heeft voor dit jaar een exclusieve deal gesloten met Mercedes. Zijn team zal gebruik gaan maken van de GT3-bolides van Mercedes, en Verstappen testte deze auto al uit op de circuits van Estoril en Portimão. Het lijkt een perfecte stap te zijn richting succes op de Nordschleife, maar vooralsnog staat zijn naam niet op de startlijst.

Ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring moet Verstappen namelijk deelnemen aan andere races uit de NLS. De eerste twee rondes van dit kampioenschap clashen echter met de Formule 1-kalender, en dat betekende dat er een oplossing moest worden gezocht. De top van Mercedes zou zich er zelfs mee hebben bemoeid.

Kalenderwijziging biedt Verstappen kansen

Volgens The Race heeft men nu een oplossing gevonden voor deze zaak. De organisatie van de NLS had eerst het plan om NLS1 te verplaatsen. Deze race wordt op 14 maart verreden, en clasht met de Grand Prix van China. Het bleek echter onmogelijk te zijn om hier iets te veranderen, en daarom is er doorgeschakeld naar plan B. Het plan is nu om NLS2 een week naar voren te halen, zodat deze niet meer op dezelfde dag valt als de Japanse Grand Prix.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens The Race stond er vorige week een meeting op het programma, en is er een oplossing gevonden. Een ander kampioenschap, de Rundstrecken-Challenge Nürburgring, heeft nu zijn kalender aangepast. De organisatie van dat kampioenschap deelde een statement: "De start van het seizoen 2026 van de RCN zal kort worden uitgesteld. De eerste race zal nu plaatsvinden op zaterdag 28 maart, dit is gebeurd na een kleine aanpassing. De RCN heeft gereageerd op een verzoek van de NLS en de ADAC, die graag hun kalender wilden aanpassen."

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

Dit zou betekenen dat Verstappen op 21 maart kan deelnemen aan de NLS2-race op de Nordschleife met Windward Racing, dat een Mercedes kan runnen voor zijn team. Aangezien Verstappens nieuwe coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella op die dag WEC-verplichtingen hebben, is de kans aannemelijk dat hij een auto moet delen met Lucas Auer.

Een officiële aankondiging van Verstappen en de NLS is er nog niet, maar ze hebben de kalender wel aangepast met een reden. 

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.111

    Lucas Auer? Ik ken die naam nog uit de F3 periode van Max. Het blijft een kleine wereld.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 08:10
  • AUDI_F1

    Posts: 3.531

    Lucas Auer is geen onbekende en heeft meer ervaring dan Lulham. Heeft afgelopen weekend, samen met Dontje, Ellis en Ward de 24h van Indianapolis gewonnen in de GTD klasse met een Mercedes GT3 AMG.
    Maar een 24h race is heel iets anders dan een 4h race.
    Maar is wel fijn voor Verstappen dat hij zijn droom kan naleven.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 08:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar