Ross Brawn ziet Lewis Hamilton nog allerminst als afgeschreven bij Ferrari. Volgens de voormalig topman kan de Brit in 2026 terugkeren op zijn oude niveau, mits de Scuderia onder de nieuwe Formule 1-regels een competitieve auto weet neer te zetten.

Brawn, die in het verleden nauw samenwerkte met Hamilton bij Mercedes en zelf jarenlang actief was bij Ferrari, benadrukt dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Met een nieuw reglement op komst liggen er volgens hem kansen voor zowel de coureur als het team uit Maranello.

‘Het klikte net niet’

Hamilton verruilde eind 2024 na twaalf succesvolle seizoenen Mercedes voor Ferrari, maar zijn eerste jaar in het rood verliep stroef. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde plek in het kampioenschap en wist zelden echt te imponeren. Toch ziet Brawn, ondanks Hamiltons leeftijd van 41 jaar, nog altijd potentie.

“Ik denk dat we allemaal graag zien dat hij succesvol is,” vertelde Brawn tijdens de Autosport Awards aan Sky Sports News. Volgens de Brit lag het probleem vorig seizoen vooral in de onderlinge afstemming. “Het is een dunne lijn tussen een team dat perfect samenvalt en een team dat net niet klikt. Vorig jaar was dat laatste het geval. Ik ken Ferrari goed en weet hoe complex het daar kan zijn.”

Hoop op ‘vintage Hamilton’

Brawn weet als geen ander dat succes bij Ferrari mogelijk is. Samen met Michael Schumacher vierde hij grote triomfen in Maranello, een pad dat Hamilton nu probeert te bewandelen. “Als hij weer de juiste prikkels krijgt en voelt dat er echt iets te winnen valt, dan denk ik dat we een vintage Lewis zullen zien,” stelt Brawn hoopvol.

Ook teambaas Frédéric Vasseur kan rekenen op vertrouwen van de oud-teambaas. “Van buitenaf zie je niet altijd hoe de structuur achter een team functioneert,” aldus Brawn. “De engineers, de samenwerking, dat geheel. Dit jaar wordt een belangrijke graadmeter.” Met de nieuwe technische regels, een hernieuwde Ferrari en een ervaren Hamilton hoopt Brawn dat in 2026 alles samenkomt.