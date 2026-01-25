user icon
icon

Hamilton in bescherming genomen: "Dan gaan we een vintage Lewis zien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton in bescherming genomen: "Dan gaan we een vintage Lewis zien"

Ross Brawn ziet Lewis Hamilton nog allerminst als afgeschreven bij Ferrari. Volgens de voormalig topman kan de Brit in 2026 terugkeren op zijn oude niveau, mits de Scuderia onder de nieuwe Formule 1-regels een competitieve auto weet neer te zetten.

Brawn, die in het verleden nauw samenwerkte met Hamilton bij Mercedes en zelf jarenlang actief was bij Ferrari, benadrukt dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Met een nieuw reglement op komst liggen er volgens hem kansen voor zowel de coureur als het team uit Maranello.

Meer over Lewis Hamilton Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

22 jan

‘Het klikte net niet’

Hamilton verruilde eind 2024 na twaalf succesvolle seizoenen Mercedes voor Ferrari, maar zijn eerste jaar in het rood verliep stroef. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de zesde plek in het kampioenschap en wist zelden echt te imponeren. Toch ziet Brawn, ondanks Hamiltons leeftijd van 41 jaar, nog altijd potentie.

“Ik denk dat we allemaal graag zien dat hij succesvol is,” vertelde Brawn tijdens de Autosport Awards aan Sky Sports News. Volgens de Brit lag het probleem vorig seizoen vooral in de onderlinge afstemming. “Het is een dunne lijn tussen een team dat perfect samenvalt en een team dat net niet klikt. Vorig jaar was dat laatste het geval. Ik ken Ferrari goed en weet hoe complex het daar kan zijn.”

Hoop op ‘vintage Hamilton’

Brawn weet als geen ander dat succes bij Ferrari mogelijk is. Samen met Michael Schumacher vierde hij grote triomfen in Maranello, een pad dat Hamilton nu probeert te bewandelen. “Als hij weer de juiste prikkels krijgt en voelt dat er echt iets te winnen valt, dan denk ik dat we een vintage Lewis zullen zien,” stelt Brawn hoopvol.

Ook teambaas Frédéric Vasseur kan rekenen op vertrouwen van de oud-teambaas. “Van buitenaf zie je niet altijd hoe de structuur achter een team functioneert,” aldus Brawn. “De engineers, de samenwerking, dat geheel. Dit jaar wordt een belangrijke graadmeter.” Met de nieuwe technische regels, een hernieuwde Ferrari en een ervaren Hamilton hoopt Brawn dat in 2026 alles samenkomt.

Dale U

Posts: 1.798

Guus moet idd een klik met de 2026 gaan krijgen en de "nieuwe" manier van rijden moet um bevallen, laat Lewis maar lekker meedoen in de top.

  • 2
  • 25 jan 2026 - 12:56
Foto's Ferrari SF-26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ross Brawn Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.798

    Guus moet idd een klik met de 2026 gaan krijgen en de "nieuwe" manier van rijden moet um bevallen, laat Lewis maar lekker meedoen in de top.

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 12:56
  • Maximo

    Posts: 9.668

    Er is geen enkele motorsporter die i de tegenwoordige tijd rond of boven de 40 nog in staat te presteren als in zijn beste jaren. 50 jaar gelden was dat misschien nog mogelijk, maar de motorsport van nu is van een veel hoger niveau dan destijds.

    Er is geen enkele coureur meer die op leeftijd is en laat zien nog net zo snel zijn, ook bij Alonso is het beste eraf en verder waren ar afgelopen jaren alleen maar oud kampioenen waarbij de nachtkaars aan het einde lamgzaam uitging. Raikon, Massa, Bottas, Vettel, maar bij ook een motor GP icoon als Valentino Rossi.

    Het lichaam mag dan nog wel fit zijn, maar de reactie snelheid is niet meer wat het was op jongere leeftijd.

    Ik vrees voor Lewis dat komend jaar misschien nog wel confronterende wordt naast Leclerq dan 2025 al het geval was.

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 14:24
  • Maximo

    Posts: 9.668

    En triest genoeg is er blijkbaar niemand in Lewis zijn omgeving die hem wil behoeden van deze troosteloze zwanenzang.

    Als Brawn echt wat op heeft met Lewis zegt hij prive wel tegen hem hoe het er voor staat.

    • + 1
    • 25 jan 2026 - 14:29

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar