In 2009 schreef Ross Brawn geschiedenis door met zijn eigen team direct de Formule 1 te domineren. Brawn GP won in het debuutseizoen beide wereldtitels, met Jenson Button als kampioen. Een sprookje dat nog altijd wordt gezien als hét voorbeeld van succes bij grote reglementswijzigingen. Volgens Alpine-topman Steve Nielsen is zo'n stunt in 2026 echter veel moeilijker te herhalen.

Brawn GP ontstond uit het voormalige Honda Racing, dat in 2008 nog als negende eindigde in het constructeurskampioenschap. Achter de schermen werkte Ross Brawn toen al vrijwel het hele seizoen aan de auto voor 2009. Die vroege focus betaalde zich uit: Brawn GP werd kampioen met een voorsprong van 18,5 punt op Red Bull Racing.

Alpine was in 2025 vergelijkbaar met Honda in 2008. Beide teams leken niet vooruit te branden en incasseerden klappen het gehele seizoen lang. Toch denkt Steve Nielsen niet dat het trucje van Brawn zomaar herhaalt gaat worden.

Het trucje is algemeen bekend

Nielsen laat aan de internationale media weten dat de situatie met Brawn alsnog heel anders was dan de situatie waar Alpine zich momenteel in bevindt: "Ik denk dat toen Brawn dat in 2009 deed, het relatief... niet onbekend was, maar het was ongebruikelijk voor mensen om te doen. Brawn incasseerde een jaar lang de klappen en zette een auto op de baan die een jaar voorliep op de meeste anderen."

"In die tijd schakelden mensen aan het einde van de zomer over, dus ze hadden echt zes maanden. Dat was op dat moment duidelijk het juiste om te doen. Nu kennen we allemaal de truc. Het is ons allemaal duidelijk gemaakt dat dat... hoewel we heel vroeg zijn overgestapt, hebben anderen ook iets soortgelijks gedaan – waarschijnlijk na ons, maar niettemin vroeg", zo oordeelt Nielsen. Aston Martin is een van de teams die heel lang hebben gewerkt aan deze auto. Mede doordat Adrian Newey zich alleen bezig hielt met de toekomstige wagen.

Is het trucje mogelijk?

Nielsen blijft echter wel positief en laat weten dat het wel kan: "Dus is dat mogelijk? Ik denk het wel, maar de truc om dat te bereiken is algemeen bekend." Of Alpine volgend seizoen een stuk competitiever is dan vorig jaar is nog maar de vraag.