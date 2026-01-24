user icon
F1-comeback in de maak: Briatore bevestigt gesprekken met Horner

F1-comeback in de maak: Briatore bevestigt gesprekken met Horner

De kans dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner terugkeert in de Formule 1, is nog altijd groot. Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een deal met Alpine, en die onderhandelingen zijn nog steeds gaande. Dit nieuws wordt nu bevestigd door Flavio Briatore.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing, en daar kende hij veel successen. Hij werd vier keer wereldkampioen met Sebastian Vettel en herhaalde dat kunstje daarna met Max Verstappen. Horner kwam in de afgelopen jaren onder vuur te liggen, en na een reeks slechte resultaten werd hij afgelopen zomer ontslagen. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sloot een deal met Red Bull over een afkoopsom.

Horner is nu officieel met gardening leave, maar hij maakt wel werk van een comeback. Eind vorig jaar bleek dat hij met Haas had gesproken, en zijn naam viel ook bij het team van Aston Martin. Eind 2025 bleek echter dat hij een groep investeerders om zich heen had verzameld, en dat ze aasden op aandelen in het team van Alpine. Horner zit achter de aandelen van Otro Capital aan, dat 24 procent van de aandelen van het Franse team in handen heeft.

Hoe verlopen de onderhandelingen?

Alpine presenteerde op vrijdag de nieuwe auto voor het aankomende seizoen, en kopstuk Flavio Briatore sprak daar met The Race over de situatie: "Op dit moment is er veel verwarring. Een aantal groepen, ik weet niet hoeveel, zes, zeven, elke dag is er een nieuwe groep, ze bellen me elke dag over Otro. Het maakt mij niets uit."

"Stel je eens voor dat Otro hun aandelen wil verkopen. Op het moment dat iemand de 24 procent van Otro koopt, hebben wij nog steeds 75 procent in handen en gaan we in gesprek. Maar op dit moment is dit de situatie."

Past Horner bij Alpine?

Briatore bevestigt ook dat Horner met Otro Capital in onderhandeling is over de aandelen: "Ik ken Christian al jaren, en ik praat veel met hem, maar dit heeft niets met mij te maken. Eerst moet je de aandelen van Otro kopen, dan moet Renault de koper accepteren, en daarna zien we wel. Er is geen link met mij, want hij onderhandelt met Otro, niet met ons."

Als Briatore wordt gevraagd of Horner een goede toevoeging zou zijn aan het team, reageert hij lachend: "Ik denk dat iedereen een goede toevoeging is voor het team, ongeacht op welke positie je ze zet. Geen probleem."

F1 Nieuws Flavio Briatore Christian Horner Alpine

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

