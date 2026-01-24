De kans dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner terugkeert in de Formule 1, is nog altijd groot. Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een deal met Alpine, en die onderhandelingen zijn nog steeds gaande. Dit nieuws wordt nu bevestigd door Flavio Briatore.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing, en daar kende hij veel successen. Hij werd vier keer wereldkampioen met Sebastian Vettel en herhaalde dat kunstje daarna met Max Verstappen. Horner kwam in de afgelopen jaren onder vuur te liggen, en na een reeks slechte resultaten werd hij afgelopen zomer ontslagen. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sloot een deal met Red Bull over een afkoopsom.

Horner is nu officieel met gardening leave, maar hij maakt wel werk van een comeback. Eind vorig jaar bleek dat hij met Haas had gesproken, en zijn naam viel ook bij het team van Aston Martin. Eind 2025 bleek echter dat hij een groep investeerders om zich heen had verzameld, en dat ze aasden op aandelen in het team van Alpine. Horner zit achter de aandelen van Otro Capital aan, dat 24 procent van de aandelen van het Franse team in handen heeft.

Hoe verlopen de onderhandelingen?

Alpine presenteerde op vrijdag de nieuwe auto voor het aankomende seizoen, en kopstuk Flavio Briatore sprak daar met The Race over de situatie: "Op dit moment is er veel verwarring. Een aantal groepen, ik weet niet hoeveel, zes, zeven, elke dag is er een nieuwe groep, ze bellen me elke dag over Otro. Het maakt mij niets uit."

"Stel je eens voor dat Otro hun aandelen wil verkopen. Op het moment dat iemand de 24 procent van Otro koopt, hebben wij nog steeds 75 procent in handen en gaan we in gesprek. Maar op dit moment is dit de situatie."

Past Horner bij Alpine?

Briatore bevestigt ook dat Horner met Otro Capital in onderhandeling is over de aandelen: "Ik ken Christian al jaren, en ik praat veel met hem, maar dit heeft niets met mij te maken. Eerst moet je de aandelen van Otro kopen, dan moet Renault de koper accepteren, en daarna zien we wel. Er is geen link met mij, want hij onderhandelt met Otro, niet met ons."

Als Briatore wordt gevraagd of Horner een goede toevoeging zou zijn aan het team, reageert hij lachend: "Ik denk dat iedereen een goede toevoeging is voor het team, ongeacht op welke positie je ze zet. Geen probleem."