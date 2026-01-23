Arvid Lindblad staat aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut en doet dat op een moment waarop niemand precies weet waar hij staat. Met de introductie van compleet nieuwe reglementen in 2026 moeten alle coureurs zich aanpassen — en juist dat ziet Racing Bulls-teambaas Alan Permane als een voordeel voor zijn rookie.

Als enige debutant op de grid krijgt Lindblad te maken met dezelfde onzekerheden als de rest van het veld, waardoor ervaring minder zwaar weegt dan in andere seizoenen. Lindblad maakt dus kansen voor 2026.

Formule 2 naar Formule 1 is een grote stap

Tegenover Motorsport Week vertelt Permane dat de overstap van de F2 naar de F1 inderdaad een grote stap is: "Ja, de overstap van Formule 2 naar Formule 1 is een enorme stap. Het is veel groter dan de stap van bijvoorbeeld Formule 3 naar Formule 2. Natuurlijk zal hij dus veel in de simulator rijden. Het team én Arvid hebben het geluk dat hij zich dit seizoen, door de reglementswijzigingen, net als iedereen moet aanpassen. Het feit dat er drie keer zoveel testdagen zijn als voorgaande jaren zal hem enorm helpen. In plaats van anderhalve dag heeft hij er nu vier en een halve; dat is een grote verandering. Ik weet zeker dat dat hem goed zal doen."

Lindblad vervangt de gepromoveerde Isack Hadjar. De Fransman mag het naast Verstappen gaan proberen en daardoor is er een plekje vrijgekomen bij Racing Bulls. Lindblad krijgt daar de kans: "We willen Arvid gewoon zo goed mogelijk voorbereiden. Dit team is erg goed in het begeleiden van jonge coureurs. We helpen hen waar we kunnen en zorgen ervoor dat ze zich volledig kunnen concentreren op hun rijvaardigheid en de verschillende auto’s. We kijken er dus naar uit dat hij aan de start verschijnt."

Lindblad heeft al gereden

De eerste kilometers in de Racing Bulls zitten er al op voor Lindblad, maar de jonge Brit wist de auto niet heelhuids terug te brengen. Op een speciale filmdag reed hij op Imola met de nieuwe Racing Bulls-bolide voor 2026.