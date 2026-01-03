user icon
icon

Briatore wil Alpine terug naar de top brengen na 'marteling'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Briatore wil Alpine terug naar de top brengen na 'marteling'

Flavio Briatore heeft zijn zinnen gezet op een comebackverhaal met Alpine. Na een historisch slecht seizoen wil de adviseur van de Franse renstal niets liever dan terugkeren naar de voorhoede van de Formule 1. Met de komst van een Mercedes-krachtbron hoopt Alpine vanaf dit jaar weer aansluiting te vinden bij de topteams.

Het seizoen van 2025 was ronduit pijnlijk voor Alpine. Met slechts 22 punten eindigde het team als hekkensluiter in het constructeurskampioenschap, op maar liefst 48 punten achterstand van nummer negen Sauber. Voor Briatore, die successen boekte met andere teams, was het een harde realiteit.

Meer over Alpine 'Briatore vertrekt bij Alpine door komst Horner'

'Briatore vertrekt bij Alpine door komst Horner'

31 dec 2025
 Ook Gasly gaat 'grondeffect-auto's' niet missen: "Voor onze rug enorm zwaar"

Ook Gasly gaat 'grondeffect-auto's' niet missen: "Voor onze rug enorm zwaar"

2 jan

De Italiaan maakt duidelijk dat hij niet in de Formule 1 zit om simpelweg mee te draaien in het circus. Hij wil resultaten zien en snel ook. Het gevoel van machteloosheid tijdens raceweekenden vrat aan hem, zo geeft hij openlijk toe.

Lastige situatie voor Alpine

"Deze situatie is erg moeilijk voor ons. Ik ben het niet gewend. Twintig jaar geleden misschien wel, maar nu is elke zondag een marteling. Je hebt geen enkele kans. Je komt op circuits aan en ziet de monteurs de garage opbouwen, keihard werken. Dan zie je al die mensen hun uiterste best doen en heb je niet de mogelijkheid om van de race te genieten of naar huis te gaan met punten. Dat is enorm frustrerend. Ik hoop dat we komend seizoen alles dubbel en dwars terugbetalen", zo legt Briatore de situatie uit aan The Race. 

"We hebben niet de capaciteit om de auto van 2025 én die van 2026 te ontwikkelen. Dat was onze overtuiging toen we de beslissing namen, maar het bleek een onderschatting, omdat iedereen beter werk heeft geleverd dan wij. In het begin was onze auto nog P6, P5 op de grid. Daarna heeft iedereen de auto enorm verbeterd, meer dan wij. Daarom hebben we op een gegeven moment het risico genomen om alle inspanning in de auto van 2026 te stoppen."

'Renault nam het niet serieus'

Briatore legt een vinger op de zere plek en denkt dat het deels door Renault komt dat Alpine vorig seizoen achteraan de grid meedeed in plaats van vooraan: "Met de nieuwe motorregels nam Renault het destijds misschien niet serieus genoeg om de kosten te maken die de federatie verlangde. Iedereen investeerde enorm veel geld: Mercedes, Honda en Ferrari. Renault dacht: zo is het ook goed. Ik wijs niemand met de vinger, ik denk dat het gewoon zo is gelopen. In die tijd was Carlos Ghosn president en misschien had het management niet de moed om hem duidelijk te maken dat je de Formule 1 serieus moet nemen. Nu zien we het resultaat."

Het doel blijft simpel en Briatore blijft erin geloven. De Italiaan heeft al veel ervaring in de Formule 1, zo ook bij het kampioenschaps winnende Bennetton: "Het is een enorme, enorme uitdaging. Maar ik heb nog nooit een kleine uitdaging gehad. Bij Benetton lachten mensen ons uit omdat we een T-shirtfabrikant waren. En ondertussen wonnen we races, zonder autosport in onze genen."

F1 Nieuws Flavio Briatore Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.794

    Met een MB engine zal zeker een positieve verandering komen, laatste worden in 2026 zal toch niet meer gebeuren........

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 14:51
    • Stitch

      Posts: 6.185

      het hangt niet alleen van de motor af maar het gehele beestje moet opnieuw ontworpen worden. We gaan het zien. Bij zo'n uitspraak denk ik overigens dat Horner dus niet gaat komen want dan zou Flavio niet roepen dat hij het team terug aan de top wil brengen. Dan zou hij namelijk weggaan hebben we hier vorige week gelezen.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 16:42

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (75)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar