Flavio Briatore heeft zijn zinnen gezet op een comebackverhaal met Alpine. Na een historisch slecht seizoen wil de adviseur van de Franse renstal niets liever dan terugkeren naar de voorhoede van de Formule 1. Met de komst van een Mercedes-krachtbron hoopt Alpine vanaf dit jaar weer aansluiting te vinden bij de topteams.

Het seizoen van 2025 was ronduit pijnlijk voor Alpine. Met slechts 22 punten eindigde het team als hekkensluiter in het constructeurskampioenschap, op maar liefst 48 punten achterstand van nummer negen Sauber. Voor Briatore, die successen boekte met andere teams, was het een harde realiteit.

De Italiaan maakt duidelijk dat hij niet in de Formule 1 zit om simpelweg mee te draaien in het circus. Hij wil resultaten zien en snel ook. Het gevoel van machteloosheid tijdens raceweekenden vrat aan hem, zo geeft hij openlijk toe.

Lastige situatie voor Alpine

"Deze situatie is erg moeilijk voor ons. Ik ben het niet gewend. Twintig jaar geleden misschien wel, maar nu is elke zondag een marteling. Je hebt geen enkele kans. Je komt op circuits aan en ziet de monteurs de garage opbouwen, keihard werken. Dan zie je al die mensen hun uiterste best doen en heb je niet de mogelijkheid om van de race te genieten of naar huis te gaan met punten. Dat is enorm frustrerend. Ik hoop dat we komend seizoen alles dubbel en dwars terugbetalen", zo legt Briatore de situatie uit aan The Race.

"We hebben niet de capaciteit om de auto van 2025 én die van 2026 te ontwikkelen. Dat was onze overtuiging toen we de beslissing namen, maar het bleek een onderschatting, omdat iedereen beter werk heeft geleverd dan wij. In het begin was onze auto nog P6, P5 op de grid. Daarna heeft iedereen de auto enorm verbeterd, meer dan wij. Daarom hebben we op een gegeven moment het risico genomen om alle inspanning in de auto van 2026 te stoppen."

'Renault nam het niet serieus'

Briatore legt een vinger op de zere plek en denkt dat het deels door Renault komt dat Alpine vorig seizoen achteraan de grid meedeed in plaats van vooraan: "Met de nieuwe motorregels nam Renault het destijds misschien niet serieus genoeg om de kosten te maken die de federatie verlangde. Iedereen investeerde enorm veel geld: Mercedes, Honda en Ferrari. Renault dacht: zo is het ook goed. Ik wijs niemand met de vinger, ik denk dat het gewoon zo is gelopen. In die tijd was Carlos Ghosn president en misschien had het management niet de moed om hem duidelijk te maken dat je de Formule 1 serieus moet nemen. Nu zien we het resultaat."

Het doel blijft simpel en Briatore blijft erin geloven. De Italiaan heeft al veel ervaring in de Formule 1, zo ook bij het kampioenschaps winnende Bennetton: "Het is een enorme, enorme uitdaging. Maar ik heb nog nooit een kleine uitdaging gehad. Bij Benetton lachten mensen ons uit omdat we een T-shirtfabrikant waren. En ondertussen wonnen we races, zonder autosport in onze genen."