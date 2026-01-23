user icon
Horner doorbreekt stilte en komt met opvallende aankondiging

Horner doorbreekt stilte en komt met opvallende aankondiging

Het is nog altijd onduidelijk of voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. De Brit werd in verband gebracht met het team van Alpine, maar het is al geruime tijd stil rondom dit project. Horner komt nu met een opvallende aankondiging, en lijkt zich weer richting de Formule 1 te gaan begeven.

Horner was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen de Formule 1. De Brit was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, en beleefde veel successen met de Oostenrijkse renstal. Met Sebastian Vettel en Max Verstappen won Horner een vrachtlading aan titels, maar twee jaar geleden kwam hij onder vuur te liggen.

Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en er volgde een enorme soap. Horner werd uiteindelijk vrijgesproken, maar de rel bleef hem achtervolgen. Vorig jaar vielen de prestaties van Red Bull ook tegen, en werd superster Verstappen in verband gebracht met een vertrek. Daags na de Britse Grand Prix hakte de Red Bull-top de knoop door, en werd Horner na twintig jaar trouwe dienst aan de kant geschoven. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, en het team begon beter te presteren.

Deal met Alpine?

Horner sloot een overeenkomst met Red Bull over een afkoopsom, en is nu officieel met gardening leave. Hij werd met veel teams in verband gebracht, maar Alpine lijkt de meest logische optie voor hem te zijn. Horner zou een groep investeerders om zich heen hebben verzameld, en zou bezig zijn om de aandelen van Otro Capital over te nemen. Hierdoor kan hij meer macht krijgen binnen het team, en wordt het moeilijker hem weg te sturen.

Wat gaat Horner doen?

Horner heeft zich sinds zijn ontslag niet uitgesproken in de media, en hij verscheen amper in het openbaar. Daar gaat nu verandering in komen, want de Brit gaat eind volgende maand de theaters in. Op zijn Instagram Stories deelt hij een aankondiging voor een 'avond met Christian Horner'. Volgens de poster gaat hij vertellen over zijn leven in de Formule 1, en over wat er daarna gaat gebeuren.

Er gaan kaartjes voor drie voorstellingen in de verkoop, en deze vinden opvallend genoeg plaats in Australië. Op 24 februari is Horner in Melbourne, op 26 februari is hij in Sydney en op 2 maart gaat hij naar Perth. De timing is opvallend, want de F1-seizoensopener staat op 8 maart op het programma in Melbourne. De vraag is nu of Horner rond die tijd iets gaat aankondigen, of dat het hier slechts om toeval gaat.

marcelf1fan

Posts: 465

Jack Plooij doet dit ook...

  • 1
  • 23 jan 2026 - 10:21
Christian Horner

Reacties (4)

Login om te reageren
  • marcelf1fan

    Posts: 465

    Jack Plooij doet dit ook...

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 10:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.291

    A evening with Oud-sjagerijn.

    Ik ben er ook mee bezig om zoiets op poten te zetten.
    Ik ga dan 'n flink aantal anekdotes aanhalen en vertellen over het overgrote deel van de 'horde' en hun dikwijls...ahum, zeer grote kennis der F1.

    Ook trek ik wat gekke bekken en doe ik voordrachten.
    Daarna mag het publiek, waarvan ik hoop dat ze in grote getale aanwezig zullen zijn, vragen stellen.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 10:24
  • John6

    Posts: 11.478

    Wat hij ook gaat doen het is toch niet echt belangrijk, hoeveel macht hij had bij Red Bull dat komt niet meer terug voor hem, en ook als hij zich ergens inkoopt zal dat zijn met een waslijst met andere mensen, als hij er gelukkig van wordt is het toch goed.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 10:25

