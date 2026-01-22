Zak Brown kon het niet laten om toch even weer een klein steekje uit te delen aan Christian Horner. De CEO van McLaren, net als Horner een bekend gezicht in de Formule 1-paddock, kreeg voorafgaand aan het komende seizoen de vraag of hij zijn ex-collega al mist. Daar reageerde hij als volgt op.

Halverwege het F1-seizoen van 2025, werd Horner plotseling op straat gezet door Red Bull Racing. De tegenvallende resultaten en bovendien het schandaal dat boven zijn hoofd hing, zou voor de Oostenrijkse renstal een aanleiding zijn geweest om de wegen te scheiden. Laurent Mekies kwam, Max Verstappen begon ineens weer Grands Prix te winnen en bovendien konden zij Brown en McLaren het toch nog lastig maken. Uiteindelijk trok Lando Norris toch aan het langste eind en won de wereldtitel.

Brown sneert opnieuw

In gesprek met The Race voor de Oxios House, werd Brown geconfronteerd met Horner. Op de vraag of hij ‘Christian’ gaat missen, reageerde de Amerikaan op geheel eigenwijze: “Wie?”, waarop hij de lachers op zijn hand kreeg. Daaraan toevoegend zei hij dat Mekies het geweldig gedaan heeft bij Red Bull, wat ook weer een trap na betekende richting de Engelsman.

Horner en de andere teambazen, dat is al een verhaal op zich in de Formule 1. In de Netflix-serie Drive to Survive is te zien hoe de Brit regelmatig in de clinch lag met Mercedes-teambaas Toto Wolff en ook met Brown werd het vuur regelmatig aan elkaars schenen gelegd.

Keert Horner nog terug?

Toch bleken Horner en Brown ook goed met elkaar door een deur te kunnen. Afgelopen jaar werden de twee gespot in een restaurant, in het bijzijn van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Wat daar exact besproken is, is tot op de dag van vandaag niet bekend.

Of Brown Horner nou wel of niet mist, de kans is er nog altijd dat hij terug gaat keren in de paddock. Naar verluidt zal de voormalig teambaas bij Red Bull zich in willen kopen bij Alpine.