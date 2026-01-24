user icon
FIA onder vuur na steunen Mercedes: "Ze onderschatten het!"

FIA onder vuur na steunen Mercedes: "Ze onderschatten het!"

De vermeende motortruc van Mercedes blijft de gemoederen bezig houden in de Formule 1-wereld. Mercedes zou een maas in de wet hebben gevonden met de compressieverhoudingen, wat ze een groot voordeel oplevert. Bij de FIA maken ze zich geen zorgen, maar bij de andere teams denken ze daar heel anders over.

Het technisch reglement in de Formule 1 is voor aankomend seizoen flink op de schop gegaan. Er zijn nieuwe motorische en aerodynamische regels ingegaan, en dat zorgt ervoor dat iedereen praktisch op nul begint. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe auto's en krachtbronnen, en bij Mercedes lijken ze iets slims te hebben gevonden.

Ze hebben een trucje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor, en dat levert ze flink wat snelheid op. Ook bij Red Bull Powertrains zouden ze werken aan een soortgelijk trucje, maar Mercedes lijkt een voorsprong te hebben. Dit zou niet alleen het fabrieksteam, maar ook klantenteams McLaren, Williams en Alpine een voordeel opleveren.

Protesten in aantocht?

De teams die rijden met krachtbronnen van andere fabrikanten, maken zich zorgen. Er gaan geruchten rond over mogelijke protesten, maar volgens de FIA is er niets aan de hand. Er stond deze week een speciale vergadering op het programma, maar FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelde voorafgaand aan deze meeting dat er geen problemen zijn. Volgens hem valt het allemaal wel mee, en zal het geen significant voordeel opleveren.

'Tombazis heeft geen idee'

Bij de teams lijken ze daar heel anders over te denken, zo stelt de Britse krant The Telegraph. Een bron bij een team dat niet rijdt met een Mercedes- of Red Bull-krachtbron, stelt dat Tombazis en de FIA geen idee hebben hoeveel voordeel dit trucje zou opleveren. De teammedewerker stelt bij de krant dat hij verbaasd zou zijn als er geen protesten worden ingediend bij de seizoensopener in Australië.

De kans blijft dus aanwezig dat de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne gaat uitdraaien op een ongekende soap. Bij de FIA lijken ze echter niet in te willen grijpen.

Posts: 1.571

Posts: 1.571

Er wordt van alles en nog wat geroepen en geschreven... Maar er is niet aangetoond. Alles is op basis wat er geroepen wordt in de media! Er is geen controle, er is geen aanwijzing, en is niets aangetoond.

Laat alsjeblieft het testen beginnen. Dit is zoals elk jaar weer en grote "er moet wat ges... [Lees verder]

  • 7
  • 24 jan 2026 - 10:16
Reacties (22)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.474

    Soms wordt iets wat volgens de regels legaal is toch verboden, zoals de massademper van Renault indertijd, de actieve vering van Williams of het dubbele chassis van Lotus, puur om de sport interessant te houden.

    Maar soms lijken de regels bijna gemaakt om een team voordeel te bezorgen, zoals het motorenregelement dat in 2014 inging waar een concept werd gebruikt dat Mercedes had ontwikkeld en waar bovendien met een tokensysteem de doorontwikkeling van werd beperkt zodat het voordeel dat Mercedes had niet snel kon worden ingelopen. En daar werd lang niks tegen gedaan ondanks de grote dominantie van Mercedes.

    Ik hoop dat de regels deze keer eerlijk zijn opgesteld en dat, als Mercedes inderdaad een groot voordeel blijkt te hebben, snel wordt gekeken wat daar aan te doen is. Als ze een maas in de regels hebben gevonden: applaus voor de vindingrijkheid, en dan snel eruit met die troep.

    • + 6
    • 24 jan 2026 - 08:59
    • little-nightmare

      Posts: 2.316

      Ik vind het meer lijken op wat Ferrari in 2019 met de brandstof toevoer deed. Als de regels voorschrijven dat de compressie verhouding bijvoorbeeld 1:17 moet zijn maak je het zo dat die 1:17 is en niet dat als die warm is opeens 1:19 of 1:15 is.
      Ferrari had het destijds ook zo gemaakt dat de brandstof flow op de positie van de sensor goed was maar waar het de motor inging kon het meer zijn en daar hebben ze daarna 2jaar voor weg moeten gooien.

      • + 5
      • 24 jan 2026 - 09:38
    • Joeppp

      Posts: 8.254

      Ik vind het een hele lastige. Aan de ene kant vind ik het fantastisch dat er ingenieurs zijn die iets ontwikkelen wat binnen de regels valt maar waar niemand anders aan gedacht heeft. Maar in dit geval gaat het niet zozeer om een ingenieurs truc maar meer om juristen die de regels hebben beoordeeld. Iedereen weet inmiddels dat de verhouding anders is dan zou moeten ( en zoals omschreven) maar door het moment waarop de controle plaats vind het toch wordt goedgekeurd. Ja, het is slim maar ook onsportief.

      • + 3
      • 24 jan 2026 - 09:47
    • Need5Speed

      Posts: 3.474

      Dat met Ferrari was in strijd met de regels, die voorschreven dat de brandstoftoevoer nooit meer mocht zijn dan een bepaalde hoeveelheid per tijdseenheid. Het probleem was dat je dat moet kunnen meten, en dat werd met intervallen van 5 seconden gedaan.

      Ferrari had uitgedokterd wanneer de metingen plaats vonden. En als de coureur pas na een meetmoment vol op het gas ging kon hij dan tot het volgende meetmoment extra verbruiken, omdat in het eerste deel van die periode juist minder verbruikt was.
      Daardoor hadden ze vaak bij het uitaccelereren na een bocht een voordeel. Niet altijd, het meetmoment kon immers precies vallen op het moment dat ze op het gas gingen, maar vaak wel.

      Alleen was dat toch tegen de regels. De bedoeling was dat er niet meer brandstof verbruikt werd op enig moment, ongeacht van de manier van meten.

      Dat Ferrari de meetmethode bemonsterde was ook problematisch omdat daarmee actief misbruik gemaakt kon worden van fouten en zwakheden in de meetmethode in plaats van dat Ferrari zich naar eer en geweten aan de gestelde limieten houdt.
      En die kennis opent misschien zelfs de mogelijkheid de meting zelf te beïnvloeden.

      Het systeem compenseerde voor een relatief zwakke motor, dus toen dat door de extra FIA sensors wegviel hield Ferrari alleen die zwakke motor over.

      In het geval van deze aanpassing zijn de regels duidelijk: de compressieverhouding wordt koud gemeten want het is niet te doen om dat in bedrijfsomstandigheden te doen.
      Ik neem aan dat enige vorm van mechanische aanpassing om de compressieverhouding op te schroeven onder bedrijfsomstandigheden verboden is, maar als dit het gevolg is van het uitzetten van materialen dan wordt dat lastig te bestrijden.

      Wellicht was het beter geweest om de teams vrij te laten in de compressieverhouding, ook al leidt dat tot het gebruik van meer exotische en duurdere materialen. Maar dan hadden we dit gedoe niet.

      • + 3
      • 24 jan 2026 - 10:20
    • Patrace

      Posts: 6.481

      @N5S: dat snel eruit zal zeker niet gebeuren, want een motor aanpassen kost gewoon erg veel tijd. Veel meer dan een aanpassing maken aan een voorvleugel of iets dergelijks.
      Dus zie ik de FIA niet ingrijpen tijdens het seizoen, ook niet omdat Mercedes motoren levert aan 4 teams. Dus een aanpassing in de regels op korte termijn zou betekenen dat er 4 teams illegaal zijn. En 8 auto’s diskwalificeren gaan ze nooit doen.

      Het is overigens nog maar de vraag of de FIA überhaupt kan aantonen dat Mercedes de compressieverhouding aanpast.

      @Nightmare: ik weet niet hoe het precies in de regels is vastgelegd, maar als daar iets staat dat de verhouding 1:16 moet zijn bij een koude motor, dan is het dus legaal wat ze doen. Staat er ‘ …mag nooit hoger dan 1:16 … ‘, dan zijn ze wellicht illegaal.
      Het is niet aan de teams of motorfabrikanten om de bedoeling van de regels na te leven. Het gaat om wat er in de regels staat, niet om wat er mee bedoeld zou kunnen zijn. Dus de formulering is cruciaal.

      • + 3
      • 24 jan 2026 - 10:38
    • snailer

      Posts: 31.485

      Zoals jij het zegt klopt het deels, maar het effect is het zelfde.
      Toevoer speelt zich af voor de motor. Niet er in.

      Wat ik nu ga zeggen merk ik over op dat Ferrari nooit 'betrapt is'. Ze zijn wat mij betreft niet schuldig. Maar er zit iets van onsportiviteit in. Als je er neutraal naar kijkt. Als ik er als snail naar kijk, dan vond ik het een mooie vinding. Net als alle op het randje van de regels bevindende innovaties.

      Waar Ferrari de regel overtrad. Was het verbruik per tijdseenheid. Dit was toen, waarschijnlijk nu ook, gelimiteerd.

      Wat hier relevant is. De meetmethode (de sensor) verbloemde de 'overtreding'.

      En laat dit nu exact het zelfde zijn als deze motor truuk. Men omzeilt de 'overtreding' door de meetmethode.

      Ik ben het dus absoluut eens met little-nightmare.

      Iets anders over deze truuk.

      Waar ik mee worstel is dat ik niet begrijp wat het voordeel zou zijn. Ik heb hier mogelijk hulp nodig van een verbrandingsmotor expert. Conceptueel begrijp ik de verbrandingsmotor.
      Waar ik mee worstel. De regel is ook 500pk uit de verbrandingsmotor. Maximaal begreep ik.

      En voor een 6 cilinder turbo 1500 cc is het peanuts.

      De gemiddelde Ferrari motor voor wegauto's, 1500cc 6 cilinder turbo doet geknepen makkelijk 550 pk.

      Dus wat is de issue? Meer pk kan het niet zijn. Dus wat is dan het voordeel, want ze halen allemaal gewoon die 500pk. Ben ik van overtuigd.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 10:44
    • Need5Speed

      Posts: 3.474

      Het voordeel van een hogere compressieverhouding is dat er een hogere efficiëntie mee bereikt wordt bij gelijk vermogen. Dan hoef je minder brandstof mee te nemen voor hetzelfde vermogen wat in het begin van de race een gewichtsvoordeel geeft.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 11:00
    • snailer

      Posts: 31.485

      Dank je, Neede5Speed.

      Dat betekent dus niet dat de pk's, zeg maar die 15 stuks, de issue zijn.
      Het is dus de gewichtsbesparing via de brandstof.
      Geeft dus de Mercedes motor gebruikers en waarschijnlijk de RPPT gebruikers meer speling in strategie. Ze zouden met meer brandstof langer volle gas kunnen. Of ze zouden even veel kunnen besparen als concurrenten en zo voordeel hebben door minder gewicht.

      Voor mij blijft wat ik al vanaf het begin roep. Zeg toen me de nieuwe regels ietsje duidelijker werden. De volgende buiten zullen veel belangrijker zijn dan doe brandstof motor.
      - betrouwbaarheid brandstofmotor.
      - efficiëntie brandstof.
      - hybride component. Zeg maar de harvest en deploy. Degene die dit het meest efficiënt doet rijdt met de motor vooraan kwa rondesnelheid.
      - koelen hybride component. Er zal mega veel warmte worden gegenereerd in de packs.
      - betrouwbaarheid hybride.

      Uiteraard het Newey effect. Of het effect van de Newey Newey bij McLaren.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 12:44
    • Regenrace

      Posts: 2.267

      Het is zulke lastige materie dat ik me kan voorstellen dat de FIA moeite met de betekenis en consequenties van haar eigen regels heeft.
      Ik denk dus dat ze het even aanzien in de hoop dat er geen substantieel voordeel blijkt. Dat valt waarschijnlijk toch niet na een enkele race aan te tonen.
      Zo kunnen ze tevens ook tijd winnen met bedenken hoe ze metingen kunnen doen tijdens de race. Zolang ze dat niet op orde hebben zijn ze eigenlijk met handen gebonden en zullen ze doen alsof hun neus bloedt.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 14:55
  • Maximo

    Posts: 9.664

    Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik neig naar verbieden, al had die FIA dat wel veel eerder aan Mercedes moeten laten weten.

    Het is echt de regels omzeilen, volgens mij moeten we dit niet willen.

    Zit er iemand op te wachten dat we bij iedere GP starten met allemaal wagens die een motor met dit foefje onder de motorkap hebben?

    Ik denk dat de FIA onderschat heeft hoe zeer dit potentieel een grote smet op komend seizoen kan vormen.

    • + 1
    • 24 jan 2026 - 09:59
    • Patrace

      Posts: 6.481

      Verbieden voor dit seizoen lijkt me voor de FIA geen optie.

      Dan houden ze een grid over van 14 auto’s. En ik meende dat dat contractueel minimaal 16 auto’s moeten zijn.

      Plus dan heb je de kans dat er teams failliet gaan, waardoor je een nog groter probleem hebt.

      Ze zullen het wellicht aanscherpen in de reglementen voor 2027. Dat lijkt me realistisch.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 10:52
    • Maximo

      Posts: 9.664

      De FIA zal het nu niet meer verbieden nee, dan zetten ze zichzelf in hun hemd dat ze het niet eerder hebben aangegeven bij Mercedes.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 11:09
    • SennaS

      Posts: 11.300

      Iedereen is vrij om middels innovaties de regels te omzeilen.
      Gelijke kansen dus.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 12:47
  • shakedown

    Posts: 1.571

    Er wordt van alles en nog wat geroepen en geschreven... Maar er is niet aangetoond. Alles is op basis wat er geroepen wordt in de media! Er is geen controle, er is geen aanwijzing, en is niets aangetoond.

    Laat alsjeblieft het testen beginnen. Dit is zoals elk jaar weer en grote "er moet wat geschreven worden" soap

    • + 7
    • 24 jan 2026 - 10:16
    • SEN1

      Posts: 2.710

      Het gerucht zou komen van ex medewerkers van Mercedes. Als ik me niet vergis.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 10:50
    • WickieDeViking

      Posts: 197

      Je hebt gelijk dat er op dit moment geen enkel hard bewijs is en dat het vooral gevoed wordt door wat er in de media rondgaat, maar aan de andere kant is het ook niet puur verzonnen, aangezien meerdere motorfabrikanten het onderwerp officieel bij de FIA hebben neergelegd. Dat maakt het iets meer dan alleen sensatie, maar voorlopig blijft het inderdaad afwachten.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 10:51
    • SennaS

      Posts: 11.300

      Uit voorzorg is er al protest ingediend.
      Zolang de fia iets niet kan meten of constateren is het hele veld vrij om het te gebruiken.
      Kortom gelijke speelveld tav ontwikkeling en innovatie.
      Dat zou het een stuk makkelijker maken voor de fia en teams en geen gezeur over protesten of onderzoeken, zou veel gedoe en geld besparen

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 12:55
    • Larry Perkins

      Posts: 62.722

      Motor regels niet voor Australië aangepast

      Meerdere F1-motor leveranciers hadden hun zorgen geuit over de geruchten dat Mercedes en Red Bull Powertrains een manier hadden gevonden om een hogere compressieverhouding uit de motor te krijgen dan toegestaan. Dat zou een voordeel van enkele pk's kunnen opleveren, wat zich in de baan weer vertaalt in enkele tienden van een seconde.

      De mogelijke maas in de regels en eventuele aanpassingen in de meetmethode stonden donderdag hoog op de agenda in het overleg tussen de FIA en de motor fabrikanten, maar hebben vooralsnog niet geleid tot veranderingen.
      Het is bekend dat Ferrari, Honda en Audi zich fel hebben uitgesproken tegen de gevolgen van de maas in de regels die door Mercedes en Red Bull is gevonden. Aanpassingen aan de motoren zijn echter niet meer mogelijk, omdat die al maanden geleden is goedgekeurd. Dat betekent dat een eventueel prestatievoordeel tot en met 2027 blijft bestaan.

      Mattia Binotto, baas van het F1-project van Audi zei dat hij hoopte dat de bijeenkomst van de motor fabrikanten in elk geval duidelijke richtlijnen zou opleveren voor de toekomst. In werkelijkheid bleef alles echter bij het oude. Het voorstel om een extra sensor in de verbrandingskamer te plaatsen kreeg geen unanieme steun en ging dus niet door.

      Het is zeker niet ondenkbaar dat al bij de eerste Grand Prix een officieel protest wordt ingediend, wat de spanningen meteen kan doen oplopen. Dit is pas de eerste kwestie die naar buiten is gekomen, maar het lijkt erop dat er meer onopgeloste problemen zijn die de start van dit langverwachte reglementaire tijdperk kunnen overschaduwen. (MS, 23 januari 2026, herhaalde plaatsing)

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 14:56
  • SennaS

    Posts: 11.300

    Zoveelste keer dat een innovatie van Mercedes verboden wordt terwijl ze door de tests komen.
    Competitievervalsing door dit soort innovaties te laten verbieden omdat jezelf het niet voor elkaar krijgt. Mercedes heeft hierdoor sommige wk’s net verloren.
    Vorig jaar werd uiteraard onder aanvoering van rbr de bandenmanagement innovatie van mcl onder de loep genomen door de fia.
    Iedereen is veij om middels innovaties de regels te omzeilen.
    Dat is F1

    • + 1
    • 24 jan 2026 - 12:50
    • SEN1

      Posts: 2.710

      Regels mogen niet 'omzeilt' worden. Al is het uiteindelijk wel wat er gebeurd. Regels worden namelijk anders 'geïnterpreteerd', vooral vaak omdat ze niet specifiek genoeg in detail beschreven worden. Dan kun je met mazen in de wet spelen.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 13:27
    • WickieDeViking

      Posts: 197

      Weer zeg je iets, zonder bij de feiten te blijven. Ik snap steeds waarom mensen op een bepaalde manier tegen jou doen.

      Waarom zeg je niet gewoon hoe het echt is? Dat doe ik ook in discussies, zonder polariserend te zijn.

      Dus bij deze even de feiten:

      - Het klopt niet dat Mercedes haar systeem al verboden. Dus waar je dat vandaan haalt is voor mij een raadseln.

      - Veel van Mercedes haar innovaties, zoals de split turbo of slimme ERS-integratie, bleven gewoon legaal en dominant.
      DAS werd pas voor het volgende seizoen verboden, niet tijdens gebruik.

      Het idee dat dit “competitievervalsing” is of dat Mercedes WK’s heeft verloren door verboden innovaties is totaal niet onderbouwd. Net als bij Mercedes checken concurrenten ook Red Bull, Ferrari of McLaren. Vorig jaar werd McLaren’s bandenmanagementinnovatie onder de loep genomen en ze hebben ok al eens gezeur gehad over hun F-duct. Red Bull heeft gezeur gehad met flexi vleugels en de vloer en Ferrari met het brandstofsysteem.

      Red Bull, Ferrari en McLaren hebben dus ook te maken gehad met FIA controles, protesten en verduidelijkingen en ze moesten soms ontwerpen aanpassen of begrenzen.

      Dat laat dus zien dat technische discussies en onderzoeken algemeen in de F1 zijn, niet iets wat specifiek tegen Mercedes gericht is.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 13:27
  • inflatable

    Posts: 3.703

    Als 2026 wordt zoals 2014 dan haak ik vrij snel ook weer af vrees ik.. George Russell was opvallend vol vertrouwen en noemde de motor ook specifiek (waarom doe je dat als coureur?).. We gaan het wel zien, maar ik heb er op dit moment geen goed gevoel over..

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 14:28

