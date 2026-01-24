De vermeende motortruc van Mercedes blijft de gemoederen bezig houden in de Formule 1-wereld. Mercedes zou een maas in de wet hebben gevonden met de compressieverhoudingen, wat ze een groot voordeel oplevert. Bij de FIA maken ze zich geen zorgen, maar bij de andere teams denken ze daar heel anders over.

Het technisch reglement in de Formule 1 is voor aankomend seizoen flink op de schop gegaan. Er zijn nieuwe motorische en aerodynamische regels ingegaan, en dat zorgt ervoor dat iedereen praktisch op nul begint. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe auto's en krachtbronnen, en bij Mercedes lijken ze iets slims te hebben gevonden.

Ze hebben een trucje gevonden met de compressieverhoudingen van de motor, en dat levert ze flink wat snelheid op. Ook bij Red Bull Powertrains zouden ze werken aan een soortgelijk trucje, maar Mercedes lijkt een voorsprong te hebben. Dit zou niet alleen het fabrieksteam, maar ook klantenteams McLaren, Williams en Alpine een voordeel opleveren.

Protesten in aantocht?

De teams die rijden met krachtbronnen van andere fabrikanten, maken zich zorgen. Er gaan geruchten rond over mogelijke protesten, maar volgens de FIA is er niets aan de hand. Er stond deze week een speciale vergadering op het programma, maar FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelde voorafgaand aan deze meeting dat er geen problemen zijn. Volgens hem valt het allemaal wel mee, en zal het geen significant voordeel opleveren.

'Tombazis heeft geen idee'

Bij de teams lijken ze daar heel anders over te denken, zo stelt de Britse krant The Telegraph. Een bron bij een team dat niet rijdt met een Mercedes- of Red Bull-krachtbron, stelt dat Tombazis en de FIA geen idee hebben hoeveel voordeel dit trucje zou opleveren. De teammedewerker stelt bij de krant dat hij verbaasd zou zijn als er geen protesten worden ingediend bij de seizoensopener in Australië.

De kans blijft dus aanwezig dat de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne gaat uitdraaien op een ongekende soap. Bij de FIA lijken ze echter niet in te willen grijpen.