'Briatore vertrekt bij Alpine door komst Horner'

'Briatore vertrekt bij Alpine door komst Horner'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt steeds dichterbij een comeback in de Formule 1-paddock te komen. Horner wordt in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij een groot aandelenpakket wil kopen. De vraag is wat dit betekent voor de toekomst van Flavio Briatore.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Na een periode vol controverse en tegenvallende resultaten werd Horner afgelopen zomer aan de kant geschoven. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sloot een overeenkomst over het beëindigen van zijn contract. Horner is nu officieel met gardening leave, en mag tot en met het voorjaar niet terugkeren in de paddock.

Horner lijkt op de achtergrond al wel bezig te zijn met een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in de afgelopen weken bleek dat Alpine de meest realistische mogelijkheid is. Horner zou een groep investeerders om zich heen hebben verzameld, en ze zouden in onderhandeling zijn met investeringsmaatschappij Otro Capital om deze aandelen over te nemen.

De teamstructuur van Alpine

Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken, maar het staat vast dat Horner wil terugkeren. De vraag is ook wat de mogelijke komst van Horner gaat betekenen voor de teamstructuur bij Alpine. Begin dit jaar vertrok teambaas Oliver Oakes bij het team, waarna Flavio Briatore meer macht kreeg. Briatore geldt nog steeds als de machtige man binnen het team, maar Steve Nielsen werd aangesteld als de indirecte opvolger van Oakes.

Blijft Briatore bij Alpine?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport bestaat er bij de eventuele komst van Horner vooral twijfel over de toekomst van Briatore. De twee kunnen het goed met elkaar vinden, maar de kans lijkt klein dat ze samen bij het team gaan werken. Volgens AMuS is het zelfs onwaarschijnlijk dat Briatore bij Alpine betrokken zal blijven als Horner zijn intrede maakt.

De komende maanden zullen uitwijzen wat er exact gaat gebeuren bij Alpine. Vooralsnog gaat het team het seizoen in met Nielsen en Briatore aan het roer.

Rimmer

Posts: 13.098

Die tijd is allang voorbij en een veel gehoord grapje de jaren 90.
Sinds de komst van liberty, Max en het waanzinnige AD’21 spektakel is de F1 een miljarden business geworden en zijn teams zo enorm veel in waarde gestegen dat er bijna geen prijskaartjes meer aan te hangen zijn.
Was Haas enkel... [Lees verder]

  • 3
  • 31 dec 2025 - 15:23
Reacties (5)

  • Williams_F1

    Posts: 1.267

    Nou we zullen met spanning afwachten hoor.:)

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 12:29
  • meister

    Posts: 4.184

    Als je snel miljonair wilt worden moet je als miljardair een F1 team beginnen.

    • + 2
    • 31 dec 2025 - 13:30
    • Rimmer

      Posts: 13.097

      Die tijd is allang voorbij en een veel gehoord grapje de jaren 90.
      Sinds de komst van liberty, Max en het waanzinnige AD’21 spektakel is de F1 een miljarden business geworden en zijn teams zo enorm veel in waarde gestegen dat er bijna geen prijskaartjes meer aan te hangen zijn.
      Was Haas enkele seizoenen geleden vooral een team dat maar net rondkwam en zo weinig waard dat Gene liever door ging dan cashen op zijn investering, daar is Haas vandaag de dag een miljarden team.
      Nieuwkomers kunnen alleen nog maar toetreden door een bestaand team te kopen en dat betekent dat de waarde van een privaatteam inmiddels vele malen over de kop is gegaan.
      Horner moet zelfs met een groep mensen honderden miljoenen op tafel leggen en dan hebben ze slechts een stukje van de taart.
      Er gingen begin dit jaar nog geruchten dat de Saudi’s met 12 miljard de markt op wilden en een eigen F1 team wilden kopen. Zo ver is het niet gekomen maar dat is slechts een kwestie van tijd.
      AM overkopen van Stroll? Leg de miljarden maar neer.
      Ferrari of Mercedes overkopen? Kan niet eens.
      RB idem dito. Alleen de nieuw opgezette motor afdeling vergde al een miljard investering.
      Audi deed het slim met de overname van Sauber voor een relatieve habbekrats. Net zoals ze daarna Binotto binnenhaalden voor de prijs van iemand die contract vrij was.
      F1 teams zijn vloeibaar goud geworden.

      • + 3
      • 31 dec 2025 - 15:23
  • shakedown

    Posts: 1.539

    Briatote was toch alleen als tijdelijk binnengehaald om orde op zaken te stellen? Denk dat als Horner daar gaat starten, briatote zijn werk bijzonder goed gedaan heeft.

    • + 1
    • 31 dec 2025 - 15:12
  • John60

    Posts: 16

    Als je zulke vrienden hebt, heb je geen vijand nodig

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 15:23

