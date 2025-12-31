Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt steeds dichterbij een comeback in de Formule 1-paddock te komen. Horner wordt in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij een groot aandelenpakket wil kopen. De vraag is wat dit betekent voor de toekomst van Flavio Briatore.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Na een periode vol controverse en tegenvallende resultaten werd Horner afgelopen zomer aan de kant geschoven. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en sloot een overeenkomst over het beëindigen van zijn contract. Horner is nu officieel met gardening leave, en mag tot en met het voorjaar niet terugkeren in de paddock.

Horner lijkt op de achtergrond al wel bezig te zijn met een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in de afgelopen weken bleek dat Alpine de meest realistische mogelijkheid is. Horner zou een groep investeerders om zich heen hebben verzameld, en ze zouden in onderhandeling zijn met investeringsmaatschappij Otro Capital om deze aandelen over te nemen.

De teamstructuur van Alpine

Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken, maar het staat vast dat Horner wil terugkeren. De vraag is ook wat de mogelijke komst van Horner gaat betekenen voor de teamstructuur bij Alpine. Begin dit jaar vertrok teambaas Oliver Oakes bij het team, waarna Flavio Briatore meer macht kreeg. Briatore geldt nog steeds als de machtige man binnen het team, maar Steve Nielsen werd aangesteld als de indirecte opvolger van Oakes.

Blijft Briatore bij Alpine?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport bestaat er bij de eventuele komst van Horner vooral twijfel over de toekomst van Briatore. De twee kunnen het goed met elkaar vinden, maar de kans lijkt klein dat ze samen bij het team gaan werken. Volgens AMuS is het zelfs onwaarschijnlijk dat Briatore bij Alpine betrokken zal blijven als Horner zijn intrede maakt.

De komende maanden zullen uitwijzen wat er exact gaat gebeuren bij Alpine. Vooralsnog gaat het team het seizoen in met Nielsen en Briatore aan het roer.