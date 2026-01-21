Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Ze rijden vanaf dit seizoen met eigen motoren, die ze samen met Ford gaan produceren. Ford-CEO Jim Farley is blij dat de rust is wedergekeerd binnen Red Bull na een periode vol controverse.

Red Bull heeft twee wisselvallige jaren met veel onrust achter de rug. In 2024 werd Max Verstappen nog wel wereldkampioen, maar werd het jaar overschaduwd door de rel omtrent toenmalig teambaas Christian Horner. De Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. De zaak bleef hem achtervolgen, terwijl er achter de schermen ook een machtsstrijd met teamadviseur Helmut Marko woedde.

Terwijl Horner onder vuur lag, werd er samen met Ford hard gewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe motor. Horner werd vorig jaar na een reeks teleurstellende Grands Prix de deur gewezen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van de Fransman zette het team grote stappen, keerde de rust terug en wist Max Verstappen zich weer te mengen in de strijd om de wereldtitel.

Waarom koos Ford voor Red Bull?

Nu de Horner-periode definitief achter de rug is, kan de blik naar de toekomst. Vorige week trok Red Bull het doek van de nieuwe RB22 in Detroit, en Ford-CEO Jim Farley was onder de indruk van wat hij daar zag. In de podcast The Fast and The Curious legde hij de keuze voor Red Bull uit: "Ik denk dat Red Bull de juiste sfeer naar de paddock brengt, hun deel van de paddock is anders."

"Wat we leuk vinden aan dit team, is het onverwachte. In de laatste vier jaar gebeurde het omgekeerde van wat je verwachtte. Ze werden nog groter en succesvoller, ze werden wereldkampioen en maken nu onderdeel uit van de gevestigde orde."

'Er was eerst controverse'

Farley lijkt daarna naar de Horner-rel te verwijzen: "Ja, ze hadden hiervoor al veel races gewonnen, maar er was controverse. Nu zijn we aan een nieuw Red Bull-tijdperk begonnen, met Laurent, met Max, de 2026-regels en de terugkeer van Red Bull als topteam. We zitten in een andere realiteit. De logica achter waarom Red Bull aantrekkelijk was, veranderde. Ze zijn veranderd, en wij zijn veranderd. Maar het slaat allemaal nog steeds ergens op."