user icon
icon

Ford blij dat Horner is ontslagen: "Er was veel controverse bij Red Bull"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford blij dat Horner is ontslagen: "Er was veel controverse bij Red Bull"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Ze rijden vanaf dit seizoen met eigen motoren, die ze samen met Ford gaan produceren. Ford-CEO Jim Farley is blij dat de rust is wedergekeerd binnen Red Bull na een periode vol controverse.

Red Bull heeft twee wisselvallige jaren met veel onrust achter de rug. In 2024 werd Max Verstappen nog wel wereldkampioen, maar werd het jaar overschaduwd door de rel omtrent toenmalig teambaas Christian Horner. De Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. De zaak bleef hem achtervolgen, terwijl er achter de schermen ook een machtsstrijd met teamadviseur Helmut Marko woedde.

Meer over Ford Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Kijk hier naar de speciale launch van Red Bull Racing

Kijk hier naar de speciale launch van Red Bull Racing

15 jan

Terwijl Horner onder vuur lag, werd er samen met Ford hard gewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe motor. Horner werd vorig jaar na een reeks teleurstellende Grands Prix de deur gewezen, en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van de Fransman zette het team grote stappen, keerde de rust terug en wist Max Verstappen zich weer te mengen in de strijd om de wereldtitel.

Waarom koos Ford voor Red Bull?

Nu de Horner-periode definitief achter de rug is, kan de blik naar de toekomst. Vorige week trok Red Bull het doek van de nieuwe RB22 in Detroit, en Ford-CEO Jim Farley was onder de indruk van wat hij daar zag. In de podcast The Fast and The Curious legde hij de keuze voor Red Bull uit: "Ik denk dat Red Bull de juiste sfeer naar de paddock brengt, hun deel van de paddock is anders."

"Wat we leuk vinden aan dit team, is het onverwachte. In de laatste vier jaar gebeurde het omgekeerde van wat je verwachtte. Ze werden nog groter en succesvoller, ze werden wereldkampioen en maken nu onderdeel uit van de gevestigde orde."

'Er was eerst controverse'

Farley lijkt daarna naar de Horner-rel te verwijzen: "Ja, ze hadden hiervoor al veel races gewonnen, maar er was controverse. Nu zijn we aan een nieuw Red Bull-tijdperk begonnen, met Laurent, met Max, de 2026-regels en de terugkeer van Red Bull als topteam. We zitten in een andere realiteit. De logica achter waarom Red Bull aantrekkelijk was, veranderde. Ze zijn veranderd, en wij zijn veranderd. Maar het slaat allemaal nog steeds ergens op."

Larry Perkins

Posts: 62.663

Off-topic:

[b] Overzicht contracten Formule 1-coureurs [/b]
[i] Coureur, team, einde contract (F1-debuut) [/i]
Oscar Piastri, McLaren, 2028* (2023)
Lando Norris, McLaren, 2027* (2019)
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, [b][i]2026[/b][/i] (2025)
George Russell, Mercedes, [b][i]2026[/b][/i]* (2019... [Lees verder]

  • 2
  • 21 jan 2026 - 16:17
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing Ford

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.663

    Off-topic:

    Overzicht contracten Formule 1-coureurs
    Coureur, team, einde contract (F1-debuut)
    Oscar Piastri, McLaren, 2028* (2023)
    Lando Norris, McLaren, 2027* (2019)
    Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2026 (2025)
    George Russell, Mercedes, 2026* (2019)
    Max Verstappen, Red Bull Racing, 2028 (2015
    Isack Hadjar, Red Bull Racing, 2026 (2025)
    Charles Leclerc Ferrari, 2027* (2018)
    Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 (2007
    Alexander Albon, Williams, 2026* (2019)
    Carlos Sainz, Williams, 2026* (2015)
    Liam Lawson, Racing Bulls, 2026 (2023)
    Arvid Lindblad, Racing Bulls, 2026 (2026)
    Lance Stroll, Aston Martin, 2026** (2017)
    Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 (2001)
    Esteban Ocon, Haas F1, 2026 (2016)
    Oliver Bearman, Haas F1, 2026 (2024)
    Nico Hülkenberg, Audi, 2026* (2010)
    Gabriel Bortoleto, Audi, 2026*, 2025)
    Pierre Gasly, Alpine, 2028 (2017)
    Franco Colapinto, Alpine, 2026 (2024)
    Valtteri Bottas, Cadillac, 2026 (2013)
    Sergio Pérez, Cadillac, 2026 (2011)

    vet/cursief: contract loopt af in 2026
    * meerjarige deal waarvan niet alle details bekend zijn
    ** Lance Stroll ligt vast voor '2025 en daarna'

    • + 2
    • 21 jan 2026 - 16:17
    • Larry Perkins

      Posts: 62.663

      (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 16:21
    • F1jos

      Posts: 4.966

      2026 wordt een mooie jaar, ze doen hun best om in de kijkers te rijden.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 17:46
  • F1jos

    Posts: 4.966

    Ford is blij dat Max is gebleven.

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 17:49

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar