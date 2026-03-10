Het team van Red Bull Racing heeft vlak voor de Grand Prix van China een nieuwe sponsor aangetrokken. De Oostenrijkse renstal heeft een deal gesloten met het bedrijf Indeed, en de logo's van deze nieuwe sponsor zullen aankomend weekend al te zien zijn op de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar.

Het team van Red Bull heeft in de afgelopen maanden meerdere grote partners aangetrokken. Dit jaar verlengde Red Bull hun deal met titelsponsor Oracle, een deal die tientallen miljoenen waard is, en ze hebben met motorpartner Ford een andere grote vis in huis gehaald. Toch is dit voor Red Bull niet genoeg, en ze hebben nu een nieuwe partner aangetrokken.

Wat houdt deze nieuwe deal in?

Red Bull heeft namelijk een samenwerking met de banenwebsite Indeed aangekondigd. Het bedrijf stapt voor het eerst in de Formule 1 en ze hebben een meerjarige deal getekend met Red Bull. Ze zijn aangetrokken als de nieuwe Recruitment Partner van het team, en ze zullen ook te zien zijn op de door Red Bull gesteunde auto's in de F1 Academy, waarvan het nieuwe seizoen aankomend weekend van start gaat in China.

Op het circuit van Shanghai zullen de logo's van Indeed voor het eerst te zien zijn op de auto's van viervoudig wereldkampioen Verstappen en Hadjar. De logo's zullen onder meer te zien zijn aan de binnenkant van de Halo en aan de zijkant van de auto. De logo's zitten op een goed zichtbaar deel van de RB22, maar het is onbekend hoeveel geld deze nieuwe samenwerking waard is.

Hoe is Red Bull aan het seizoen begonnen?

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is afgelopen weekend aardig van start gegaan voor het team van Red Bull. Voor Verstappen begon het weekend op een tegenvallende wijze met een crash in de kwalificatie. Hij wist zich in de Grand Prix nog wel terug te werken naar de zesde plaats, wat voor tevredenheid zorgde bij het team. Hadjar kwalificeerde zich als derde, maar moest al snel opgeven met motorproblemen.