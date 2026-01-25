Charles Leclerc kijkt met vertrouwen én nieuwsgierigheid vooruit naar 2026. De Ferrari-coureur begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn lange avontuur bij de Scuderia en benadrukt dat vooral de compleet vernieuwde auto een doorslaggevende rol gaat spelen. Volgens de Monegask is het doel helder: Ferrari terugbrengen naar de top.

Leclerc staat aan de vooravond van zijn achtste seizoen in dienst van Ferrari. Na jaren waarin successen werden afgewisseld met teleurstellingen, breekt in 2026 een periode aan waarin alles opnieuw wordt gemeten. Nieuwe regels, een andere auto en een frisse start zorgen voor optimisme, maar ook voor onzekerheid.

Grote reset zorgt voor onzekerheid én kansen

Volgens Leclerc is het dit jaar lastiger dan ooit om vooraf te bepalen wie de beste papieren heeft. “De verschillen met het verleden zijn enorm. Totdat we echt gaan racen, weet niemand waar hij staat,” klinkt het realistisch. Juist daarom wordt de voorbereiding doorslaggevend.

“Dit seizoen is de aanloop belangrijker dan ooit,” legt Leclerc uit in een video van Ferrari. “Er zitten veel nieuwe systemen in de auto en die moeten we volledig begrijpen. Achter de schermen wordt enorm hard gewerkt om er vanaf race één te staan.” Dat proces stemt hem hoopvol: “We hebben geleerd van eerdere grote veranderingen en dat geeft vertrouwen.”

Energiebeheer sleutel tot succes in 2026

De reglementswijzigingen voor 2026 zijn ingrijpend, maar één aspect springt er voor Leclerc bovenuit. “De krachtbron en vooral het energiemanagement worden cruciaal,” stelt hij. “Door het grotere elektrische aandeel wordt het managen van de auto tijdens de race veel complexer. Dat vraagt om een andere manier van rijden.”

Juist die uitdaging spreekt de Ferrari-coureur aan. “Het wordt aanpassen, en snel ook. Maar misschien is dat wel het meest interessante deel van deze nieuwe generatie auto’s.”

Eerst gevoel, daarna data

Hoe hij de nieuwe SF-26 zal benaderen tijdens zijn eerste meters? Leclerc vertrouwt op een mix van instinct en analyse. “In het begin rijd ik vooral op gevoel. Zo leer je een auto het snelst kennen. Daarna ga je verfijnen met data en technologie. Eerst instinct, daarna de details.”

Tot slot richt Leclerc zich tot de tifosi, die Ferrari ook in lastige tijden zijn blijven steunen. “De fans maken Ferrari bijzonder. Hun steun motiveert ons elke dag om beter te worden,” besluit hij. “Ik zit hier sinds 2019 en we hebben samen grote veranderingen doorgemaakt. Daarom geloof ik dat we deze uitdaging aankunnen. We zullen er alles aan doen om Ferrari terug te brengen naar waar het thuishoort.”