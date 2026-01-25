user icon
Leclerc vastberaden: "Ferrari moet weer terug naar de top"

Charles Leclerc kijkt met vertrouwen én nieuwsgierigheid vooruit naar 2026. De Ferrari-coureur begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn lange avontuur bij de Scuderia en benadrukt dat vooral de compleet vernieuwde auto een doorslaggevende rol gaat spelen. Volgens de Monegask is het doel helder: Ferrari terugbrengen naar de top.

Leclerc staat aan de vooravond van zijn achtste seizoen in dienst van Ferrari. Na jaren waarin successen werden afgewisseld met teleurstellingen, breekt in 2026 een periode aan waarin alles opnieuw wordt gemeten. Nieuwe regels, een andere auto en een frisse start zorgen voor optimisme, maar ook voor onzekerheid.

Grote reset zorgt voor onzekerheid én kansen

Volgens Leclerc is het dit jaar lastiger dan ooit om vooraf te bepalen wie de beste papieren heeft. “De verschillen met het verleden zijn enorm. Totdat we echt gaan racen, weet niemand waar hij staat,” klinkt het realistisch. Juist daarom wordt de voorbereiding doorslaggevend.

“Dit seizoen is de aanloop belangrijker dan ooit,” legt Leclerc uit in een video van Ferrari. “Er zitten veel nieuwe systemen in de auto en die moeten we volledig begrijpen. Achter de schermen wordt enorm hard gewerkt om er vanaf race één te staan.” Dat proces stemt hem hoopvol: “We hebben geleerd van eerdere grote veranderingen en dat geeft vertrouwen.”

Energiebeheer sleutel tot succes in 2026

De reglementswijzigingen voor 2026 zijn ingrijpend, maar één aspect springt er voor Leclerc bovenuit. “De krachtbron en vooral het energiemanagement worden cruciaal,” stelt hij. “Door het grotere elektrische aandeel wordt het managen van de auto tijdens de race veel complexer. Dat vraagt om een andere manier van rijden.”

Juist die uitdaging spreekt de Ferrari-coureur aan. “Het wordt aanpassen, en snel ook. Maar misschien is dat wel het meest interessante deel van deze nieuwe generatie auto’s.”

Eerst gevoel, daarna data

Hoe hij de nieuwe SF-26 zal benaderen tijdens zijn eerste meters? Leclerc vertrouwt op een mix van instinct en analyse. “In het begin rijd ik vooral op gevoel. Zo leer je een auto het snelst kennen. Daarna ga je verfijnen met data en technologie. Eerst instinct, daarna de details.”

Tot slot richt Leclerc zich tot de tifosi, die Ferrari ook in lastige tijden zijn blijven steunen. “De fans maken Ferrari bijzonder. Hun steun motiveert ons elke dag om beter te worden,” besluit hij. “Ik zit hier sinds 2019 en we hebben samen grote veranderingen doorgemaakt. Daarom geloof ik dat we deze uitdaging aankunnen. We zullen er alles aan doen om Ferrari terug te brengen naar waar het thuishoort.”

Het bericht van 2025 is aangepast naar 2026.

Reacties (4)

  AUDI_F1

    Posts: 3.529

    Het bericht van 2025 is aangepast naar 2026.

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 09:47
  Maximo

    Posts: 9.666

    Dit zegt hij omdat het moet maar of hij het zelf nog geloofd betwijfel ik. Vooral de tweede seizoenshelft afgelopen jaar liet hij blijken het geloof in Ferrari te zijn verloren.

    Het is inmiddels nog steeds intern niet koek en ei bij Ferrari, eindelijk is het mis gegaan toen Lewis Sainz heeft vervangen en tenzij Lewis een wonderbaarlijke herrijzenis krijgt zal die onrust alleen maar toenemen.

    2026 zal zo maar het laatste seizoen van zowel Leclerq, Vasseur en Lewis bij Ferrari kunnen zijn als ze niet aan kunnen haken bij de top.

    Het bestuur, demeans, de Italiaanse media, het Ferrari personeel en Leclerq zullen een nieuw "overgangsjaar" niet opnieuw accepteren

    • + 1
    • 25 jan 2026 - 09:58
  Snorremans

    Posts: 205

    Kijk het nog één jaar aan, Leclerc. Pak dan je spullen en ga aub weg bij ferrari. Je verdien beter dan dat. Zo zonde van al dat talent.

    • + 1
    • 25 jan 2026 - 10:08
  Pietje Bell

    Posts: 32.846

    Ferrari announces Carlo Santi as Lewis Hamilton's new racing engineer as interim,
    replacing Riccardo Adami.

    Carlo Santi worked with Kimi Raikkonen at Ferrari in the same position, but will have
    this function for a short period of time, since Ferrari will bring someone from Mclaren,
    understands "Il Corriere".

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 12:31

