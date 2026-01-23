Max Verstappen heeft belangrijk nieuws gedeeld in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft namelijk zijn nieuwe helmdesign met de rest van de wereld gedeeld. Zijn nieuwe helm vertoont veel gelijkenissen met het design dat hij vorig jaar gebruikte.

Verstappen rijdt al jaren rond met een helm in het blauw, rood en wit. Het zijn de kleuren van de vlag van zijn vaderland Nederland, en aan de bovenzijde van Verstappens helm is vrijwel altijd een grote leeuw te zien. Voor Verstappen gaat er dit jaar veel veranderen, en die details zijn ook terug te zien in het design van zijn nieuwe helm.

Verstappen is dit jaar immers niet de regerend wereldkampioen. Hij kwam vorig jaar twee WK-puntjes te kort om Lando Norris van het wereldkampioenschap te houden, en rijdt dit jaar dus met een ander startnummer. Verstappen heeft zijn oude nummer 33 ingeruild voor 3, en dat nummer is dan ook te zien op de helm. Ook bij Verstappens team Red Bull zijn er veel veranderingen, aangezien het team gaat rijden met zelfontwikkelde motoren die ze in samenwerking met Ford produceren.

Wat is er veranderd?

Al deze veranderingen zijn ook terug te zien op de nieuwe helm van Verstappen, die hij aankomend seizoen gaat gebruiken. In vergelijking met vorig jaar zijn er slechts een paar kleine verschillen als het aankomt op het design. Verstappen houdt vast aan zijn klassieke kleurenschema, alleen zijn er in de rode strepen aan de voorkant nu een soort vlakken te zien. Het geeft meer diepte aan de helm van Verstappen, die verder is voorzien van een aantal nieuwe sponsorstickers.

Sponsoring van Ford

Aan de zijkant van de helm zijn namelijk de logo's van Ford Racing te zien, maar deze zijn kleiner dan verwacht. Verder komt ook Verstappens nieuwe startnummer 3 terug in het design op zijn helm. Het zijn slechts kleine veranderingen vergeleken met voorgaande jaren.