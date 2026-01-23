Het team van Ferrari levert vandaag geen half werk. Op het moment dat ze het doek van hun nieuwe SF-26 trokken met een flitsende promotievideo, stuurden ze de nieuwe wagen ook de baan op. Lewis Hamilton had de eer om de eerste meters met de nieuwe wagen te rijden.

Het stond al vroeg rijen dik op de openbare weg rondom het circuit van Fiorano. Ferrari wilde direct meters gaan maken met de nieuwe auto, en daarmee kunnen ze hun eerste criticasters de mond gaan snoeren. In de Italiaanse media gingen er immers hardnekkige geruchten rond over een chaotische situatie binnen het team van Ferrari, de auto zou mogelijk niet op tijd af zijn voor de nieuwe presentatie.

Nieuwe auto de baan op

Dat is nu dus wel het geval, want Ferrari is direct de baan opgegaan met de nieuwe auto. Op het moment dat de launchvideo met de wereld werd gedeeld, werd de SF-26 opgestart in Fiorano en nam Lewis Hamilton plaats in de cockpit van de bolide. Onder luid gejuich werkte hij de eerste meters af met de nieuwe auto, en daarmee zette Ferrari een grote stap richting de eerste testweek die volgende week plaatsvindt in Barcelona.

Drukke dagen in de Formule 1

Hamilton zal later vandaag het stuur overdragen aan zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanochtend ook arriveerde op het circuit van Fiorano. Samen met Hamilton stond hij klaar om de wagen voor het eerst de baan op te sturen. Ferrari is hiermee het volgende team dat meters maakt met de nieuwe auto. In de afgelopen weken gebeurde hetzelfde met Audi, Cadillac, Racing Bulls, Alpine en Mercedes. De topteams van McLaren en Red Bull zijn nog niet op de baan verschenen.

De Ferrari van dit jaar ziet er qua livery compleet anders uit dan in de voorgaande jaren. Er is meer ruimte voor de witte vlakken, die goed zichtbaar zijn op de airbox en rond de cockpit. De voor- en achtervleugel zijn dan weer zwart van kleur.