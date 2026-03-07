user icon
icon

Hamilton eens met Verstappen: "Maar het is niet deprimerend"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton eens met Verstappen: "Maar het is niet deprimerend"

De nieuwe Formule 1-reglementen blijven voor discussie zorgen in de paddock. Vooral de rol van de batterij in de krachtbron ligt onder vuur. Max Verstappen liet zich al meermaals kritisch uit over het nieuwe systeem en krijgt nu opvallend bijval van Lewis Hamilton.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Australië bleek opnieuw hoe groot de invloed van het energiemanagement is. Vooral op de rechte stukken raakt de batterij snel leeg, waardoor coureurs plots snelheid verliezen en moeten liften om opnieuw energie op te bouwen.

Meer over Lewis Hamilton Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 Hamilton koopt een koe: "Hij heet Max!"

Hamilton koopt een koe: "Hij heet Max!"

6 maa

Hamilton ziet probleem met batterijvermogen

Hamilton benadrukt dat het probleem volgens hem niet bij het rijgedrag van de wagen zelf ligt. Integendeel: de zevenvoudig wereldkampioen vindt de auto eigenlijk prettig om te besturen.

“De auto voelt op zich goed aan om mee te rijden”, legde Hamilton uit. “Het probleem zit vooral in het vermogen. Als je het hebt, is het fantastisch. Alleen… het blijft gewoon niet lang genoeg beschikbaar.”

De Brit wees daarbij op het begin van een kwalificatieronde, waar het energiemanagement meteen een rol speelt.

“Het druist in tegen waar Formule 1 voor staat”

Volgens Hamilton gaat het huidige systeem zelfs in tegen het DNA van de sport. Coureurs kunnen namelijk niet meer constant voluit rijden.

“Je begint een ronde tegenwoordig met half gas door de laatste bocht en zelfs een stuk van het rechte stuk”, aldus Hamilton. “Pas daarna kan je echt vol op het gas. Dat staat haaks op waar Formule 1 altijd voor heeft gestaan: gewoon volle bak aanvallen.”

De Brit denkt bovendien dat ook de fans moeite hebben om het systeem te begrijpen. “Snap jij het?”, vroeg hij lachend aan een journalist. “Ik probeer het zelf ook nog volledig te snappen. Uiteindelijk draait het gewoon om het vermogen van de auto.”

Fans en coureurs zoeken nog naar duidelijkheid

Hamilton verwacht dat het effect van de zogenoemde ‘Straight Mode’ pas echt duidelijk wordt tijdens de race. Toch blijft hij kritisch over het huidige concept.

“Het zal interessant worden om te zien hoe dat zich in de race ontwikkelt”, stelde hij. “Maar uiteindelijk draait alles om dat vermogen. Dat stuk van het pakket voelt gewoon nog niet helemaal goed aan.”

da_bartman

Posts: 6.454

Dit is toch een complete afgang. Mensen die daar nu nog twijfelen zullen na de kwalificatie in China , met veel langere rechte stukken, dat zeker niet meer doen.

  • 5
  • 7 maa 2026 - 17:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 22

    Dat liften voor het opladen kan wel eens gevaarlijke situatie opleveren. Hulkenberg tijdens de VT bijv. dat Hamilton erachter reed en moest uitwijken. Ik dacht dat Hulkenberg een probleem had. Denk eens aan een situatie dat er een paar aan het vechten zijn en ze zo iemand moeten inhalen of dat iemand begint met liften zonder dat het verwacht wordt. F1-auto's vertragen zo erg als ze het gas loslaten, dat het lijkt alsof ze remmen.

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 16:36
    • Hagueian

      Posts: 8.428

      Wat te denken van het feit dat de FIA de auto op afstand langzaam kan laten rijden.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 21:16
    • Kampsie

      Posts: 1.592

      @Hagueian, ik kreeg daar ook een beetje een raar gevoel bij, ze kunnen dus letterlijk de race beïnvloeden

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 21:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.519

      Dat klopt @Kampsie. Waar zijn ze in vredesnaam mee bezig?!
      Het wordt steeds gekker EN gevaarlijker.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:48
  • da_bartman

    Posts: 6.454

    Dit is toch een complete afgang. Mensen die daar nu nog twijfelen zullen na de kwalificatie in China , met veel langere rechte stukken, dat zeker niet meer doen.

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 17:25
  • Hagueian

    Posts: 8.428

    We gaan morgen zien wie er het laatst van zijn gas af kan op het rechte stuk. Spannend!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 21:17
  • Pietje Bell

    Posts: 33.519

    Off topic:

    skysportsf1

    3 u.
    A high court judge has ordered the FIA, Bernie Ecclestone and Formula One Management
    to pay Felipe Massa £250,000 costs in an ongoing legal dispute.

    In November, a court ruling said the former F1 driver's legal action against the defendants can go to trial. He had taken legal action over the 2008 "Crashgate" scandal during the Singapore Grand Prix.

    The court ruled that Massa can try to recover damages in regards to the controversy but rejected his claim for a declaration he should have won the 2008 drivers' title.

    In a court order seen by Sky Sports News, a judge ruled that the FIA, Formula One Management and Ecclestone must pay Massa £250,000 as part of the costs of the latest round of applications in the case.

    However, the judge did grant part of the defendants' applications and has certified that an important legal issue in the case should go straight to the Supreme Court for a decision. The defendants have 14 days to pay the costs.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 22:45

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar