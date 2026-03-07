De nieuwe Formule 1-reglementen blijven voor discussie zorgen in de paddock. Vooral de rol van de batterij in de krachtbron ligt onder vuur. Max Verstappen liet zich al meermaals kritisch uit over het nieuwe systeem en krijgt nu opvallend bijval van Lewis Hamilton.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Australië bleek opnieuw hoe groot de invloed van het energiemanagement is. Vooral op de rechte stukken raakt de batterij snel leeg, waardoor coureurs plots snelheid verliezen en moeten liften om opnieuw energie op te bouwen.

Hamilton ziet probleem met batterijvermogen

Hamilton benadrukt dat het probleem volgens hem niet bij het rijgedrag van de wagen zelf ligt. Integendeel: de zevenvoudig wereldkampioen vindt de auto eigenlijk prettig om te besturen.

“De auto voelt op zich goed aan om mee te rijden”, legde Hamilton uit. “Het probleem zit vooral in het vermogen. Als je het hebt, is het fantastisch. Alleen… het blijft gewoon niet lang genoeg beschikbaar.”

De Brit wees daarbij op het begin van een kwalificatieronde, waar het energiemanagement meteen een rol speelt.

“Het druist in tegen waar Formule 1 voor staat”

Volgens Hamilton gaat het huidige systeem zelfs in tegen het DNA van de sport. Coureurs kunnen namelijk niet meer constant voluit rijden.

“Je begint een ronde tegenwoordig met half gas door de laatste bocht en zelfs een stuk van het rechte stuk”, aldus Hamilton. “Pas daarna kan je echt vol op het gas. Dat staat haaks op waar Formule 1 altijd voor heeft gestaan: gewoon volle bak aanvallen.”

De Brit denkt bovendien dat ook de fans moeite hebben om het systeem te begrijpen. “Snap jij het?”, vroeg hij lachend aan een journalist. “Ik probeer het zelf ook nog volledig te snappen. Uiteindelijk draait het gewoon om het vermogen van de auto.”

Fans en coureurs zoeken nog naar duidelijkheid

Hamilton verwacht dat het effect van de zogenoemde ‘Straight Mode’ pas echt duidelijk wordt tijdens de race. Toch blijft hij kritisch over het huidige concept.

“Het zal interessant worden om te zien hoe dat zich in de race ontwikkelt”, stelde hij. “Maar uiteindelijk draait alles om dat vermogen. Dat stuk van het pakket voelt gewoon nog niet helemaal goed aan.”