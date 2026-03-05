user icon
Hamilton en Ferrari gaan voor wereldtitel: "Ik geloof in mijzelf"

Hamilton en Ferrari gaan voor wereldtitel: "Ik geloof in mijzelf"

Lewis Hamilton begint met hernieuwde ambitie aan het Formule 1-seizoen van 2026. De Brit staat voor zijn tweede jaar bij Ferrari en maakt duidelijk dat hij na een moeilijk eerste seizoen maar één doel voor ogen heeft: opnieuw races winnen.

Hamilton kende in 2025 een lastig debuutjaar bij de Scuderia. Voor het eerst in zijn twintigjarige F1-carrière slaagde de zevenvoudig wereldkampioen er niet in om een podiumplaats te behalen. Toch lijkt Ferrari na sterke wintertests in Bahrein met vertrouwen naar de seizoensopener in Australië te trekken.

Hamilton voelt zich meer thuis bij Ferrari

Volgens Hamilton draait het gevoel richting het nieuwe seizoen niet zozeer om vertrouwen, maar vooral om voorbereiding. De Brit ziet dat Ferrari een flinke stap heeft gezet.

“Tijdens de wintertests hebben we enorm veel kilometers gemaakt en dat was belangrijk”, legt Hamilton uit. “In de fabriek is ongelooflijk hard gewerkt en die inspanningen hebben we ook op de baan kunnen bevestigen.”

Ferrari heeft volgens hem bovendien lessen getrokken uit het teleurstellende seizoen van vorig jaar. “We hebben veel geleerd. De negatieve zaken laten we achter ons en het positieve nemen we mee. Iedereen in het team is scherp en goed voorbereid, al weten we ook dat de nieuwe reglementen voor iedereen een grote uitdaging vormen.”

‘Het doel is simpel: winnen’

Voor Hamilton persoonlijk voelt zijn tweede seizoen bij Ferrari duidelijk anders aan. De Brit merkt dat hij zich na een jaar volledig geïntegreerd voelt binnen de Italiaanse renstal.

“Het verschil met vorig jaar is groot. Na een seizoen begrijp je de cultuur van het team veel beter en weet je hoe je optimaal samenwerkt”, zegt hij. “Daardoor voel ik me veel meer op mijn plaats bij Ferrari en dat geeft een beter gevoel.”

Over zijn ambities laat Hamilton weinig twijfel bestaan. “Het doel is simpel: winnen. Daar werkt elk team naartoe, maar dat is ook waar wij op mikken. We willen elke kans maximaal benutten en zo snel mogelijk meestrijden vooraan.”

De ervaren coureur beseft wel dat de concurrentie stevig zal zijn. “Mercedes oogt bijzonder snel en ik denk niet dat we het volledige potentieel van Red Bull al hebben gezien. Maar ik weet wel dat ik een geweldige groep mensen achter me heb die er alles aan doen om elk raceweekend het maximale eruit te halen.”

HermanInDeZon

Posts: 697

Juist, topsporters staan er om bekend zeer bescheiden te zijn en niet in zichzelf te geloven.

Zielig figuur

  • 9
  • 5 maa 2026 - 10:48
Reacties (12)

  • F1jos

    Posts: 5.081

    “Een ‘pakkende titel’ is een kort, krachtig zinnetje dat de aandacht van je doelgroep trekt en nieuwsgierigheid wekt. Het doel is om de relevantie van de inhoud te benadrukken, de klikfrequentie te verhogen en zo de online aanwezigheid en conversies te stimuleren.”

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 10:15
    • HermanInDeZon

      Posts: 697

      En wat is er mis met deze titel?
      Of wat probeer je uberhaupt met deze post te bereiken?

      • + 5
      • 5 maa 2026 - 10:22
    • F1jos

      Posts: 5.081

      Ik ga een koel vest aan trekken in de Zon, het wordt vandaag warm.

      • + 8
      • 5 maa 2026 - 10:35
    • SennaS

      Posts: 11.637

      Het doel is dan bereikt en jij bent als erin getrapt en de rest was nieuwsgierig wie dat zou zijn en ja hoor ;-)

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:17
  • shakedown

    Posts: 1.713

    bla bla bla, zelfde tekst als 2025.

    Please laat het zondag ochtend zijn... dan zien we enigszins hoe de vork in de steel zit.

    • + 5
    • 5 maa 2026 - 10:23
    • Babs

      Posts: 238

      Goede wijn behoeft geen krans en al zeker geen onanie. Dat de heer Hamilton hier wel aan toegeeft, is een indicatie van zijn grote onzekerheid. Dit wordt een seizoen om van te smullen: Leclerc gaat het geitje nu echt helemaal slachten.

      • + 6
      • 5 maa 2026 - 10:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 697

      Juist, topsporters staan er om bekend zeer bescheiden te zijn en niet in zichzelf te geloven.

      Zielig figuur

      • + 9
      • 5 maa 2026 - 10:48
    • 919

      Posts: 4.003

      Nou nou, zielig figuur. Ik heb anders best medelijden met Hamilton, in de laatste 4 jaren is van alle kanten zichtbaar dat het een tobcoureur is, vliegt met zijn gemoedstoestand alle kanten op, het kan iedere week weer anders zijn.

      • + 4
      • 5 maa 2026 - 12:43
  • van lotje,g

    Posts: 1.193

    Ik hoop dat de volgende foto van Lewis zonder oorbellen is, mijn vrouw begint te zeuren dat zij ook zulke oorbellen wil (help).

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 11:29
    • SennaS

      Posts: 11.637

      Sterkte met jullie probleem thuis

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:18
  • DBGates

    Posts: 3.913

    Hoe gaaf zou het zijn als hij het op de rit krijgt.
    Ik denk dat een presterende Lewis meer geld oplevert dan een presterende Charles

    • + 4
    • 5 maa 2026 - 12:33
    • SennaS

      Posts: 11.637

      Ondanks zijn nadagen in de F1, wereldwijd nog steeds de uithangbord, hij meer dan F1 alleen.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 13:21

show sidebar