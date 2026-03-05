Lewis Hamilton begint met hernieuwde ambitie aan het Formule 1-seizoen van 2026. De Brit staat voor zijn tweede jaar bij Ferrari en maakt duidelijk dat hij na een moeilijk eerste seizoen maar één doel voor ogen heeft: opnieuw races winnen.

Hamilton kende in 2025 een lastig debuutjaar bij de Scuderia. Voor het eerst in zijn twintigjarige F1-carrière slaagde de zevenvoudig wereldkampioen er niet in om een podiumplaats te behalen. Toch lijkt Ferrari na sterke wintertests in Bahrein met vertrouwen naar de seizoensopener in Australië te trekken.

Hamilton voelt zich meer thuis bij Ferrari

Volgens Hamilton draait het gevoel richting het nieuwe seizoen niet zozeer om vertrouwen, maar vooral om voorbereiding. De Brit ziet dat Ferrari een flinke stap heeft gezet.

“Tijdens de wintertests hebben we enorm veel kilometers gemaakt en dat was belangrijk”, legt Hamilton uit. “In de fabriek is ongelooflijk hard gewerkt en die inspanningen hebben we ook op de baan kunnen bevestigen.”

Ferrari heeft volgens hem bovendien lessen getrokken uit het teleurstellende seizoen van vorig jaar. “We hebben veel geleerd. De negatieve zaken laten we achter ons en het positieve nemen we mee. Iedereen in het team is scherp en goed voorbereid, al weten we ook dat de nieuwe reglementen voor iedereen een grote uitdaging vormen.”

‘Het doel is simpel: winnen’

Voor Hamilton persoonlijk voelt zijn tweede seizoen bij Ferrari duidelijk anders aan. De Brit merkt dat hij zich na een jaar volledig geïntegreerd voelt binnen de Italiaanse renstal.

“Het verschil met vorig jaar is groot. Na een seizoen begrijp je de cultuur van het team veel beter en weet je hoe je optimaal samenwerkt”, zegt hij. “Daardoor voel ik me veel meer op mijn plaats bij Ferrari en dat geeft een beter gevoel.”

Over zijn ambities laat Hamilton weinig twijfel bestaan. “Het doel is simpel: winnen. Daar werkt elk team naartoe, maar dat is ook waar wij op mikken. We willen elke kans maximaal benutten en zo snel mogelijk meestrijden vooraan.”

De ervaren coureur beseft wel dat de concurrentie stevig zal zijn. “Mercedes oogt bijzonder snel en ik denk niet dat we het volledige potentieel van Red Bull al hebben gezien. Maar ik weet wel dat ik een geweldige groep mensen achter me heb die er alles aan doen om elk raceweekend het maximale eruit te halen.”