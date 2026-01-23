Het team van Racing Bulls heeft voor een daverende verrassing gezorgd. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft zojuist Dan Fallows gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur. Fallows was jarenlang een belangrijk technisch kopstuk bij Red Bull Racing, en was tot recent werkzaam bij Aston Martin.

Fallows keert nu terug in de Red Bull-familie, waar hij veel successen heeft beleefd. Achter de schermen speelde hij een belangrijke technische rol bij het team, en was hij betrokken bij de wereld- en constructeurstitels. Hij maakte enkele jaren geleden de overstap naar Aston Martin, waar hij een sleutelrol moest gaan spelen in de jacht op succes. Dit plan mislukte, en in 2024 verloor hij zijn job als technisch directeur. Vorig jaar verliet hij het team na de komst van Adrian Newey.

Comeback in de Red Bull-familie

Nu maakt Fallows zijn comeback bij de Red Bull-familie. Hij is aangesteld als technisch directeur van Racing Bulls, en daarmee zet het zusterteam van Red Bull een grote stap. Fallows was vijftien jaar lang werkzaam bij Red Bull en was daar de Head of Aerodynamica. In 2022 maakte hij de veelbesproken overstap naar Aston Martin, en men hoopte dat hij de sleutel tot succes kon vormen. Dat lukte echter niet, en Aston Martin trok met Newey en Enrico Cardile nog meer technische meesterbreinen aan.

Hoe is het gevoel bij Fallows?

Fallows werd in 2024 uit zijn functie gezet, en verdween daarna uit de Formule 1. Nu maakt hij zijn comeback, en daar is hij heel erg blij mee, zo stelt hij in het persbericht: "Ik heb heel erg blij dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van Racing Bulls op een spannend moment voor het team. Ze hebben een duidelijke visie en een sterke, technische ambitie. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te gaan werken met Tim Goss en de rest van de engineers, om de performance op te bouwen en het team vooruit te helpen voor de toekomst."