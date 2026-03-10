user icon
Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

Veel Formule 1-coureurs haalden afgelopen weekend hard uit naar de nieuwe F1-regels. In Melbourne beleefde het nieuwe regelpakket zijn vuurdoop, en dat zorgde voor een stortvloed aan kritiek. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het een beetje overdreven, en stelt dat de mening van de fans het belangrijkst is.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De verwachtingen waren hoog, maar al tijdens de wintertest in Bahrein bleek dat de coureurs een aantal zorgwekkende dingen waren opgevallen. Max Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe regels, en hij wees vooral naar de manier waarop de coureurs om moeten gaan met het energiemanagement.

In Australië kreeg Verstappen gelijk, en speelden de batterijen en de energieniveaus een zeer grote rol in de race. Verstappen kreeg bijval van veel coureurs, waaronder regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit vreest dat de nieuwe regels voor een groot ongeval kunnen gaan zorgen.

Wat is de mening van Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de coureurs een beetje overdrijven. In gesprek met de internationale media gaf hij zijn duidelijke mening: "Ik heb geen enkele coureur bijzonder positief horen praten over de vorige auto's, of horen zeggen dat het de beste auto was."

Wolff wil dan de F1-wereld vooruitkijkt: "We zijn vaak heel erg nostalgisch en kijken graag terug naar het verleden. Uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouders in deze sport. We moeten een geweldig spektakel proberen te bieden: de beste auto's ter wereld, de beste coureurs en het moet ook spannend zijn voor de fans. Daarom moeten we naar het totale product kijken."

'De mening van de fans telt'

Volgens Wolff is de mening van de coureurs ook niet het belangrijkste: "Eén perspectief is dat van de coureurs, en dat is ook een belangrijk perspectief. Maar Stefano Domenicali zou zeggen dat de enige maatstaf die voor hem telt is of de fans het leuk vinden. Daar moeten we naar kijken. Als er dingen aangepast moeten worden, dan denk ik dat we in de Formule 1 de flexibiliteit hebben om die beslissingen altijd te nemen."

yorkstar

Posts: 335

Nou als fan stem ik voor de terugkeer van V10 motoren. Petitie starten en dat aan Wolf laten zien?

  • 31
  • 10 maa 2026 - 09:29
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Australië 2026

Reacties (31)

Login om te reageren
  • yorkstar

    Posts: 335

    Nou als fan stem ik voor de terugkeer van V10 motoren. Petitie starten en dat aan Wolf laten zien?

    • + 31
    • 10 maa 2026 - 09:29
    • Aajd Flupke

      Posts: 106

      Ik zou direct tekenen @yorkstar

      • + 6
      • 10 maa 2026 - 09:58
    • AirJan

      Posts: 1.404

      Dan wil ik toch liever de V12 en het bijtanken tijdens de race terugzien.

      • + 4
      • 10 maa 2026 - 10:14
    • NicoS

      Posts: 20.249

      Je kan ook teveel willen hè @Airjan….;)
      Ik zou al blij zijn als de coureurs weer op een natuurlijke manier kunnen racen….

      • + 10
      • 10 maa 2026 - 10:21
    • Ferrari412T1

      Posts: 481

      Pak dan zoiets als 1994, waar ze konden kiezen uit de V8, V10 en V12. Is er voor iedereen wat wils.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:12
    • Sluweslager

      Posts: 228

      Je ziet niets anders op alle andere social media kanalen. iedereen spreekt zich uit over het verlangen naar de V10's. Op TikTok is er zelf s een kanaal geopend om dit aan de FIA te laten zien.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 12:16
  • OrangeArrows

    Posts: 3.358

    Zullen nog wel wat zaken worden aangepast. Dan vooral het super clipping en waarschijnlijk ook de start procedures qua veiligheid.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 09:35
  • The Wolf

    Posts: 271

    Zoete broodjes bakken met de fans die Toto. Klopt natuurlijk niets van. De fans, het publiek, zal altijd weerstand geven bij regelwijzigingen die de sport gewoon minder (want dat doet het) maken. En op een gegeven moment slikt iedereen het weer als koek, op een enkeling na. De fans zijn totaal onbelangrijk in deze.. De groene agenda wordt er doorgedrukt omdat grote sporten als F1 zich als duurzaam willen profileren, om fabrikanten binnenboord te houden, nieuwe partijen aan te trekken, sponsoren / investeerders tevreden te houden die ESG doelen van belang vinden etc etc... het is allemaal symbool politiek. De uitstoot van de F1 skelters is amper 1% van de totaalplaatje van dat circus, te verwaarlozen dus.. Logistiek (vlieg- vrachtverkeer) reizen teams/personeel, evenementen en hospitality... dat zijn de vervuilers in het verhaal... Tenzij.. het publiek massaal de F1 de rug toekeert. Gaat niet gebeuren

    • + 15
    • 10 maa 2026 - 09:37
    • Politik

      Posts: 9.786

      En het ergste is dat die symboolpolitiek waar je het over hebt, voor.een groep is die waarschijnlijk niets of weinig met F1 of autosport heeft.

      • + 4
      • 10 maa 2026 - 09:58
    • The Wolf

      Posts: 271

      precies. Stakeholders (fabrikanten, investeerders, sponsors) staat rendement met afstand op 1, daarna technische relevantie, dan komt er een hele tijd niks, dán komen pas zaken als racen en fans.... dus we moeten niet doen alsof wat 'wij' vinden belangrijk is... én Toto moet de fans niet voor het lapje houden

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 10:10
    • Maximo

      Posts: 9.834

      Politik
      Wat pas symboolpolitiek was, was die TV commentatoren (zowel de Ned als UK) die staan te gillen dat het fantastisch is terwijl ik echt de slaap al uit mijn ogen had om 05:00 en zelf een draak van een race zag met wagens die ver….. heel ver…. voor het aanrempunt voor bochten op de motoren al af gingen remmen om de batterij op te laden en door sommige hoge snelheid bochtencombinaties waar menig coureur sinds er op dat circuit gereden wordt, wel eens volledig op het gras/grind belandde, op die plekken reden ze met een SLAKKENGANGETJE door die bochten omdat het te weinig opleverde om daar teveel energie te verbruiken.

      Echt letterlijk was Alonso zei, dat hun kok nog door dat soort bochten kon rijden nu.

      Als je dat niet zag Politik, dan weet ik niet waar je al die jaren met F1 kijken naar gekeken hebt, maar iets van de sport heb je nooit begrepen

      • + 17
      • 10 maa 2026 - 10:12
    • koppie toe

      Posts: 5.153

      De fans en coureurs hebben sws totaal geen stem.
      De politiek daarentegen 100% en de fabrikant heeft er mee te dealen die moet tenslotte auto's verkopen naar die eisen.
      De milieubroeders hebben in deze gewonnen en dat wordt never nooit teruggedraaid totdat er weer een nieuwe haalbare vinding is om uit te voeren.
      Zoals Politik zegt die mensen hebben niks met f1 e/o autosport in het geheel.
      We moeten het maar slikken of links laten liggen.

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 10:16
    • The Wolf

      Posts: 271

      @koppie toe
      of tijdens de races wat meer van dat spul drinken van jouw avatar, maakt het allemaal nét wat draaglijker..

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 10:52
    • Politik

      Posts: 9.786

      @Maximo,

      Wat wil je ju zeggen?
      Heb je mijn comment wel gelezen of in ieder geval begrepen?

      Wat ik zeg is dat het juist de niet autosportliefhebbers zijn, die het hardst roepen om een groene F1 en dat er geen rekening wordt gehouden met de echte raceliefhebbers.

      Waarom zo denigrerend?
      Ik kan daar zo slecht tegen, totaal onnodig.

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 11:16
    • schwantz34

      Posts: 41.848

      En niet te vergeten dat ze in de F1 met een bio brandstof rijden die maar liefst 800$ de lliter kost.


      Koekoek!!!

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:20
  • Maximo

    Posts: 9.834

    Albert Park stond vooraf bekend als een circuit waarbij het te snel leeg raken van de batterijen en het moeilijk opladen een issue zou zijn.

    Maar ik vraag mij af of dat komend weekend in China niet nog dramatischer wordt met dat enorme lange rechte stuk aan de achterkant.
    Dat deel was juist 1 van de plekken die prachtig waren met hele mooie uitremacties, maar wellicht gaan we nu hele vreemde kunstmatige situaties waarbij wagens al ver voor het einde een lege batterij hebben.

    • + 7
    • 10 maa 2026 - 09:40
    • OrangeArrows

      Posts: 3.358

      Absurde manier van racen wordt het. Gewoon een simpel kers systeem wat je tactisch in kan zetten gedurende een ronde.

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 09:51
    • butch3225

      Posts: 14

      Absoluut en wat dcht je van monza....das 6x per ronde clipping.... tof... NOT

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 10:35
  • meister

    Posts: 4.245

    Coureurs die klagen moeten maar een stapje terugdoen naar Formule 2 of GT3 waar je als coureur nog wel het verschil kan maken.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 09:45
    • JV fan

      Posts: 2.956

      Daar is het ook veel liftten en coasten / en op de banden letten

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:42
  • NicoS

    Posts: 20.249

    Wolff rijdt niet in die auto’s, het enige wat hem interesseert is dat hij wint, alles eromheen is bijzaak.

    • + 5
    • 10 maa 2026 - 09:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.674

    De mening van de fans hangt samen met de mening van de coureur.

    Als in deze Max zou zeggen dat de nieuwe auto's naar poep ruiken heeft het merendeel van de horde dezelfde mening en zeggen dat Max gelijk heeft.

    Dat geldt natuurlijk ook voor fans van andere coureurs.

    Als vriend zou zeggen dat de auto het beste is wat ze ooit hebben gehad geloof ik hem op z'n woord.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 09:56
  • Politik

    Posts: 9.786

    Zo hard haalt hij natuurlijk helemaal.niet uit naar kritische F1 coureurs.
    Zoals ik het zie, brengt hij zijn mening redelijk genuanceerd.

    Hoe oprecht die mening is, daar kun je vraagtekens bij zetten.
    Heel.logisch dat wanneer je wint, je minder kritisch bent, zoals Toto.

    En ik denk dat er best nog wel.aardige races zullen komen, maar ik ben bang dat de meerderheid van de races een aanfluiting zal worden.

    Diep en in zijn hart zal Toto dat ook weten denk ik.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 10:03
  • Joeppp

    Posts: 8.371

    De teacties zijn niet mals op de nieuwe bolides zowel van de coureurs, de fans en mensen die zelf in de f1 werken. Natuurlijk zijn er mensen die het nog wel wat vinden maar je blijft altijd mensen houden die niet om de kwaliteit geven als ze maar kunnen kijken.

    Ik vergelijk de huidige f1 met een bloed mooie vrouw waar 30 jaar geleden mee getrouwd bent. Natuurlijk wordt het elk jaar wat minder qua uiterlijk en het zal nooit meer zo zijn als de eerste jaren maar ze blijft mooi en aantrekkelijk en je kan niet zonder. Op een dag komt ze thuis en zegt dat ze het allemaal anders gast doen. Ze knipt haar mooie blonde haren af en neemt een piitig kort kapseltje wat ze rood verft. Ze laat haar borsten verkleinen want wat heb je daar nog aan op die leeftijd en ze is toch al getrouwd. Alle tanden eruit en een kunstgebit want dat is praktisch. Er is niks meer van haar over. 99% van de mensen zou in huilen uitbarsten maar er is altijd een groep die zal zeggen dat als je je ogen dicht doet je er niks van merkt en dat er s-avonds nog steeds eten op tafel staat.

    • + 7
    • 10 maa 2026 - 10:14
    • The Wolf

      Posts: 271

      ik hoor bij die laatste groep. Gemak is alles. Lekker iedere avond je eten op tafel. Wordt schoongemaakt, etc etc..
      Oké ik zou dan wel vaak buiten de deur n..ken, dat wel ja

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:12
    • Aajd Flupke

      Posts: 106

      Dat kunstgebit hoeft geen nadeel te zijn Joeppp, dat kan zelfs erg prettig uitvallen

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 11:50
  • Ferrari412T1

    Posts: 481

    Ik denk dat de mening van de fans net zo zal zijn als het merendeel van de coureurs! Opzouten met deze baggerregels! Toto ziet de bui namelijk al hangen!

    • + 4
    • 10 maa 2026 - 11:11
  • Danimal5981

    Posts: 683

    Nu we eindelijk op zgn. 'schone brandstof' rijden (indien dat écht zo is...) kunnen we ook gaan nadenken over tankstops. Dan is in ieder het managen van de brandstofhoeveelheid geen issue meer en kunnen de coureurs voluit gaan, ongeacht of er een hybride-unit op de krachtbron zit of niet.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 11:16
  • Pietje Bell

    Posts: 33.556

    Het artikel uit de Telegraph zit achter de betaalmuur, maar is hier te lezen:

    https://archive.is/fbwxe


    formularacers
    @formularacers_

    🚨 | BREAKING: Toto Wolff has reportedly made a bid to buy a 24% stake in Alpine,
    currently owned by Otro Capital.

    This puts him in direct competition with another bid led by Christian Horner.

    [@Telegraph]

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 11:37
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 958

    Hahaha, die Wolff toch. Die wil natuurlijk dat het reglement blijft zoals het nu is...

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 12:14

