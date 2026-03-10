Veel Formule 1-coureurs haalden afgelopen weekend hard uit naar de nieuwe F1-regels. In Melbourne beleefde het nieuwe regelpakket zijn vuurdoop, en dat zorgde voor een stortvloed aan kritiek. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het een beetje overdreven, en stelt dat de mening van de fans het belangrijkst is.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De verwachtingen waren hoog, maar al tijdens de wintertest in Bahrein bleek dat de coureurs een aantal zorgwekkende dingen waren opgevallen. Max Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe regels, en hij wees vooral naar de manier waarop de coureurs om moeten gaan met het energiemanagement.

In Australië kreeg Verstappen gelijk, en speelden de batterijen en de energieniveaus een zeer grote rol in de race. Verstappen kreeg bijval van veel coureurs, waaronder regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit vreest dat de nieuwe regels voor een groot ongeval kunnen gaan zorgen.

Wat is de mening van Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat de coureurs een beetje overdrijven. In gesprek met de internationale media gaf hij zijn duidelijke mening: "Ik heb geen enkele coureur bijzonder positief horen praten over de vorige auto's, of horen zeggen dat het de beste auto was."

Wolff wil dan de F1-wereld vooruitkijkt: "We zijn vaak heel erg nostalgisch en kijken graag terug naar het verleden. Uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouders in deze sport. We moeten een geweldig spektakel proberen te bieden: de beste auto's ter wereld, de beste coureurs en het moet ook spannend zijn voor de fans. Daarom moeten we naar het totale product kijken."

'De mening van de fans telt'

Volgens Wolff is de mening van de coureurs ook niet het belangrijkste: "Eén perspectief is dat van de coureurs, en dat is ook een belangrijk perspectief. Maar Stefano Domenicali zou zeggen dat de enige maatstaf die voor hem telt is of de fans het leuk vinden. Daar moeten we naar kijken. Als er dingen aangepast moeten worden, dan denk ik dat we in de Formule 1 de flexibiliteit hebben om die beslissingen altijd te nemen."