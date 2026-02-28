McLaren trapt op de rem richting 2026. Ondanks de constructeurstitel van vorig seizoen tempert teambaas Andrea Stellade verwachtingen. Volgens de Italiaan starten Ferrari en Mercedes het nieuwe jaar met een voorsprong, waardoor McLaren in de achtervolging moet.

Na twee intensieve testweken in Bahrein is de rust in de paddock teruggekeerd. De teams analyseren data en richten de blik op de seizoensopener in Melbourne op 8 maart. Voor Stella was het hét moment om de balans op te maken — en die valt opvallend nuchter uit.

“Ferrari en Mercedes zijn de maatstaf”

Stella ziet zijn renstal niet als uitgesproken favoriet voor een derde constructeurstitel op rij. “Deze test heeft voor mij bevestigd dat Ferrari en Mercedes de teams zijn die wij moeten kloppen”, stelde hij na afloop van de wintertests. En ook enkele dagen later bleef hij bij dat standpunt.

Volgens de teambaas zal de titelstrijd opnieuw gaan tussen vier topteams: Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes. “Binnen die groep denken wij dat Ferrari en Mercedes op dit moment nét een stap voor liggen”, aldus Stella. Tegelijkertijd plaatst hij een kanttekening: het blijft koffiedik kijken hoeveel elke ploeg écht heeft laten zien tijdens de tests. Over de eigen MCL40 is hij overigens tevreden.

“Eerst verdedigen, dan toeslaan”

Waar McLaren vorig seizoen meteen uithaalde met vijf zeges in de eerste zes races, verwacht Stella dit jaar een ander scenario. Hij grijpt zelfs naar een voetbalmetafoor om de aanpak te duiden. “In de eerste helft van het seizoen zullen we eerder defensief moeten spelen en proberen toe te slaan in de omschakeling.”

Met andere woorden: McLaren ziet zichzelf voorlopig in de rol van achtervolger. “We moeten keihard werken om het gat te dichten en de auto zo snel mogelijk doorontwikkelen. Zodra iedereen zijn kaarten volledig op tafel legt, wordt die ontwikkelingsstrijd bepalend.”

Updates staan op de planning

Een groot updatepakket staat in Melbourne nog niet op de planning. “Het wordt in essentie dezelfde auto”, verklapt Stella. “We brengen enkele kleine aerodynamische verbeteringen mee en blijven werken aan cruciale punten zoals het gewicht.”

Daarnaast hoopt McLaren op extra stappen aan de motorzijde. In de paddock gonst het van geruchten dat klantenteams van Mercedes nog niet over de definitieve krachtbron beschikken. Mocht daar nog winst te boeken zijn, dan kan dat in de jacht op Ferrari en Mercedes een doorslaggevende factor worden.