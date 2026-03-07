De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië verliep moeizaam voor Lando Norris. De McLaren-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde startplaats en was na afloop duidelijk over zijn gevoel bij de sessie.

Volgens Norris was het een frustrerende kwalificatie waarin het moeilijk was om een constant niveau te halen. De Brit had bovendien het gevoel dat het hele weekend al niet echt zijn kant op viel.

Norris worstelt met inconsistente kwalificatie

Norris gaf na afloop toe dat de sessie verre van soepel verliep. “Het was eerlijk gezegd niet erg goed en ook niet echt leuk”, vertelde hij na de kwalificatie. “Ik denk dat alleen George zal zeggen dat het een leuke sessie was.”

De McLaren-coureur had vooral moeite om een stabiel ritme te vinden tijdens zijn runs. “Het was de hele tijd wisselvallig. De ene ronde voelde beter, de volgende weer niet. Dat maakt het gewoon lastig om er echt een goede kwalificatie uit te persen.”

Volgens Norris begon het probleem al eerder in het weekend.

Weinig ronden en technische problemen

De Brit gaf aan dat hij sinds het begin van het weekend al achter de feiten aanloopt. Door verschillende problemen met de wagen kwam hij nauwelijks aan voldoende ronden.

“Ik heb eigenlijk het hele weekend een beetje op de achtergrond gezeten”, legde Norris uit. “Ik heb niet veel ronden kunnen rijden en we hadden behoorlijk wat problemen met de auto. Natuurlijk hoop je dat je daar minder last van hebt, maar soms gebeurt het gewoon.”

Volgens de Brit hoort het er in zekere zin ook bij aan het begin van een nieuw seizoen.

Norris toch tevreden met zesde plek

Ondanks de lastige aanloop wist Norris zich uiteindelijk toch als zesde te kwalificeren, mede door een reeks ongelukkige momenten tijdens Q3.

“Het geluk stond dit weekend niet echt aan mijn kant”, aldus Norris. “In Q3 lag er puin op de baan en daarbij brak ook nog mijn voorvleugel. Als je dat allemaal meerekent, ben ik eigenlijk best tevreden met deze positie.”

Toch erkent hij dat het weekend tot nu toe verre van ideaal verloopt. “Door het gebrek aan ronden en de prestaties van de auto is het gewoon een lastig weekend geweest. Dat maakt het leven als coureur niet bepaald makkelijker.”