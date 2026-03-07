user icon
Norris blijft kritisch op nieuwe auto's: "Alleen Russell vindt dit leuk"

Norris blijft kritisch op nieuwe auto's: "Alleen Russell vindt dit leuk"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië verliep moeizaam voor Lando Norris. De McLaren-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde startplaats en was na afloop duidelijk over zijn gevoel bij de sessie.

Volgens Norris was het een frustrerende kwalificatie waarin het moeilijk was om een constant niveau te halen. De Brit had bovendien het gevoel dat het hele weekend al niet echt zijn kant op viel.

Norris worstelt met inconsistente kwalificatie

Norris gaf na afloop toe dat de sessie verre van soepel verliep. “Het was eerlijk gezegd niet erg goed en ook niet echt leuk”, vertelde hij na de kwalificatie. “Ik denk dat alleen George zal zeggen dat het een leuke sessie was.”

De McLaren-coureur had vooral moeite om een stabiel ritme te vinden tijdens zijn runs. “Het was de hele tijd wisselvallig. De ene ronde voelde beter, de volgende weer niet. Dat maakt het gewoon lastig om er echt een goede kwalificatie uit te persen.”

Volgens Norris begon het probleem al eerder in het weekend.

Weinig ronden en technische problemen

De Brit gaf aan dat hij sinds het begin van het weekend al achter de feiten aanloopt. Door verschillende problemen met de wagen kwam hij nauwelijks aan voldoende ronden.

“Ik heb eigenlijk het hele weekend een beetje op de achtergrond gezeten”, legde Norris uit. “Ik heb niet veel ronden kunnen rijden en we hadden behoorlijk wat problemen met de auto. Natuurlijk hoop je dat je daar minder last van hebt, maar soms gebeurt het gewoon.”

Volgens de Brit hoort het er in zekere zin ook bij aan het begin van een nieuw seizoen.

Norris toch tevreden met zesde plek

Ondanks de lastige aanloop wist Norris zich uiteindelijk toch als zesde te kwalificeren, mede door een reeks ongelukkige momenten tijdens Q3.

“Het geluk stond dit weekend niet echt aan mijn kant”, aldus Norris. “In Q3 lag er puin op de baan en daarbij brak ook nog mijn voorvleugel. Als je dat allemaal meerekent, ben ik eigenlijk best tevreden met deze positie.”

Toch erkent hij dat het weekend tot nu toe verre van ideaal verloopt. “Door het gebrek aan ronden en de prestaties van de auto is het gewoon een lastig weekend geweest. Dat maakt het leven als coureur niet bepaald makkelijker.”

De Vogel is Geland

Posts: 716

Ik denk dat je hele gevaarlijke situaties gaat zien. Als zo'n stekkerhok ineens afremt tijdens close racing dan hou ik mijn hart vast

  • 9
  • 7 maa 2026 - 20:48
Reacties (11)

  Erwinnaar

    Posts: 5.533

    Off topic:

    De f2 pole position was maar 7 seconden langzamer dan Colapinto zijn snelste tijd.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 19:29
  Jermaine

    Posts: 7.158

    Norris, je word genoeg betaald, ga niet klagen, zoiets was het toch? lol hyprocite

    • + 7
    • 7 maa 2026 - 19:48
  NicoS

    Posts: 20.195

    Benieuwd hoe de coureurs het racen gaan ervaren, dat zal ook weer wennen worden.
    Hoe moet hoe moet je inhalen, je kan niet al teveel pushen, want dan kom je er misschien wel voorbij, maar dan moet je het de volgende ronde bekopen omdat je tekort hebt kunnen “chargen”. Of dat je denkt iemand in te kunnen halen op het rechte stuk, maar eenmaal ernaast en de batterij zegt “doe het zelf maar”, en vervolgens weer netjes achteraan sluiten…..
    Ondanks dat k misschien sceptisch ben, ben ik toch ook weer benieuwd. Kunnen ze iets met strategie doen, het lijkt dat de banden geen issue meer zijn, maar ook het verschil in compounds lijkt maar weinig uit te maken.
    Er zijn voor iedereen nog veel vragen onbeantwoord, en dat maakt het evengoed wel weer interessant.
    Daarnaast zal Max een inhaalslag moeten maken wat ook wel weer leuk is om te zien hoe dat gaat met deze auto’s, hij kan in ieder geval oefenen wat dat betreft…..;)
    Kortom, ondanks de kwalitatief uitermate teleurstellende motorregels ben ik wel benieuwd hoe het gaat.
    Kan ook wel een gekke race worden, verwacht toch wel wat uitvallers of stilvallers op de baan met een saftycar etc…..

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 20:16
    De Vogel is Geland

      Posts: 716

      Ik denk dat je hele gevaarlijke situaties gaat zien. Als zo'n stekkerhok ineens afremt tijdens close racing dan hou ik mijn hart vast

      • + 9
      • 7 maa 2026 - 20:48
    Pietje Bell

      Posts: 33.519

      Ik vraag me af waar ik vandaag tijdens de kwalificatie naar heb zitten kijken . In ieder geval niet naar racers die de snelste tijd probeerden neer te zetten. Heb net nog even weer onboards gekeken. Absurd om te zien hoe ze zitten te pushen, pusgen en pushen en dan ineens een eind voor een bocht heel langzaam gaan om de accu op te laden. Ik denk dan steeds dat er iets mis is met de auto.

      Mooie uitleg op Viaplay wat de coureurs hierover op het stuur zien dmv een hele rij lampjes. Ze moeten continue kijken of ze bv. moeten liften of afremmen of de straight mode aan moeten zetten. Tricky dat constant op het stuur moeten kijken met die hoge snelheden.
      Dit heeft niets meer met racen te maken.
      Gaat morgen nog leuk worden bij de start wie er snel en wie er langzaam of helemaal niet wegkomt bij "lights out and away we go". Als ik Max was zou ik uit de pitlane starten.

      • + 8
      • 7 maa 2026 - 21:07
    Hagueian

      Posts: 8.428

      Ik denk dat het een grote afgang gaat worden morgen. Ik vrees het ergste.

      • + 6
      • 7 maa 2026 - 21:24
    NicoS

      Posts: 20.195

      We gaan het zien, ook benieuwd naar de start inderdaad, of de Ferrari’s echt zoveel beter wegkomen als de rest. Dan zou Leclerc nog wel eens als eerste uit de eerste bocht kunnen komen.
      Er zullen zeker weer de nodige discussies volgen na de race.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 21:50
    da_bartman

      Posts: 6.454

      "Als ik Max was zou ik uit de pitlane starten". Dat zou je idd denken, maar als er eentje bijzit die bijna niet wegkomt van de grid, zal het licht in de pitlane pas op groen gaan als deze auto de pit exit passeert.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:19
    Pietje Bell

      Posts: 33.519

      @Bartman, wat denk je hoe lang hij moet wachten als ze voor hem crashen omdat er eentje niet van z'n plek komt of hij zelf over de brokstukken rijdt en zijn wagen dusdanig beschadigt dat hij de pits op moet zoeken?
      Als er meteen een rode vlag komt vindt er toch een herstart plaats.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:38

