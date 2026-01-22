user icon
Plooij opvallend positief over Red Bull-kansen Verstappen

Plooij opvallend positief over Red Bull-kansen Verstappen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en de vraag is of Max Verstappen zich kan mengen in de strijd om de wereldtitel. Het team van Red Bull Racing rijdt vanaf dit jaar met eigen krachtbronnen, die ze samen ontwikkelen met Ford. Volgens Jack Plooij is dit een groot voordeel voor het team.

Verstappen greep vorig jaar net naast zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest twee punten toegeven op Lando Norris, maar hij was allesbehalve teleurgesteld met zijn resultaat. Dit jaar gaat hij jagen op sportieve revanche, en zijn team Red Bull Racing presenteerde vorige week in Detroit de nieuwe RB22 voor het aankomende seizoen.

Het is de eerste auto die wordt aangedreven door een krachtbron die door Red Bull zelf wordt geproduceerd. Samen met Ford worden de motoren gebouwd, en alhoewel er nieuwe motorregels gelden, is het nog niet duidelijk of ze direct competitief kunnen zijn. De verwachtingen zijn in ieder geval hoog.

Wat zijn de eerste indrukken?

Ook Ziggo Sport-reporter Jack Plooij verwacht veel van Red Bull. De livery launch stemde hem tevreden, en hij blikt in de ochtendshow op Radio 538 vooruit op het seizoen: "Het leuke was dat Isack Hadjar voor het eerst naast Max stond te stralen, en daar kijk ik wel erg naar uit, naar dat mannetje."

Ook over Verstappen heeft Plooij wel wat te zeggen. De pitreporter grijnst dat de Red Bull-coureur niets te zeggen heeft over de livery: "Nee, Max zegt natuurlijk: 'Het is een prachtige auto, ik hoop dat hij hard gaat.' Dat is voor hem natuurlijk het belangrijkste."

Is dit een positieve ontwikkeling?

Over het motorproject van Red Bull is Plooij lovend: "Het is natuurlijk best wel bijzonder, want Ford heeft zich er een beetje mee bemoeid, er zit een Red Bull-motor in. Het is nu een beetje ingewikkeld, ze maken hun eigen motor en zijn weg bij Honda. En dan plakken ze er een plaatje op van Ford."

"Ik denk dat het wel goed is, want ze hebben natuurlijk veel mensen meegenomen van Honda naar Red Bull Powertrains, en ik denk dat dat heel positief is. Je hebt natuurlijk alles zelf in de hand, en je kan snel schakelen tussen carrosserie en motor. Dat kan goed uitpakken."

Maximo

Posts: 9.633

Jack Plooij is de tegenpool van Johnny Herbert als het over Max Verstappen gaat, bij de ene kan Max niks verkeers doen en bij de andere alles.

Wat ze gemeen hebben is dat ze allebei meestal wensdenk onzin uitkramen.

  • 2
  • 22 jan 2026 - 16:56
